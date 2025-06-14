Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом - 14.06.2025 Украина.ру
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Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом
Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом - 14.06.2025 Украина.ру
Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом
Министр обороны США Пит Хегсет заставляет Владимира Зеленского страдать, переживая боевые ощущения похуже, чем от пулевого ранения. Об этом украинский политик заявил в опубликованном 14 июня интервью американскому телеканалу Newsmax
2025-06-14T18:16
2025-06-14T18:16
новости
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Комментируя заявление главы Пентагона (министра обороны США) о сокращении американской военной помощи Киеву, Зеленский выразил надежду, что нынешняя администрация Белого дома ограничится словами, которые не будут подкреплены действиями."Очень важно, чтобы президент Трамп не поддерживал слова министра своими действиями, - сказал Зеленский. – Я об этом хочу с ним поговорить".При этом украинский политик заметил, что "это очень серьёзные сигналы от министра обороны США" и они доставляют боль. По словам Зеленского, бывший ведущий телеканала Fox News в кресле министра обороны США делает больно даже украинским детям.Зеленский пообещал обсудить поведение Хегсета с Трампом.Он также заявил о готовности покупать в США вооружения для ВСУ на средства, которые якобы уже найдены с некими неназванными европейскими партнёрами. Однако реализация этой схемы упирается в согласие президента США и эту проблему Зеленский также намерен обсудить с Трампом.На уходящей неделе глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях комитета по ассигнованиям Палаты представителей США заявил о сокращении американской помощи киевскому режиму. Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила на это внимание в публикации Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину
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Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом

18:16 14.06.2025
 
интервью Зеленского американскому телеканалу Newsmax
интервью Зеленского американскому телеканалу Newsmax
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Министр обороны США Пит Хегсет заставляет Владимира Зеленского страдать, переживая боевые ощущения похуже, чем от пулевого ранения. Об этом украинский политик заявил в опубликованном 14 июня интервью американскому телеканалу Newsmax
Комментируя заявление главы Пентагона (министра обороны США) о сокращении американской военной помощи Киеву, Зеленский выразил надежду, что нынешняя администрация Белого дома ограничится словами, которые не будут подкреплены действиями.
"Очень важно, чтобы президент Трамп не поддерживал слова министра своими действиями, - сказал Зеленский. – Я об этом хочу с ним поговорить".
При этом украинский политик заметил, что "это очень серьёзные сигналы от министра обороны США" и они доставляют боль. По словам Зеленского, бывший ведущий телеканала Fox News в кресле министра обороны США делает больно даже украинским детям.
"И поэтому эти слова министра обороны США – они иногда больнее пули. Потому что они бьют по моральному духу Украины. Потому что если украинцы слышат, что они наедине, что они борются с войсковым кашалотом как русским, мы боремся. И если мы можем остаться наедине – это очень больно", - сказал Зеленский, пытаясь подобрать слова.
Зеленский пообещал обсудить поведение Хегсета с Трампом.
Он также заявил о готовности покупать в США вооружения для ВСУ на средства, которые якобы уже найдены с некими неназванными европейскими партнёрами. Однако реализация этой схемы упирается в согласие президента США и эту проблему Зеленский также намерен обсудить с Трампом.
На уходящей неделе глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях комитета по ассигнованиям Палаты представителей США заявил о сокращении американской помощи киевскому режиму. Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила на это внимание в публикации Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину
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