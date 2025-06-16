Эксперт: "Пекин не станет давить на Россию — следующим объектом санкций будет сам Китай"
Китай
Попытки Запада использовать Китай для давления на Россию проваливаются из-за стратегической позиции Пекина. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
По словам эксперта, администрация Трампа рассчитывала вовлечь Китай в антироссийскую политику, однако эти планы оказались несостоятельными. Васильев подчеркивает, что китайское руководство четко осознает последствия такого шага.
"Мне лично китайские дипломаты говорили о том, что прекрасно понимают: если КНР окажет давление на Россию, и получится продавить то, что выгодно Западу, следующим объектом давления будет сам Китай", — уточнил он.
"Администрация Трампа этого и не скрывает. Но, извините, мы в такие игры не играем", —указал он.
В заключение эксперт предполагает, что Россия, напротив, может использовать китайский фактор для воздействия на позицию США, напоминая Вашингтону о необходимости учета интересов всех сторон в урегулировании украинского кризиса.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.
Также про роль Запада в конфликте на Украине — в интервью "Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины".
15 июня, 14:41Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицамПока Иран и Израиль трясут саблями и кричат, что всех победили. Но серьёзная война, если она начнется, потребует вовлечения огромных средств внешних спонсоров. И большая тема: как себя поведут Москва и Пекин. Полагаю, обе столицы будут стоять за Тегеран до последнего. Это крайний рубеж, после которого начнется обвал их влияния в ближних зонах.
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