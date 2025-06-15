https://ukraina.ru/20250615/medovyy-mesyats-zakonchilsya-ischenko-rasskazal-pochemu-trampu-pridetsya-vserez-voevat-vnutri-ssha-1063902948.html
Медовый месяц закончился. Ищенко рассказал, почему Трампу придется всерьез воевать внутри США
Медовый месяц закончился. Ищенко рассказал, почему Трампу придется всерьез воевать внутри США - 15.06.2025 Украина.ру
Медовый месяц закончился. Ищенко рассказал, почему Трампу придется всерьез воевать внутри США
Трамп явно испытывает серьезные трудности. Он не может вытащить США из украинского кризиса. С одной стороны, его не отпускают европейцы, которые нашли хороший метод: они с ним не спорят. Об этом политолог Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-06-15T20:30
2025-06-15T20:30
2025-06-15T20:30
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Европейцы говорят, хотите 5% ВВП на вооружение и чтобы мы финансировали Украину? Мы согласны. Но мы же союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать.Трамп не может выбраться из этого замкнутого круга. У него команда, у него конгресс, у него депутаты, у него сенаторы, у него, в конце концов, Соединенные Штаты, где половина против него, а может, уже и больше.Побег Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа. И резолюция Линдси Грэма* тоже элемент давления. Мятежи начались в демократических штатах. Там, где у власти республиканцы, никаких мятежей нет.Все это попытки поставить жирный крест на трампизме в 2028 году. Пока Трамп сопротивляется. Он может пойти по пути Линкольна и объявить отдельные штаты в состоянии мятежа. Но для этого надо быть очень уверенным в своих силах. Потому что если тебя не поддержит Конгресс, если тебя не поддержит армия, если тебя не поддержит бюрократия, то сам окажешься мятежником и узурпатором.А Трамп далеко не абсолютный лидер. Он был консенсусным лидером, потому что демократы не смогли выдвинуть адекватного кандидата на выборах. Но те выборы прошли, а к новым готовятся. И Трамп, со своими трампистами, там уже никому не нужен.Медовый месяц Трампа закончился. Теперь ему надо воевать внутри страны и воевать серьезно.*Признан в РФ террористом и экстремистомПолностью интервью Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, илон маск, нато, сша, украина
Медовый месяц закончился. Ищенко рассказал, почему Трампу придется всерьез воевать внутри США
Трамп явно испытывает серьезные трудности. Он не может вытащить США из украинского кризиса. С одной стороны, его не отпускают европейцы, которые нашли хороший метод: они с ним не спорят. Об этом политолог Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Европейцы говорят, хотите 5% ВВП на вооружение и чтобы мы финансировали Украину? Мы согласны. Но мы же союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать.
Трамп не может выбраться из этого замкнутого круга. У него команда, у него конгресс, у него депутаты, у него сенаторы, у него, в конце концов, Соединенные Штаты, где половина против него, а может, уже и больше.
Побег Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа. И резолюция Линдси Грэма
* тоже элемент давления. Мятежи начались в демократических штатах. Там, где у власти республиканцы, никаких мятежей нет.
Все это попытки поставить жирный крест на трампизме в 2028 году. Пока Трамп сопротивляется. Он может пойти по пути Линкольна и объявить отдельные штаты в состоянии мятежа. Но для этого надо быть очень уверенным в своих силах. Потому что если тебя не поддержит Конгресс, если тебя не поддержит армия, если тебя не поддержит бюрократия, то сам окажешься мятежником и узурпатором.
А Трамп далеко не абсолютный лидер. Он был консенсусным лидером, потому что демократы не смогли выдвинуть адекватного кандидата на выборах. Но те выборы прошли, а к новым готовятся. И Трамп, со своими трампистами, там уже никому не нужен.
Медовый месяц Трампа закончился. Теперь ему надо воевать внутри страны и воевать серьезно.
*Признан в РФ террористом и экстремистом