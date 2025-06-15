https://ukraina.ru/20250615/medovyy-mesyats-zakonchilsya-ischenko-rasskazal-pochemu-trampu-pridetsya-vserez-voevat-vnutri-ssha-1063902948.html

Медовый месяц закончился. Ищенко рассказал, почему Трампу придется всерьез воевать внутри США

Медовый месяц закончился. Ищенко рассказал, почему Трампу придется всерьез воевать внутри США - 15.06.2025 Украина.ру

Медовый месяц закончился. Ищенко рассказал, почему Трампу придется всерьез воевать внутри США

Трамп явно испытывает серьезные трудности. Он не может вытащить США из украинского кризиса. С одной стороны, его не отпускают европейцы, которые нашли хороший метод: они с ним не спорят. Об этом политолог Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-06-15T20:30

2025-06-15T20:30

2025-06-15T20:30

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Европейцы говорят, хотите 5% ВВП на вооружение и чтобы мы финансировали Украину? Мы согласны. Но мы же союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать.Трамп не может выбраться из этого замкнутого круга. У него команда, у него конгресс, у него депутаты, у него сенаторы, у него, в конце концов, Соединенные Штаты, где половина против него, а может, уже и больше.Побег Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа. И резолюция Линдси Грэма* тоже элемент давления. Мятежи начались в демократических штатах. Там, где у власти республиканцы, никаких мятежей нет.Все это попытки поставить жирный крест на трампизме в 2028 году. Пока Трамп сопротивляется. Он может пойти по пути Линкольна и объявить отдельные штаты в состоянии мятежа. Но для этого надо быть очень уверенным в своих силах. Потому что если тебя не поддержит Конгресс, если тебя не поддержит армия, если тебя не поддержит бюрократия, то сам окажешься мятежником и узурпатором.А Трамп далеко не абсолютный лидер. Он был консенсусным лидером, потому что демократы не смогли выдвинуть адекватного кандидата на выборах. Но те выборы прошли, а к новым готовятся. И Трамп, со своими трампистами, там уже никому не нужен.Медовый месяц Трампа закончился. Теперь ему надо воевать внутри страны и воевать серьезно.*Признан в РФ террористом и экстремистомПолностью интервью Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, илон маск, нато, сша, украина