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ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА

ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА - 15.06.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА

Семь украинских беспилотников уничтожены дежурными средствами ПВО над регионами России. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ

2025-06-15T11:01

2025-06-15T11:01

2025-06-15T11:01

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За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в официальном сообщении.В частности, пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один –над территорией Орловской области.После этого, около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Крыма.Актуальное интервью на тему хода СВО представлено в публикации Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России

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новости, россия, белгородская область, орловская область, крым, пво, бпла, сво, беспилотники, минобороны рф