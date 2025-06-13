https://ukraina.ru/20250613/konflikt-trampa-i-maska-kak-prelyudiya-k-temnomu-buduschemu-mira-1063873247.html

Конфликт Трампа и Маска, как прелюдия к "темному" будущему мира

Конфликт Трампа и Маска, как прелюдия к "темному" будущему мира - 13.06.2025 Украина.ру

Конфликт Трампа и Маска, как прелюдия к "темному" будущему мира

Ссора Маска с Трампом – сильное событие. Зашатались рынки, забили тревогу политологи, все перевернулось в доме не Потомаке, и не только там…

2025-06-13T09:28

2025-06-13T09:28

2025-06-13T09:34

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Всем понятно, что два альфа-самца не высидят долго в одной комнате, да и история успеха у них весьма разная. А значит – разная и мотивация к действиям. Напомним, что Трамп первой каденции был мотивирован преимущественно Стивеном Бэнноном, идеологом американских патриотов старой школы. Их идеал – Америка отцов-основателей, демократия как договор между хорошо вооруженными мужчинами. Но Трамп второй каденции – это уже партнер Илона Маска, техноолигарха новой формации, для которого покорение Марса важнее присоединения Канады, хотя открыто он об этом не говорит.Если отвлечься от личностей, можно сказать, что конфликт между Трампом и Маском обусловлен противоречиями между старой Америкой денег и новой Америкой посткапитализма. Как это понимать? Политическая система Америки денег строится на простом и понятном желании человека заработать как можно больше. Не зря политический лоббизм, осуждаемый во многих странах как коррупция, считается в США обычным бизнесом. К бизнесу приравнивается и любая другая форма легальной общественной деятельности, главным критерием адекватности и успешности которой являются те самые деньги. Соответственно, задача власти – дать людям больше возможностей для заработка, бизнеса, делания денег. Споры могут вызывать лишь методы обогащения, которые, согласно общепринятой морали, должны быть честными, открытыми, и находиться в рамках нравственных приоритетов законопослушных граждан, на которых и держится вся политическая система государства в целом.Но вот появились какие-то странные парни, которые все перевернули вверх дном. С одной стороны – они все мультимиллиардеры, богатейшие люди страны, то есть как бы очевидно доказавшие свою социальную и политическую состоятельность, давая пример всем остальным: делайте как мы, и будет вам счастье! Тут, конечно, и сам Трамп, как мастер сделок и жестких бизнес-стратегий (ведь инвесторы на строительном рынке – они все такие) не смог не восхититься такими союзниками, предложившими ему свою финансовую и интеллектуальную помощь в стратегии сделать Америку снова великой. А великая Америка – это, по Трампу, богатая Америка, где потребительская корзина каждого ее гражданина на порядок превышает корзину любого другого жителя планеты. По крайней мере – в идеале, к которому следует стремиться.Но как это сделать при галопирующем росте внутреннего долга, который приближается к 35 триллионам долларов, при ВВП страны в 30 триллионов? При этом ежегодные траты только на обслуживание госдолга достигли почти одного триллиона долларов! Не удивительно, что заминки с принятием бюджета вызывают все более драматические шатдауны (приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия утверждённого бюджета), издержки от которых составляют до 2 миллиардов долларов в день. И вот, приходит самый богатый человек мира и обещает существенно сократить госбюджет за счет экономии на излишних тратах. Как не поверить такому специалисту, лично доказавшему свою способность к зарабатыванию денег на основании глубокого понимания всех тонкостей капиталистической системы? После этого начинается знаменитый аудит бюджетных трат молодыми энтузиастами команды Маска из основанного в январе 2025 года Департамента эффективности правительства (DOGE). По результатам этого аудита вскрылись как неэффективные траты, так и факты откровенной коррупции, царящие в структурах глубинного государства, причем тень от всего этого пала даже на святая святых всей матрицы – Федеральную резервную систему США.В целом, раскрытие коррупционных схем, а также неэффективных трат, привело к закрытию целого ряда правительственных учреждений или резкому снижению их финансирования, а также к увольнению "лишних" сотрудников. По словам самого Маска, махинации и растраты правительства так велики, что в результате США недополучают ежегодно до 2 триллионов долларов. Все это вызвало большой резонанс не только среди американцев, но и в мире, где заговорили об утере Соединенными Штатами их морального лица и права считаться самой образцовой демократией на планете.В результате все силы "старого мира" ополчились на команду Трампа и в особенности – на Илона Маска как инфана террибля (фр. Enfant terrible – букв. "ужасное дитя") новой администрации. Ведь именно он своими действиями обвалил возможности для заработка огромной массы жуликов и воров, присосанных к бюджету. Но не только их одних. Пострадали, безусловно, и честные граждане, получавшие свою зарплату от проектов с коррупционной составляющей. Результат известен: Маск ушел в отставку, Трамп предложил Конгрессу на согласование новый затратный бюджет, не соответствующий ожиданиям Маска и его команды. Как результат – ссора межу Дональдом Фредовичем и Илоном Эрролоичем с переходом на личности. Значит ли это, что программа Трампа по осушению вашингтонского болота провалилась?Тут не все так просто. Прежде всего, зададимся вопросом: зачем самому Маску и стоящим за его спиной миллиардерам нужно осушать это болото? Ведь их бизнесы, в немалой степени, как раз обязаны успехом этому самому болоту, позволявшему сколачивать частным лицам баснословные состояния! Ибо будь все по-честному, без должных откатов, не видать ни Маску, ни самому Трампу их миллиардов! Так, по крайней мере, говорит здравая логика. Неужели американский олигархат, в самом деле, стоит за честный бизнес? Казалось бы, все так, но есть нюансы.Прежде всего, тут следует иметь в виду, что бизнес миллиардеров – это не бизнес мелких лавочников. Для последних колебание банковской ставки даже в пределах одного процента – уже проблема, а для миллиардера вопрос об удорожании потребительской корзины или ипотеки на личное жилье не стоит. Если у вас 100 миллиардов, вы можете запросто пожертвовать 100 миллионов на спонсорские траты. В финансовом казино техноолигархов, представляющих собой авангард "новых денег", плюс-минус 10, и даже 100 миллиардов – обычное дело. Да, здесь такие риски, но это – никогда не залог под последнюю крышу над головой. Психология у этих людей совершенно другая. И если кто-то из них готов играть по старым схемам, идя на всевозможные компромиссы с держателями "старых денег" и всей подконтрольной последним инфраструктуры обогащения "по правилам", то некоторые, наиболее ретивые и безбашенные (к коим, безусловно, относится и Маск), начинают претендовать на создание собственной матрицы, реализации личных амбиций по новым схемам, выходящим за пределы классического капитализма.Похоже, что в администрации Трампа представителем таких "безбашенных" является вице-президент Джей Ди Вэнс, протеже Питера Тиля – старого бизнес-партнера Илона Маска и ряда других "умельцев" подобного класса. В случае импичмента Трампа, к чему могут подтолкнуть и разоблачения того же Илона (например, по делу педофила Эпштейна), власть перейдет в руки именно Вэнса, и таким образом команда "безбашенных" сможет начать рулить страной уже без оглядки на старшее поколение американских политиков – будь это Трамп, Байден, Обама, Сандерс или кто-либо еще. Поэтому свои ресурсы, как финансовые, так и технологические, "новые дикие" будут расходовать на новые игры в духе идеологии Темного Просвещения, где будущее определяется не демократией, а законами власти, биологии и технологий.Выступая против схем современного капитализма, "темные" вовсе не стремятся к более справедливому перераспределению общественного продукта. Наоборот, идеологи Тёмного Просвещения (Ник Лэнд, Кертис Ярвин и др.) критикуют современный капитализм и действующие монетарные системы сквозь призму радикального анти-эгалитаризма, технологического детерминизма и неореакционной (NRx – "лекарство от демократии") мысли. Они выступают против равного доступа населения к деньгам и зависящих от государства финансовых систем (ФРС, МВФ и др.). В их представлении деньги вторичны по отношению к власти, а современные финансы понимаются как контролируемый государством и регуляторами "симулякр рынка". Всему этому противопоставляются пост-монетарные системы, например – автоматизированное производство и распределение ресурсов через ИИ (искусственный интеллект). Таким образом, "настоящий "капитализм" — это машинная экономика, где деньги заменяются прямыми энергетическими/алгоритмическими потоками.Другая инновация "темных" – киберфеодализм, где деньги заменяются репутационными рейтингами или доступом к инфраструктуре (по аналогии с китайским "социальным кредитом"). Таким образом, идеал Темного Просвещения — "рынок без либерализма": технофеодализм, где капитал сливается с властью, а деньги заменяются крипто-иерархиями или прямым контролем над ресурсами.Ключевой концепцией в этом мировоззрении выступает Катехон (от греч. ὁ κατέχων — "удерживающий"). Этот термин заимствован из христианской эсхатологии, где им обозначается фигура, удерживающая мир от пришествия Антихриста (часто тождественная православному императору), но переосмыслен неореакционерами в свете радикального антидемократизма и технологического авторитаризма. Согласно NRx, Катехоном является авторитарная власть (государь, корпорация, ИИ), предотвращающая распад общества под грузом демократии, эгалитаризма и "культурного марксизма". Катехон сознательно отменяет "иллюзии свободы", чтобы сохранить цивилизацию. У Ярвина и Лэнда Катехон часто принимает форму гибрида машины и традиции, типа ИИ, управляющего обществом через биометрику. В некоторых техно-коммерческих проектах (таких, как сеть "Х") Катехон блокирует "дегенеративный контент" (или цензуру разработчиков ИИ). Он же отвечает за селективное распространение информации только среди "полезных пользователей".К идеологии Темного Просвещения также относится понятие "кровавой экономики" как аналога прямой конкуренции различных сил за территорию и энергию. Причем, в такой конкуренции могут сталкиваться представители разных неореакционных проектов, действующих наподобие отдельных фракций средневековых феодалов. Поэтому идейная общность сторонников Темного Просвещения вовсе не предполагает единства их материальных интересов. Напротив, чем "темнее" оппоненты – тем более ожесточенной будет выглядеть техно-психологическая конкуренция между ними. Отсюда – жесточайший прагматизм как условие адекватности обстоятельствам ради победы в конкурентной борьбе за системное лидерство.До какой степени команда Трампа готова прибегнуть к такому сценарию – вопрос открытый, но он, судя по ряду телодвижений действующей администрации Белого дома, стоит на повестке дня. В этом смысле фигуру нынешнего президента можно рассматривать как своеобразный Катехон, еще удерживающий Америку, несмотря на все издержки, в рамках парадигмы формального равноправия и конституционной демократии. А вот дорвутся до красной кнопки "новые дикие", с их финансовыми ресурсами и технологиями, мало никому не покажется. При этом все идет, судя по развитию ситуации в стране и мире, именно к этому.

https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

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эксклюзив, америка, сша, канада, дональд трамп, илон маск, джей ди вэнс, мвф