https://ukraina.ru/20250612/zapad-proschitalsya-ukraintsy-rasplachivayutsya-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1063849726.html

Запад просчитался, украинцы расплачиваются. Украина в международном контексте

Запад просчитался, украинцы расплачиваются. Украина в международном контексте - 12.06.2025 Украина.ру

Запад просчитался, украинцы расплачиваются. Украина в международном контексте

На серию террористических атак, которые Киев совершил на российской территории, последовал, как было и ожидаемо, жесткий ответ Москвы. Западные СМИ в этом усмотрели особую тактику, с помощью которой Россия планирует склонить Украину к переговорам

2025-06-12T02:46

2025-06-12T02:46

2025-06-12T03:01

эксклюзив

украина

россия

запад

джон кеннеди

владимир зеленский

джо байден

нато

bloomberg

вооруженные силы украины

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"Волновыми атаками" недорогих дронов Москва усиливает нажим на Киев, чтобы тот согласился на ее мирные условия, пишет американское новостное агентство Bloomberg.Издание ссылается на данные лидера киевского режима Владимира Зеленского, который ранее заявил, что Россия готовится производить от 300 до 350 беспилотников большой дальности в сутки, а в перспективе намерена увеличить производство до 500 в день.Также Bloomberg цитирует доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в котором говориться, что цель российских военных - использовать "стратегию возмездия" с помощью недорогих БПЛА системы "Шахед", чтобы заставить Киев подчиниться."Хотя Украине удается заглушить или перехватывать большинство из них, постоянные ночные атаки перегружают украинскую ПВО и подрывают моральный дух гражданского населения", - говорится в докладе.Производство всех типов беспилотников в России растет в геометрической прогрессии по сравнению с показателями до 2022 года, отмечает издание. Помимо "Шахедов", которые Россия начала завозить из Ирана в 2022 году, Москва разработала новый беспилотник с использованием китайских технологий, который может выбрать цели с помощью искусственного интеллекта, пишет американское агентство.Bloomberg при этом считает, что Украина остается лидером в использовании беспилотников на поле боя. Издание напоминает, что киевский режим 1 июня запустил дроны с территории самой России для удара по ряду стратегических авиабаз. По словам американских журналистов, это была "одна из самых дерзких воздушных атак за весь конфликт". На самом деле это был один из ряда терактов, в ответ на которые последовал российский ответ в виде серии массированных атак дронами по военным объектам Украины.Россия догнала Украину в производстве беспилотников, но использует она их традиционным способом, в то время как украинцы "реагируют асимметрично", пишет Bloomberg.Опасное заблуждение Запада — не бояться реакции русскихОднако другое американское издание - Responsible Statecraft, не разделяет восторг своих коллег по поводу "изобретательности", которую Киев проявляет при использовании дронов. По словам авторов издания, Москва может применить оружие массового поражения в ответ на обычную атаку, но на Западе никто это не воспринимает всерьез.Responsible Statecraft напоминает, что осенью 2024 года Москва пересмотрела свою ядерную доктрину и сделано было это после того, как экс-президент США Джо Байден разрешил Украине бить американским оружием по России."Теперь для ядерного ответа уже не требуется первого удара или атаки, угрожающей самому существованию России. В соответствии с новой доктриной Россия может применить ядерное оружие в ответ на обычную атаку, если та подорвет ее ядерные возможности. При этом особо отмечалось, что атака неядерного государства при поддержке ядерной державы будет считаться совместной", - говорится в статье издания.По мнению авторов публикации, есть такое впечатление, что доктрина разрабатывалась для сдерживания именно того типа операций, которые только что провернула Украина. Нарушив эту красную линию, Киев поставил Россию перед непростой головоломкой, подчеркивают они."Если ответный удар покажется чрезмерно разрушительным, то Трамп может усилить военную поддержку Украины. Более того, он рискует спровоцировать новую волну жестких санкций или даже втянуть США или НАТО в конфликт напрямую. Слишком же слабый ответ будет означать, что Россия — не что иное, как бумажный тигр, настолько робкий, что не сможет настоять даже на собственных красных линиях, если Запад поддержит затяжную кампанию ударов в тыл России или разместит на территории Украины европейские войска", - уточняет издание.По мнению американских журналистов, эта дилемма приближается к ситуации, от которой США предостерегал президент Джон Кеннеди после Карибского кризиса. "Ядерные державы, должны предотвращать конфронтации, которые вынуждают противника выбирать между унизительным отступлением и ядерной войной", - процитировало слова бывшего президента США издание Responsible Statecraft.Однако весь коллективный Запад забыл слова Кеннеди и всяческий приветствовал атаки Украины на стратегические бомбардировщики России, пишет издание. И именно это вопиющее спокойствие Запада для Москвы как раз является поводом для беспокойства, предупреждают американские журналисты.Они цитируют мнение российского эксперта Дмитрия Тренина, который ранее завил, что "сдерживающий страх перед атомной бомбой исчез". Это значит, что реакции России можно не бояться, однако это крайне опасное заблуждение, резюмирует Responsible Statecraft.Не прошел испытание УкраинойВ конце 2023 года Украина с восторгом приняла 31 американский танк Abrams. К лету 2025 года ВСУ потеряли 27 танков этого типа, и теперь есть вероятность, что у Москвы их больше в работоспособном виде, чем у ВСУ, пишет Military Watch Magazine.Издание напоминает, что танк Abrams был принят на вооружение армии США в 1980 году. Его конструкция во многом была вдохновлена советским Т-64, который поступил на вооружение на 16 лет раньше западного аналога. Последние варианты танка, которые производятся до сих пор, считаются самыми боеспособными во всем западном мире, отмечается в публикации.Авторы Military Watch Magazine подчеркивают, что операция на Украине представляет собой первый высокоинтенсивный бой "Абрамсов" с противником сопоставимой силы. Однако высокие потери на фоне серьезных оперативных трудностей привели к весьма критическим оценкам его возможностей, пишут они."Согласно имеющимся фото- и видеоматериалам, большинство “Абрамсов” были подбиты управляемой артиллерией или беспилотниками-камикадзе, хотя было подтверждено, что минимум один был уничтожен российским Т-72Б3 в ходе танковой дуэли под Авдеевкой. Понесенные потери сильно встревожили членов НАТО — особенно Польшу, которая планирует разместить у себя парк из 366 машин", - отмечает Military Watch Magazine.По словам авторов статьи, выживаемость "Абрамсов" на украинском театре военных действий все чаще подвергается сомнению. Поэтому ее союзники из блока НАТО начинают сомневаться, нужно ли эти машины поставлять на Украину, тем более, зная, что на поле боя "все решают беспилотники", резюмирует военный журнал.Украина не уничтожено, но опустошенаКонфликт на Украине не был продуктом безумия, заблуждения или некого странного возвращения империализма 19 века — он стал результатом предсказуемой политики Запада, которой можно было бы избежать, пишет американский National Security Journal.По мнению автора статьи, опубликованной на страницах издания, начало конфликта спровоцировало расширение НАТО на Восток, а "кто продолжает это отрицать, либо нечестен, либо исторически неграмотен".После холодной войны Вашингтон решил, что может расширить военный альянс, созданный для сдерживания Советского Союза, вплоть до границ России без всяких последствий, так как руководствовался логикой победителей, отметили американские журналисты. По их словам, ряд политиков и экспертов, таких как Кеннан, Миршаймер, Бернс и Киссинджер все-таки предупреждали Запад о возможных последствиях, но все эти предупреждения игнорировались, а альянс продолжал расти."Запад рассказывал истории о том, что НАТО — это мирная, благожелательная и нейтральная сила, необходимая для обороны. Он относился к расширению НАТО как к обязательству, которому не может противостоять ни одно разумное государство. Но в реальном мире государства не должны заботиться о намерениях Запада. Они учитывают возможности, расстановку сил и агрессию", - говориться в статье издания.В глазах России поведение НАТО выглядело как военная коалиция, поглощающая своих соседей и угрожающая поглотить то, что осталось от российской защитной зоны, отмечают ее авторы.Поэтому они считают, что Россия действовала разумно, когда решила не допустить, чтобы альянс противников свободно расширялся у ее границ."Представьте себе китайский военный альянс, который включил в себя Мексику или Канаду. Это немыслимо. Однако Запад хотел, чтобы Россия позволила НАТО приблизиться к своим границам и, что еще хуже, позволила такой ключевой стране, как Украина, навсегда присоединиться к западному лагерю", - приводит пример для сравнения National Security Journal.Возвращаясь к ситуации на Украине издание отмечает, что Запад поощрял дрейф Киева в его сторону, вооружал и обучал украинскую армию, втянул страну в институциональную и деловую орбиту НАТО, отказываясь при этом предоставить ей полноправное членство в альянсе и соблюдать таким образом 5 статью Устава НАТО."Запад создал себе клиента, а не союзника, и оставил его незащищенным. Украина приняла на себя удар без всякой защиты", - говорится в статье.По словам авторов издания, Украина не уничтожена, но зато опустошена. Конфликт разрушил украинскую экономику, сравнил с землей города, ослабил народ и превратил значительную часть страны в заваленное руинами поле боя в ходе тяжелой кампании на истощение, подчеркивают они. Все это было неизбежно, ведь это цена геополитического просчета, резюмирует американская газета.Больше о ситуации в рядах ВСУ в материале Дмитрия Ковалевича Минимум людей при дефиците снарядов. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, запад, джон кеннеди, владимир зеленский, джо байден, нато, bloomberg, вооруженные силы украины