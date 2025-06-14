Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп - 14.06.2025 Украина.ру
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Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп
Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп - 14.06.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп
Только Дональд Трамп может остановить Владимира Путина, однако и президенту России тоже придётся посодействовать такому результату. Об этом 14 июня заявил Владимир Зеленский.
2025-06-14T18:51
2025-06-14T18:51
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израиль
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
безопасность
нефть
антироссийские санкции
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"Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп – он может остановить его. Но для этого Путин должен терять деньги. Только тогда он не сможет увеличивать свою армию и военный сектор. Для этого нужно вводить санкции, включая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь нефть – главный источник их дохода", - заявил Зеленский.По словам Зеленского, нападение Израиля на Иран оказывает непосредственное влияние на безопасность европейской части континента. В своём обращении он не уточнил, о каких странах идёт речь."Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы. Для этого прайскепы на нефть очень важны", - пояснил Зеленский.Затем он перешёл к вопросу антироссийских ограничительных мер государств Запада и их партнёров."Санкции – это точно мощный инструмент. Если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию. Санкции – это не только о деньгах. Это еще и способ прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, позволяющих России создавать это страшное оружие в таком количестве", - рассказал Зеленский подписчикам своего аккаунта.Также 14 июня стало известно, что Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела непростую ситуацию в публикации Зеленский и его мания величия. Почему из Сум бегут не все? И будет ли служить в армии сын Зеленского?
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новости, россия, европа, израиль, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, безопасность, нефть, антироссийские санкции, иран, ближний восток
Новости, Россия, Европа, Израиль, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, безопасность, нефть, антироссийские санкции, Иран, Ближний Восток

Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп

18:51 14.06.2025
 
Трамп и Путин
Трамп и Путин
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Только Дональд Трамп может остановить Владимира Путина, однако и президенту России тоже придётся посодействовать такому результату. Об этом 14 июня заявил Владимир Зеленский.
"Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп – он может остановить его. Но для этого Путин должен терять деньги. Только тогда он не сможет увеличивать свою армию и военный сектор. Для этого нужно вводить санкции, включая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь нефть – главный источник их дохода", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, нападение Израиля на Иран оказывает непосредственное влияние на безопасность европейской части континента. В своём обращении он не уточнил, о каких странах идёт речь.
"Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы. Для этого прайскепы на нефть очень важны", - пояснил Зеленский.
Затем он перешёл к вопросу антироссийских ограничительных мер государств Запада и их партнёров.
"Санкции – это точно мощный инструмент. Если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию. Санкции – это не только о деньгах. Это еще и способ прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, позволяющих России создавать это страшное оружие в таком количестве", - рассказал Зеленский подписчикам своего аккаунта.
Также 14 июня стало известно, что Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела непростую ситуацию в публикации Зеленский и его мания величия. Почему из Сум бегут не все? И будет ли служить в армии сын Зеленского?
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