https://ukraina.ru/20250616/krushenie-nadezhd-storonnikov-kieva-provaly-vsu-kadrovye-peremeny-glavnoe-na-ukraine-na-1300-16-iyunya-1063917870.html

Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня

Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня - 16.06.2025 Украина.ру

Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня

Сторонники Украины уже не верят, что участники G7 выступят в поддержку Киева. Российские военные уничтожают противника и технику. Зеленский предложил кандидатуру на должность генпрокурора страны

2025-06-16T13:00

2025-06-16T13:00

2025-06-16T13:00

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спецоперация

украина

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ярослав железняк

денис пушилин

киев

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

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Издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС признало, что сторонники Украины уже не верят в то, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию.Как пишет издание, лидеры европейских стран и некоторые американские законодатели (среди которых сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь) поддерживают снижение ценового потолка на закупки российской нефти до 45 долларов за баррель и будут продвигать эту идею на саммите, однако президента США Дональда Трампа, "судя по всему, это не интересует".Согласно Politico, в Европе также не надеются на то, что Трамп поддержит законопроект Грэма и Блюменталя, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500 процентов на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России энергетические ресурсы.В этом году саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он состоится с 15 по 17 июня, однако открытие перенесли на 16 июня.В саммите участвует семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашенные страны-партнеры.Провалы ВСУВ ночь на понедельник в украинской столице, а также Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях объявляли воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформацииУкраинские власти пожаловались на возгорание на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье."Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - написал в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.Министерство обороны РФ указало, что российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины.Российские военные уничтожили капитан-лейтенанта элитного 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Худевича, передает RG.RU.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости о ликвидации актера из сериала "Возвращение Мухтара" Юрия Фелипенко, воевавшего за ВСУ."Фелипенко служил в батальоне ударных БПЛА "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. Ликвидирован в результате прилета нашего дрона по командному пункту батальона в зоне проведения СВО под Купянском", - сказал Рогов.Фелипенко играл в театре, снялся в российских сериалах "Возвращение Мухтара-9", "Отдел 44", "Личное дело", а также в украинских сериалах.СМИ также пишут, что ВС РФ усилили огневое давление на село Новопавловка на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. В силовых структурах заявили, что населенный пункт является основным хабом противника на Красноармейском направлении.Украинский аналитический ресурс DeepState в телеграм-канале признал, что россияне продвинулись возле поселка Бурлацкое и села Новополь в Донецкой Народной Республике.Ранее замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек сообщил, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении обвалился на протяжении 40 километров. По его словам, ВС России продвигаются от Малиновки на Север.Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС России освободили шахту Новодзержинская от ВСУ.Также Пушилин отметил, что российские войска за прошедшую неделю продвинулись и улучшили позиции на Краснолиманском направлении."Мы видим продвижение и на Краснолиманском направлении, без освобожденных целых населенных пунктов, но тем не менее мы видим, что даже определенные участки улучшения позиции наших подразделений, это существенное имеет значение", - уточнил Пушилин в телеграм-канале.Кроме того, он подтвердил, что российский военные на некоторых участках в Днепропетровской области создают плацдарм для охвата и освобождения Красноармейска."Наши военнослужащие решили ситуацию по-другому и уже даже несколько продвинулись за непосредственно населенным пунктом Комар, что тоже создает достаточно серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения и освобождения территории в направлении Днепропетровской области в этой части. На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В то же время ВСУ жалуются на провалы и нехватку людей. Так, пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал подтвердил, что нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают."Я, как новый военнослужащий, это понял еще после учебного центра, когда нас отправили уже непосредственно по бригадам", - сказал Шаповал в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.По его словам, новобранцам в учебном центре обещали 1-2 месяца учений по боевому слаживанию. На деле же подготовка в бригаде заняла чуть более недели. После этого новобранцев отправили в Сумскую область, где, как им рассказывали, предстоит держать оборону.При этом "когда уже выдвинулись на точку, которую должны были занять", стало понятно, что военнослужащих отправят на территорию России, признался пленный.Шаповал рассказал, что спал в тот момент, когда его обнаружил российский военнослужащий и приказал сложить оружие. Изначально группа украинских военных состояла из шести человек, но половина убежали в первые же сутки после прибытия в окоп."Я считаю позицию власти Украины неправильной. До этого нам показывали, что Российская Федерация не хочет идти на мирные контакты, не хочет мирно урегулировать. Но уже непосредственно когда я попал в плен, увидел отношение российских военнослужащих к военнопленным, ко всему, что происходит, я понял, что нам много чего недоговаривали и не говорят людям и до сих пор", – добавил пленный.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 29 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Восемь гражданских лиц были ранены, среди них шесть подростков.Мэр Горловки Иван Приходько указал, что украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус."Сегодня около 11.00 автобус, осуществлявший движение по маршруту №100, был атакован БПЛА вооруженных формирований Украины по улице Артемовское шоссе", - написал Приходько в своем телеграм-канале. О последствиях не сообщается.Кроме прочего, украинские войска за минувшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 86 боеприпасов и 26 беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По данным Минобороны РФ, всего за сутки российские средства ПВО сбили шесть украинских управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа.Кадровые перестановкиСпикер украинского парламента Руслан Стефанчук в понедельник информировал, что Владимир Зеленский предложил Верховной Раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора страны."Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук в соцсетях.Депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале уточнил, что рассмотреть предложенную кандидатуру парламент может на заседании во вторник.Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку осенью 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Руслан Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.Ранее в понедельник Железняк в своем телеграм-канале писал, что Офис Зеленского планирует также уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительствоПо его словам, правительство потеряло поддержку, было много провалов, в частности, в экономической и бюджетной сфере. Также депутат считает, что смена кабмина в условиях отсутствия выборов позволит показать хоть какое-то обновление власти.По мнению Железняка, наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.Подробнее - в материале Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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