ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА - 15.06.2025 Украина.ру
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ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА
ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА - 15.06.2025 Украина.ру
ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА
Семь украинских беспилотников уничтожены дежурными средствами ПВО над регионами России. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ
2025-06-15T11:01
2025-06-15T11:01
новости
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беспилотники
минобороны рф
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За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в официальном сообщении.В частности, пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один –над территорией Орловской области.После этого, около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Крыма.Актуальное интервью на тему хода СВО представлено в публикации Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, белгородская область, орловская область, крым, пво, бпла, сво, беспилотники, минобороны рф
Новости, Россия, Белгородская область, Орловская область, Крым, ПВО, БПЛА, СВО, беспилотники, Минобороны РФ

ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА

11:01 15.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Семь украинских беспилотников уничтожены дежурными средствами ПВО над регионами России. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ
За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в официальном сообщении.
В частности, пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один –над территорией Орловской области.
После этого, около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Крыма.
Актуальное интервью на тему хода СВО представлено в публикации Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
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