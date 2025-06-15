ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Семь украинских беспилотников уничтожены дежурными средствами ПВО над регионами России. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ
За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в официальном сообщении.
В частности, пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один –над территорией Орловской области.
После этого, около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Крыма.
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