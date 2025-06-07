https://ukraina.ru/20250607/minimum-lyudey-pri-defitsite-snaryadov-chto-govoryat-ukrainskie-voennye-i-eksperty-o-situatsii-na-fronte-1063728147.html

Минимум людей при дефиците снарядов. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

Минимум людей при дефиците снарядов. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 07.06.2025 Украина.ру

Минимум людей при дефиците снарядов. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты более всего беспокоились по поводу темпов продвижения российской армии под Сумами, что является прямым следствием Курской авантюры Зеленского.

2025-06-07T10:58

2025-06-07T10:58

2025-06-07T10:59

сумы

россия

украина

марьяна безуглая

трамп и зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

айдар

эксклюзив

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063479249_0:241:2955:1904_1920x0_80_0_0_80a2b18a7c23f6791ba6ced61799133e.jpg.webp

Российские военблогеры публикуют кадры пригородов Сум, снятых с FPV-дронов, так как до города остается 18 километров. На этом фоне скандальная нардеп Марьяна Безуглая и нацист из "Айдара"* Станислав Бунятов в один голос кричат о неподготовленности Сум к обороне. Бунятов же называет линию обороны под Сумами, скорее, "тренировочным полигоном".Украинский военкор с позывным "Мучной" опасается, что россияне скоро займут лес к востоку от Сум, что позволит им маскироваться и напрямую бить по городу артиллерией и дронами.Украинский паблик Deep State жалуется, что север Сумщины усеян высотами, что предоставляет благоприятную обстановку для ударов российских БПЛА. Отдельно паблик отмечает нехватку военнослужащих на этом направлении. "Отдельно можно отметить проблему с людьми для сдерживания противника, которых кардинально не хватает, и на которую сетуют бойцы", - пишет Deep State.Украинский аналитический паблик "Рубикон" констатирует, что у россиян сейчас напротив Сумской области сколочена огромная армейская группировка, которая, вероятно, будет там на постоянной основе с целью сковать значительные силы ВСУ. Тем не менее, по мнению авторов, для России этот регион остается периферийным театром военных действий. "Рубикон" не прогнозирует в ближайшее время штурма города Сумы, если не случится какой-нибудь крупной катастрофы для ВСУ.В то же время не лучше для ВСУ и ситуация на харьковском направлении. Начальник управления харьковской прокуратуры Спартак Борисенко на этой неделе признавал, что российские авиабомбы стали более дальнобойными, долетают до Харькова и населенных пунктов южнее города. По его слова, они теперь могут бить на расстояние 95 километров, благодаря новым модулям планирования повышенной дальности.Политолог Руслан Бортник в эфире видеоблога "UkrLife" констатировал 5 июня нарастание темпов продвижения российской армии и изменение паритета не в сторону ВСУ. По его словам, это создает "негативный информационный фон". "Продолжает меняться баланс ресурсов не в украинскую сторону, российское преимущество растет. Россия смогла достичь паритета, кое-где даже превзойти Украину в части дронов", - рассказывает политолог. Он также утверждает, что РФ смогла найти противоядие в отношении дальнобойных ракетных ударов Украины по своей территории.Издание "Украинская правда" ожидает масштабного летнего наступления ВС РФ, поскольку лето – наиболее благоприятное время для этого. Украинские военные эксперты рассказывают изданию, что наиболее вероятно РФ сосредоточиться на территории Донецкой области и вряд ли будет штурмовать Сумы. Наиболее сложная ситуация для ВСУ, по их мнению, сложилась под Константиновкой, до которой осталось 10-12 километров. Украинские военные подчеркивают, что российские бойцы непрерывно атакуют на этом направлении пехотой, мотоциклами и бронетехникой.Потенциально, как предполагают собеседники издания из числа военных на Краматорском направлении, этот выступ может перерасти в дальнейшее движение россиян на север и охват еще одного крупного города - Дружковки. Это будет западная "клешня" для окружения Константиновки и Дружковки, тогда как восточную россияне сформируют, продвигаясь от Часов Яра. Таким образом россияне смогут "откусить" половину Краматорской агломерации, не ввязываясь в городские бои, считают украинские военные.В сложившейся ситуации украинские военные жалуются изданию на "минимальное пополнение людьми" и дефицит артиллерийских снарядов. "Мы сейчас практически не стреляем. Весь фронт держится на дронщиках: дронами и минируйте, и уничтожайте, и все, что хотите. Еще [САУ] "Богданы" разве работают", - рассказывает "Украинской правде" украинский артиллерист с Покровского направления. По его словам, на весь батальон на сутки он получает только пять 120мм мин, а для эффективной обороны ему нужно 30 мин в сутки на каждый миномет.Собеседники издания также отмечают, что россияне методично и довольно грамотно работают над перерезанием логистических маршрутов ВСУ. В результате проездных дорог в Донецкой области становится все меньше.Украинские операторы дронов, которые раньше могли свободно подъезжать к позициям, уже несколько месяцев ходят на них пешком так же, как это делает пехота, рассказывает командир взвода беспилотного авиакомплекса 2-го мотопехотного батальона 93-й бригады Евгений Черепня. В то же время у россиян, по его словам, дронщики сидят достаточно далеко, на расстоянии 20 километров от линии фронта, что делает их позиции относительно более безопасными.В целом же на этой неделе украинские военные и эксперты утверждали, что летом российской армии, вероятно, удастся продвинуться еще на несколько километров, но не ожидают обвала фронта и падения крупных городов. Впрочем, на Украине даже мысль о возможном обрушении фронта, высказанная публично, грозит обвинениями в госизмене.Подробнее о том, что происходит на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наступает по всем направлениям, а Киев открыл второй фронт"*Организация. деятельность которой запрещена на территории РФ

сумы

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

сумы, россия, украина, марьяна безуглая, трамп и зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, айдар, эксклюзив, сво, спецоперация