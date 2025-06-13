Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
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Несмотря на террористическую сущность киевского режима, России необходимо продолжать мирные переговоры для прекращения кровопролития. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Блогер полностью поддержал оценку президента России Владимира Путина, который ранее назвал режим Владимира Зеленского террористическим.
"Переговоры нам нужны. Худой мир лучше доброй ссоры. Там, как ни крути, всё равно гибнут наши люди. Нам это не надо категорически", — заявил Пучков, подчеркивая важность диалога.
При этом В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Позже стало известно, что киевский режим нашел радикальный способ решить вопрос выплат семьям погибших военнослужащих. Все оказалось очень просто. Теперь пропавших без вести бойцов ВСУ смогут официально признать умершими только через два года после окончания официально не объявленной войны. Родственникам придется доказывать их смерть через суд: Киев придумал, как решить вопрос с нежелательными телами.
Спустя несколько дней Представители РФ приехали на условленное место... а Киев отказался принимать тела. О мнении других экспертов по этому поводу — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.
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