Эксперт: "Пекин не станет давить на Россию — следующим объектом санкций будет сам Китай" - 16.06.2025 Украина.ру
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Эксперт: "Пекин не станет давить на Россию — следующим объектом санкций будет сам Китай"
Эксперт: "Пекин не станет давить на Россию — следующим объектом санкций будет сам Китай" - 16.06.2025 Украина.ру
Эксперт: "Пекин не станет давить на Россию — следующим объектом санкций будет сам Китай"
Попытки Запада использовать Китай для давления на Россию проваливаются из-за стратегической позиции Пекина. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-16T19:30
2025-06-16T19:30
новости
россия
запад
китай
владимир васильев
дональд трамп
кнр (китай)
санкции
кризис
конфликт
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По словам эксперта, администрация Трампа рассчитывала вовлечь Китай в антироссийскую политику, однако эти планы оказались несостоятельными. Васильев подчеркивает, что китайское руководство четко осознает последствия такого шага.Аналитик отмечает, что позиция Пекина нашла отражение в совместном российско-китайском коммюнике от 9 мая, которое подтвердило бесперспективность попыток Запада расколоть союзнические отношения между двумя странами.Васильев поясняет, что китайская сторона не намерена участвовать в "таких играх", открыто заявляя о своем отказе становиться инструментом давления на Москву."Администрация Трампа этого и не скрывает. Но, извините, мы в такие игры не играем", —указал он.В заключение эксперт предполагает, что Россия, напротив, может использовать китайский фактор для воздействия на позицию США, напоминая Вашингтону о необходимости учета интересов всех сторон в урегулировании украинского кризиса.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также про роль Запада в конфликте на Украине — в интервью "Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины".
https://ukraina.ru/20250615/andrey-grozin-esli-rossiya-i-kitay-ne-pomogut-iranu-to-sleduyuschie-udary-budut-nanositsya-po-ikh-1063901178.html
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Новости, Россия, Запад, Китай, Владимир Васильев, Дональд Трамп, КНР (Китай), санкции, кризис, конфликт

Эксперт: "Пекин не станет давить на Россию — следующим объектом санкций будет сам Китай"

19:30 16.06.2025
 
Китай
Китай
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Попытки Запада использовать Китай для давления на Россию проваливаются из-за стратегической позиции Пекина. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
По словам эксперта, администрация Трампа рассчитывала вовлечь Китай в антироссийскую политику, однако эти планы оказались несостоятельными. Васильев подчеркивает, что китайское руководство четко осознает последствия такого шага.

"Мне лично китайские дипломаты говорили о том, что прекрасно понимают: если КНР окажет давление на Россию, и получится продавить то, что выгодно Западу, следующим объектом давления будет сам Китай", — уточнил он.

Аналитик отмечает, что позиция Пекина нашла отражение в совместном российско-китайском коммюнике от 9 мая, которое подтвердило бесперспективность попыток Запада расколоть союзнические отношения между двумя странами.
Васильев поясняет, что китайская сторона не намерена участвовать в "таких играх", открыто заявляя о своем отказе становиться инструментом давления на Москву.
"Администрация Трампа этого и не скрывает. Но, извините, мы в такие игры не играем", —указал он.
В заключение эксперт предполагает, что Россия, напротив, может использовать китайский фактор для воздействия на позицию США, напоминая Вашингтону о необходимости учета интересов всех сторон в урегулировании украинского кризиса.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.
Также про роль Запада в конфликте на Украине — в интервью "Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины".
Коллаж: Андрей Грозин интервью
15 июня, 14:41
Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицамПока Иран и Израиль трясут саблями и кричат, что всех победили. Но серьёзная война, если она начнется, потребует вовлечения огромных средств внешних спонсоров. И большая тема: как себя поведут Москва и Пекин. Полагаю, обе столицы будут стоять за Тегеран до последнего. Это крайний рубеж, после которого начнется обвал их влияния в ближних зонах.
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