https://ukraina.ru/20250614/zelenskiy-rasskazal-chto-dolzhen-sdelat-putin-chtoby-ego-smog-ostanovit-tramp-1063895438.html

Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп

Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп - 14.06.2025 Украина.ру

Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить Трамп

Только Дональд Трамп может остановить Владимира Путина, однако и президенту России тоже придётся посодействовать такому результату. Об этом 14 июня заявил Владимир Зеленский.

2025-06-14T18:51

2025-06-14T18:51

2025-06-14T18:51

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антироссийские санкции

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"Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп – он может остановить его. Но для этого Путин должен терять деньги. Только тогда он не сможет увеличивать свою армию и военный сектор. Для этого нужно вводить санкции, включая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь нефть – главный источник их дохода", - заявил Зеленский.По словам Зеленского, нападение Израиля на Иран оказывает непосредственное влияние на безопасность европейской части континента. В своём обращении он не уточнил, о каких странах идёт речь."Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы. Для этого прайскепы на нефть очень важны", - пояснил Зеленский.Затем он перешёл к вопросу антироссийских ограничительных мер государств Запада и их партнёров."Санкции – это точно мощный инструмент. Если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию. Санкции – это не только о деньгах. Это еще и способ прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, позволяющих России создавать это страшное оружие в таком количестве", - рассказал Зеленский подписчикам своего аккаунта.Также 14 июня стало известно, что Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела непростую ситуацию в публикации Зеленский и его мания величия. Почему из Сум бегут не все? И будет ли служить в армии сын Зеленского?

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новости, россия, европа, израиль, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, безопасность, нефть, антироссийские санкции, иран, ближний восток