Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ - 15.06.2025 Украина.ру
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Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ
Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ - 15.06.2025 Украина.ру
Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ
Российским высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом в сводке от 15 июня сообщило Минобороны РФ
2025-06-15T13:15
2025-06-15T13:15
новости
россия
харьковская область
кременчуг
вооруженные силы украины
всу
потери всу
разгром всу
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"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе"Цель удара достигнута, объект поражен", - констатировали в российском министерстве по итогам поражения Кременчугского НПЗ.В сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 15 июня отмечено, что подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника. При этом они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области.На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области.Потери ВСУ в результате составили до 150 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.Ещё большие потери в живой силе (до 210 военнослужащих) ВСУ понесли в боях с подразделениями российской группировки войск "Запад". Она заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской Области и Кировск в Донецкой Народной Республике.Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
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новости, россия, харьковская область, кременчуг, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, потери всу на сегодня, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, минобороны рф, новые регионы, нпз
Новости, Россия, Харьковская область, Кременчуг, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ на сегодня, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Минобороны РФ, Новые регионы, НПЗ

Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ

13:15 15.06.2025
 
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
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Российским высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом в сводке от 15 июня сообщило Минобороны РФ
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе
"Цель удара достигнута, объект поражен", - констатировали в российском министерстве по итогам поражения Кременчугского НПЗ.
В сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 15 июня отмечено, что подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника. При этом они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области.
На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области.
Потери ВСУ в результате составили до 150 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.
Ещё большие потери в живой силе (до 210 военнослужащих) ВСУ понесли в боях с подразделениями российской группировки войск "Запад". Она заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской Области и Кировск в Донецкой Народной Республике.
Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
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