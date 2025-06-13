https://ukraina.ru/20250613/strakhi-ukrainy-rossiya-razbogateet-a-tramp-razlyubit-glavnoe-na-1300-1063876366.html

Страхи Украины: Россия разбогатеет, а Трамп разлюбит. Главное на 13:00

Страхи Украины: Россия разбогатеет, а Трамп разлюбит. Главное на 13:00 - 13.06.2025 Украина.ру

Страхи Украины: Россия разбогатеет, а Трамп разлюбит. Главное на 13:00

После удара Израиля по Ирану в ночь на 13 июня, Украину ждут большие проблемы, пишет издание "Страна.ua"

2025-06-13T12:57

2025-06-13T12:57

2025-06-13T12:57

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россия

израиль

виктор орбан

дональд трамп

апти алаудинов

вооруженные силы украины

ес

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По словам авторов публикации, последствия действий Тель-Авива для Киева негативные. Во-первых, это отвлечение внимания и ресурсов Запада, в том числе и оружия. Во-вторых, это рост цен на нефть, что укрепит экономику России и ослабит экономику Европы, которая в настоящее время является главным донором Украины, пишет издание.Также в публикации подчеркивается, что события вокруг Ирана идут на руку президенту США Дональду Трампу, который стремится максимально дистанцироваться от войны на Украине, чтобы переключить усилия на Ближний Восток.Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в статье для "Российской газеты" отмечает, что новая война на Ближнем Востоке не только отвлечет внимание всего мира от СВО, но и, видимо, будет способствовать окончательной переориентации США на оказание военной помощи Израилю."Первые сигналы в этом отношении уже налицо. Безжалостная агрессивность израильских ударов подорвет обоснованность любой критики российских военных действий на Украине с политической, гуманитарной и правовой сторон", - пишет Пухов.По его словам, война с Ираном скорее всего приведет к росту мировых цен на нефть, что "разрушит надежды Украины и ее западноевропейских союзников на уменьшение российских нефтяных доходов, столь важных для финансирования российского военного бюджета".Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальных сетях отметил, что Израиль теперь будет требовать у США как можно больше средств противовоздушной обороны. Эти же средства мечтают получить и ВСУ.По словам венгерского аналитика, нет гарантий, что администрация Трампа сделает выбор в пользу киевского режима. Вашингтон уже заявил, что если Иран станет наносить ответный удар, то американская сторона окажет Израилю свое содействие в обеспечении защиты, отметил Кошкович.Очередной обман командования ВСУВ курском приграничье саперы обнаружили самодельные противопехотные мины необычной конструкции, напечатанные на 3D-принтере. Об этом 13 июня российским журналистам рассказал командир саперного отделения с позывным Топор, передает газета "Взгляд".Мины внешне напоминали зажигалку, спрятанную под сеном. Устройство сложно заметить без металлоискателя, поскольку оно хорошо замаскировано, рассказал российский сапер.По его словам, подобные самодельные взрывные устройства предназначены для террора солдат и мирного населения, так как они очень малы и почти незаметны.Но, несмотря на все ухищрения, направленные против мирного населения России, Киеву все сложнее спрятать от собственной общественности настоящее состояние дел у вооруженных сил страны. Об этом свидетельствует новый мобилизационный скандал, который надвигается на Украине.Издание Ukrainian Military Pages 13 июня сообщило о том, что Генштаб ВСУ поручил территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата — Ред.) провести мобилизацию всех членов добровольческих формирований, действующих в тылу.По мнению авторов издания, эта директива Генштаба выглядит особенно цинично на фоне новости об эксперименте Минобороны по привлечению добровольцев в группы ПВО.Речь идет о том, что ранее Министерство обороны Украины предлагало гражданам добровольно вступать в мобильные группы ПВО и другие тыловые подразделения территориальной обороны, обещая за это службу вдали от линии боевого соприкосновения и в придачу зарплату. Теперь СМИ опасаются, что этих добровольцев призовут на общих основаниях и направят на наиболее сложные участки фронта.Генштаб ВСУ планировал завершить призыв всех добровольцев до 30 мая, однако из-за крайне низкой явки сроки были продлены.О состоянии в рядах ВСУ рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления армии РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, группировка ВСУ в направлении российского приграничья полностью обессилела и больше не пытается прорваться через государственную границу России.Алаудинов отметил, что обстановка в приграничной зоне подконтрольная. Его бойцы ежедневно продвигаются вперед, уничтожают силы противника и его логистику.Тем временем ВСУ продолжают обстреливать мирные города. В Макеевке в ДНР в результате обстрела, который произошел днем 13 июня, погибли два мирных жителя. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник Следственного комитета РФ.Источник агентства отметил, что атака была совершена американской РСЗО HIMARS — на месте происшествия найдены фрагменты ракет.Война между Россией и Европой как вопрос времениЕсли Украина станет членом Евросоюза, война между Европой и Россией станет вопросом времени. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал 13 июня в интервью радиостанции Kossuth.Орбан считает ошибочной стратегию Запада, который в России видит угрозу. По его словам, если Европа примет украинцев в ЕС, она примет и войну. В настоящее время Киев ведет войну на своих восточных границах и в эту войну будут вовлечены все страны союза, если Украина окажется в нем."Тогда это будет наша война", - заявил Орбан.Премьер-министр Венгрии также напомнил о роли Запада в конфликте. По его словам, без поддержки западных спонсоров, Украина не смогла бы воевать с Россией.Ранее Орбан неоднократно выступал против приема Украины в ЕС и против военной поддержки, которую Киеву оказывает Брюссель. В ответ европарламентарии выдвинули план из девяти пунктов, в котором предлагалось лишить Венгрию права голоса в процессе принятии коллективных решений.О последствиях удара Израиля по Ирану в материале Владимира Скачко "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, израиль, виктор орбан, дональд трамп, апти алаудинов, вооруженные силы украины, ес