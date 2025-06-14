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Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом

Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом - 14.06.2025 Украина.ру

Зеленский обиделся на главу Минобороны США и обсудит его поведение с Трампом

Министр обороны США Пит Хегсет заставляет Владимира Зеленского страдать, переживая боевые ощущения похуже, чем от пулевого ранения. Об этом украинский политик заявил в опубликованном 14 июня интервью американскому телеканалу Newsmax

2025-06-14T18:16

2025-06-14T18:16

2025-06-14T18:16

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Комментируя заявление главы Пентагона (министра обороны США) о сокращении американской военной помощи Киеву, Зеленский выразил надежду, что нынешняя администрация Белого дома ограничится словами, которые не будут подкреплены действиями."Очень важно, чтобы президент Трамп не поддерживал слова министра своими действиями, - сказал Зеленский. – Я об этом хочу с ним поговорить".При этом украинский политик заметил, что "это очень серьёзные сигналы от министра обороны США" и они доставляют боль. По словам Зеленского, бывший ведущий телеканала Fox News в кресле министра обороны США делает больно даже украинским детям.Зеленский пообещал обсудить поведение Хегсета с Трампом.Он также заявил о готовности покупать в США вооружения для ВСУ на средства, которые якобы уже найдены с некими неназванными европейскими партнёрами. Однако реализация этой схемы упирается в согласие президента США и эту проблему Зеленский также намерен обсудить с Трампом.На уходящей неделе глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях комитета по ассигнованиям Палаты представителей США заявил о сокращении американской помощи киевскому режиму. Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила на это внимание в публикации Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину

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