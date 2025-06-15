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Система РЭБ "Купол Донбасса" перехватила 583 беспилотника ВСУ

Система РЭБ "Купол Донбасса" перехватила 583 беспилотника ВСУ - 15.06.2025 Украина.ру

Система РЭБ "Купол Донбасса" перехватила 583 беспилотника ВСУ

За неделю системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачено 583 вражеских беспилотника. Об этом 15 июня сообщил официальный канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

2025-06-15T15:27

2025-06-15T15:27

2025-06-15T15:27

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"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 583 вражеских беспилотника. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 277 беспилотников, над Горловкой – 306", - сказано в публикации.Там также отмечено, что 12 июня, в День России, противник пытался атаковать Горловку и окраины Донецка самолётными ударными БПЛА "Darts" украинского производства. В эти сутки система "Купол Донбасса" перехватила 87 беспилотников над городами республики.Повышенная активность дронов-разведчиков над Макеевкой и Киевским районом Донецка фиксировалась на протяжении всей недели."На местах падения подавленных беспилотников работали взрывотехники регионального Управления ФСБ России. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены", - проинформировал телеграм-канал главы ДНР.Тем временем Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки ПВО России уничтожили семь украинских БПЛАБеспилотники применялись также при поражении целей на Украине. Подробности в публикации Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ

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