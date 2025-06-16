https://ukraina.ru/20250616/ekspert-vasilev-protesty-v-ssha--nachalo-dolgogo-protivostoyaniya-vozmozhny-massovye-aktsii-protiv-1063926747.html

Эксперт Васильев: Протесты в США — начало долгого противостояния, возможны массовые акции против Трампа

Эксперт Васильев: Протесты в США — начало долгого противостояния, возможны массовые акции против Трампа - 16.06.2025 Украина.ру

Эксперт Васильев: Протесты в США — начало долгого противостояния, возможны массовые акции против Трампа

Америка вступает в период острого политического противостояния, протесты в Калифорнии могут перерасти в масштабные выступления против президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2025-06-16T21:30

2025-06-16T21:30

2025-06-16T21:30

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После победы Трампа на выборах 2024 года демократы не стали оспаривать результаты, но напряжение в стране только растет. Эксперт отмечает, что Трамп, консолидировав поддержку крупного капитала, лишил оппозицию финансирования массовых протестов. Однако его жесткие меры, включая борьбу с нелегальной миграцией, провоцируют ответную реакцию."Демократы поняли, что Трамп намерен нанести серьезный удар по их позициям и, возможно, создать условия, при которых республиканцы больше не отдадут власть", — говорит Васильев. Уже 14 июня, в день рождения Трампа, в США могут начаться массовые акции под лозунгом "Никаких королей мы не потерпим".Эксперт считает, что нынешние события напоминают протесты 2020 года после смерти Джорджа Флойда. Однако теперь конфликт может затянуться на все лето, ослабляя позиции Трампа как внутри страны, так и на международной арене.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему международной политики США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/opyat-na-karachkakh-tramp-mozhet-vstretitsya-s-zelenskim-na-polyakh-sammita-g7-1063915314.html

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новости, россия, америка, дональд трамп, джордж флойд, сша, протесты, демократы, миграция, международные отношения, власть, республиканцы, республиканская партия