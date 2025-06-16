Эксперт: "Пекин не станет давить на Россию — следующим объектом санкций будет сам Китай"

Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам

Пока Иран и Израиль трясут саблями и кричат, что всех победили. Но серьёзная война, если она начнется, потребует вовлечения огромных средств внешних спонсоров. И большая тема: как себя поведут Москва и Пекин. Полагаю, обе столицы будут стоять за Тегеран до последнего. Это крайний рубеж, после которого начнется обвал их влияния в ближних зонах.