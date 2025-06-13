https://ukraina.ru/20250613/ssha-ponyali-chto-nuzhno-dlya-mira-glavnoe-na-utro-13-iyunya-2025-goda-1063873562.html

У Трампа мечтают, как "вернуть Россию в "Лигу порядочных наций". Главное на утро 13 июня 2025 года

У Трампа мечтают, как "вернуть Россию в "Лигу порядочных наций". Главное на утро 13 июня 2025 года - 13.06.2025 Украина.ру

У Трампа мечтают, как "вернуть Россию в "Лигу порядочных наций". Главное на утро 13 июня 2025 года

США поняли, каким должно быть мирное соглашение по Украине, рассказал спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог на форуме по вопросам евроатлантической безопасности, который проходит в Брюсселе

2025-06-13T09:38

2025-06-13T09:38

2025-06-13T10:14

эксклюзив

украина

россия

сша

минобороны

вооруженные силы украины

игорь кваша

кит келлог

дональд трамп

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По его словам, в Белом доме сопоставили два проекта мирных соглашений, подготовленных Киевом и Москвой и пришли к пониманию, как можно выглядеть урегулирование конфликта."Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату", — процитировали РИА Новости слова Келлога.По словам американского чиновника, такой подход дал американским властям понять, каким должен быть документ о мире на Украине, если к нему вообще удастся прийти. При этом он отметил, что в США достижение мира на Украине считают вполне осуществимой целью.Келлог рассказал, что Вашингтон намерен добиваться "прекращения огня на месте". Это значит, что территории, которые стороны контролируют на данный момент, останутся за ними."Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе", — сказал он.Потом Россию следует вернуть в "Лигу порядочных наций", "чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс", продолжил спецпредставитель президента США.По его словам, таким образом можно достичь долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы, так как "США не хотят, чтобы война возобновилась через три, четыре или пять лет".Тем временем президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конферениции в Белом доме признался, что разочарован отсутствием соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, также как и действиями обеих сторон в этой связи."Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено", - сказал Трамп, комментируя отсутствие договоренности между сторонами об урегулировании конфликта.При этом Москва настаивает на том, что для достижения мира на Украине необходимо добиться устранения первопричин конфликта, а также обеспечения безопасности России и защиты интересов русскоязычного населения.Последние заявления американской стороны по поводу мирного урегулирования на Украине прокомментировал в своем ютюб-канале Deep Dive американский военный эксперт, отставной подполковник ВВС США Дэниел Дэвис. По его мнению, США уже давно могли завершить конфликт на Украине с минимальными для себя потерями, однако шанс уже упущен и дальше будет только хуже."Уже не важно, чего вы хотите — из-за высокомерия и нежелания признать ситуацию на фронте — шанс упущен. Единственный вопрос: как долго мы еще готовы тянуть с конфликтом?", - сказал он.Атаки дронов, обстрелы и прорыв российских войскВ ночь на 13 июня Вооруженные силы России сбыли более ста дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — отмечается в сообщении ведомства.Над Крымом уничтожены 70 беспилотников, 15 — над Орловской областью, по 11 над Курской и Саратовской областями, девять дронов над Белгородской областью, семь — над акваторией Черного моря, по одному — над Брянской и Воронежской областями, уточняет Минобороны.Территорию ДНР украинские войска за минувшие сутки обстреляли шесть раз, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлении Украины в своем телеграм-канале. Всего было выпущено 12 единиц различных боеприпасов, уточняется в сообщении. В результате обстрелов один мирный житель получил ранения.На 1205-й день СВО Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные операции, расширяя зоны контроля и нанося удары по военной инфраструктуре противника. ВСУ предпринимают попытки контратак и усиливают давление на приграничные регионы России с использованием беспилотников и артиллерии.По информации российского военкора Бориса Рожина, на Запорожском направлении российские военнослужащие вошли в Малиновку. Этот населенный пункт уже был занят армией России в начале спецоперации, однако весной 2022 года было принято решение оставить его. "Спустя три с лишним года мы возвращаемся", — заключил военкор.Российские войска развивают наступление вдоль границ Днепропетровской области. Минобороны России подтвердило освобождение села Алексеевка, где находился ключевой пункт управления группировкой ВСУ на направлении Курахово-Комар. Всего в 4 км к западу от Алексеевки проходит граница с Днепропетровской областью.На Покровском фронте российские войска достигли значительных успехов, освободив село Орехово, расположенное в 9 км от ранее освобожденной Алексеевки.Как сообщили в Минобороны, на этом участке ВС РФ пересекли границу с Днепропетровской областью, создав плацдарм для дальнейшего наступления. Еще один прорыв зафиксирован в районе Новониколаевки, что стало третьим участком, где российские силы вошли в Днепропетровскую область, сообщают российские военкоры.Математик ожидает конец СВО до конца 2025 годаМатематические расчеты показывают, что специальная военная операция России на Украине закончится в 2025 году. Об этом в интервью aif.ru заявил российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.При этом ученный уточнил, что 2025 года станет переломным не только для украинского, но и для всех остальных мировых конфликтов. По его словам, это связано с исчезновением причин для войны и сменой исторического цикла."Я, конечно, не могу давать гарантию, что никакая винтовка или пушка ни разу не стрельнет, но исчезнет главная причина для войн — это существование, так называемых, тоталитарных двойников, которых после 2025 года не будет никогда", — заявил Кваша.Ученный рассказал о существовании 24-летнего цикла, согласно которому через это количество лет в России наступает мирное время. Двенадцать военных лет чередуются с 24 мирными годами, отметил он. Первый такой военный период был с 1905 по 1917 год, потом закончилась Первая мировая война. Следующий цикл наступил к 1941 году и продлился до 1953 года, когда прекратилась Корейская война. Далее последовал Афганистан — этот 12-летний цикл продолжался с 1977 по 1989 годы.Математик считает, что в 2025 году завершается очередной военный цикл, который начался в 2013 году. Поэтому в текущем году должна завершиться специальная военная операция. После 2025 году наступит период "мира во всем мире" - каждая страна займется внутренней политикой и оставит мысли о завоеваниях, сказал ученный.Больше о ситуации, связанной с украинским урегулированием в материале Татьяны Стоянович Запад просчитался, украинцы расплачиваются. Украина в международном контексте

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, минобороны, вооруженные силы украины, игорь кваша, кит келлог, дональд трамп