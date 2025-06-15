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Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ

Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ - 15.06.2025 Украина.ру

Кременчугский НПЗ поражён высокоточным оружием – Минобороны РФ

Российским высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом в сводке от 15 июня сообщило Минобороны РФ

2025-06-15T13:15

2025-06-15T13:15

2025-06-15T13:15

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"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе"Цель удара достигнута, объект поражен", - констатировали в российском министерстве по итогам поражения Кременчугского НПЗ.В сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 15 июня отмечено, что подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника. При этом они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области.На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области.Потери ВСУ в результате составили до 150 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.Ещё большие потери в живой силе (до 210 военнослужащих) ВСУ понесли в боях с подразделениями российской группировки войск "Запад". Она заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской Области и Кировск в Донецкой Народной Республике.Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России

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