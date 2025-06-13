Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом - 13.06.2025 Украина.ру
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Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом - 13.06.2025 Украина.ру
Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
Несмотря на террористическую сущность киевского режима, России необходимо продолжать мирные переговоры для прекращения кровопролития. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
2025-06-13T04:30
2025-06-13T04:30
новости
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украина
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вооруженные силы украины
дмитрий пучков
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Блогер полностью поддержал оценку президента России Владимира Путина, который ранее назвал режим Владимира Зеленского террористическим."Всё правильно мы делаем! Абсолютно правильно. А то, что делает Украина — так да, это террористическое государство", — отметил собеседник издания. Он напомнил о случае, когда Киев отказался забирать тела своих погибших солдат, что, по его мнению, лишний раз подтверждает эту характеристику.При этом В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Позже стало известно, что киевский режим нашел радикальный способ решить вопрос выплат семьям погибших военнослужащих. Все оказалось очень просто. Теперь пропавших без вести бойцов ВСУ смогут официально признать умершими только через два года после окончания официально не объявленной войны. Родственникам придется доказывать их смерть через суд: Киев придумал, как решить вопрос с нежелательными телами.Спустя несколько дней Представители РФ приехали на условленное место... а Киев отказался принимать тела. О мнении других экспертов по этому поводу — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.Полный текст интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250612/na-grani-yadernogo-otveta-ekspert-o-tom-pochemu-rossiya-sderzhala-udar-1063851339.html
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новости, россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий пучков
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Пучков

Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом

04:30 13.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
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Несмотря на террористическую сущность киевского режима, России необходимо продолжать мирные переговоры для прекращения кровопролития. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Блогер полностью поддержал оценку президента России Владимира Путина, который ранее назвал режим Владимира Зеленского террористическим.
"Всё правильно мы делаем! Абсолютно правильно. А то, что делает Украина — так да, это террористическое государство", — отметил собеседник издания. Он напомнил о случае, когда Киев отказался забирать тела своих погибших солдат, что, по его мнению, лишний раз подтверждает эту характеристику.
"Переговоры нам нужны. Худой мир лучше доброй ссоры. Там, как ни крути, всё равно гибнут наши люди. Нам это не надо категорически", — заявил Пучков, подчеркивая важность диалога.
При этом В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Позже стало известно, что киевский режим нашел радикальный способ решить вопрос выплат семьям погибших военнослужащих. Все оказалось очень просто. Теперь пропавших без вести бойцов ВСУ смогут официально признать умершими только через два года после окончания официально не объявленной войны. Родственникам придется доказывать их смерть через суд: Киев придумал, как решить вопрос с нежелательными телами.
Спустя несколько дней Представители РФ приехали на условленное место... а Киев отказался принимать тела. О мнении других экспертов по этому поводу — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Вчера, 04:45
На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала ударНападение на российские стратегические бомбардировщики является прямым покушением на ядерную триаду страны, что согласно военной доктрине дает основания для ответного применения тактического ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Полный текст интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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04:30Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
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