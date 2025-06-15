Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
Российским высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом в сводке от 15 июня сообщило Минобороны РФ
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе
"Цель удара достигнута, объект поражен", - констатировали в российском министерстве по итогам поражения Кременчугского НПЗ.
В сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 15 июня отмечено, что подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника. При этом они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области.
На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области.
Потери ВСУ в результате составили до 150 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.
Ещё большие потери в живой силе (до 210 военнослужащих) ВСУ понесли в боях с подразделениями российской группировки войск "Запад". Она заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской Области и Кировск в Донецкой Народной Республике.
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