Ссора Трампа и Маска: причины и последствия - 06.06.2025 Украина.ру
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Ссора Трампа и Маска: причины и последствия
Ссора Трампа и Маска: причины и последствия - 06.06.2025 Украина.ру
Ссора Трампа и Маска: причины и последствия
Публичная ссора Трампа и Маска уже возымела эффект: как минимум оба нанесли экономический урон друг другу. О политических последствиях пока говорить рано, а они могут быть сокрушительными для Трампа и всей политической системы США.
2025-06-06T13:09
2025-06-06T13:09
сша
вашингтон
россия
илон маск
дональд трамп
туск дональд
tesla
вооруженные силы украины
республиканская партия
эксклюзив
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Обвинения в участии в скандальных вечеринках с несовершеннолетними Эпштейна может стоить Трампу президентского кресла. Напомним, что скандал с Клинтоном и Моникой в своё время чуть не стали причиной импичмента и принесли большие неприятности для всей демпартии на многие годы. Не зря же Маск в своих соцсетях предложил создать третью партию в США, предвосхищая, что вместе с Трампом может потопить и Республиканскую партию. А если вернуться к "списку Эпштейна", то напомним, что еще одному титулованному его участнику – принцу Эндрю (сыну британской королевы Елизаветы 2) стоило лишения всех королевских привилегий – воинских званий и покровительства монаршей фамилии. А сам Эпштейн погиб в тюремной камере, его подруга и соучастница - Гислейн Максвелл (дочь медиамагната) – получила 20 лет тюремного заключения. Но, возвращаясь к скандалу с Трампом и Маском, несмотря на убийственные обвинения, некоторые эксперты полагают, что это хорошо разыгранный пиар-спектакль. Что стоит за ссорой на верхушке американского Олимпа – в анализе экспертов.Директор Института международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаМаск и Трамп: семейная ссора или реальный конфликт?Ссора между Илоном Маском и Дональдом Трампом выглядит стратегически невыгодной для обоих, учитывая их взаимозависимость и геополитический контекст. Напряжение между двумя MAGA-идеологами возникло из-за "One Big Beautiful Bill" — законопроекта Трампа, который Маск назвал "омерзительным" из-за его влияния на дефицит бюджета и отмены субсидий на электромобили, от которых зависит Tesla. Трамп, в свою очередь, обвинил Маска в неблагодарности и пригрозил разорвать контракты с компаниями Tesla и SpaceX на миллиарды долларов. Маск в долгу не остался, обвинив президента США, помимо той же неблагодарности, ещё и в связях с поставщиком "товара" для педофилов Джеффри Эпштейном и призвав к его импичменту с заменой на вице-президента Джея Ди Вэнса. После чего Маск пошёл ещё дальше, инициировав опрос в своей сети X — не хотят ли американцы новую политическую партию, которая будет-де удовлетворять запросы 80% граждан? Наконец, Маск заявил о готовности вывести из эксплуатации космические корабли Dragon, что может осложнить американцам доступ к МКС — раз уж Трамп аннулирует контракты в этой сфере. Крупные потери уже понесли — и ещё понесут — оба. Для Трампа Маск был ключевым союзником, вложившим $288 млн в кампанию 2024 года и обеспечившим Большому Дональду поддержку в таких ключевых штатах, как Пенсильвания. Ещё важнее то, что конфликт ослабляет позиции Трампа в Конгрессе, где "большой прекрасный" законопроект уже сталкивается с сопротивлением из-за критики Маска. В Вашингтоне понимают, что денег у "самого богатого жителя планеты" хватит на любой лоббизм. Вдобавок разрыв с Маском может дестабилизировать рынки: Tesla и SpaceX играют важную роль в американской экономике и инновациях. Угроза разрыва контрактов со SpaceX способна подорвать космическую программу США. Обвинения же Маска в связях Трампа с Эпштейном усиливают давление со стороны врагов MAGA-движения, которые требуют публикации компрометирующих файлов. Но и для Маска всё не очень хорошо. Разрыв контрактов с правительством США прямо угрожает его бизнес-империи. SpaceX и Tesla зависят от госзаказов и субсидий, причём Tesla уже пострадала от падения прибыли из-за репутационного ущерба от связи с Трампом. Одновременно Маск теряет влияние в Вашингтоне, где он одно время считался кем-то вроде серого кардинала, открывавшим ногой любые двери. Его уход из Department of Government Efficiency и вовсе снижает до нуля его способность влиять на тарифы и регуляции.Что самое неприятное для движения MAGA — на поверхность вылезли действительно критические противоречия. Маск выступает против тарифов Трампа, которые ударили по его бизнесу из-за зависимости Tesla от китайских комплектующих. Трамп же, напротив, усиливает экономическую войну с Китаем. При этом оба наговорили достаточно, чтобы Демпартия могла инициировать сразу несколько расследований. Если же Маск заключит с "партией осла" тактический союз и те возьмут Конгресс в 2026 году, то политическая линия Трампа закончится. Вместе с любыми "примирительными" инициативами Вашингтона в направлении России.Впрочем, разрыв Трампа и Маска, не исключено, может быть тактическим. Оба известны прагматизмом и могут найти способ примириться, если увидят в этом выгоду. Как сообщает Axios, Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском на пятницу. Лишнее подтверждение того, что влияние России в мире должно опираться на наши внутренние силы, а не на очередную фазу перманентной драки больших шишек в Белом доме.Американист Дмитрий ЕвстафьевПо поводу "обмена любезностями" между Д.Трампом и И.Маском возьму паузу до воскресенья. Ситуация "в развитии", но точку невозврата пока не прошла. Кстати, вообще тема независимости личности в сегодняшней западной политике и экономике достойна глубокого изучения. Но в конкретной ситуации пока слишком много личного. А мне интересно посмотреть на происходящее с точки зрения проявления межсистемных интересов. Если они, конечно, в этой истории есть. Я допускаю, что это чисто личная ссора. Особенно глядя на поведение Трампа в последние несколько дней. Я сейчас даже не про мизансцену с Ф.Мерцем (позорище), а про "толкование" Трампом разговора с Си Цзиньпином. Трамп явно находится в нестабильном политико-психологическом состоянии.Политический аналитик Малек ДудаковКонфликт Трампа и Маска затянулся на полдня. Они оба весь вечер поднимали ставки - Маск призвал к импичменту Трампа, хоть это и нереалистично. Трамп же пригрозил лишить компании Маска субсидий, на что тот ответил обещанием прекратить развитие своей космической программы. В противостояние включились и многие соратники Трампа. Тот же Стив Бэннон - один из идеологов MAGA-доктрины - призвал Белый дом национализировать SpaceX в интересах нацбезопасности США. А самого Маска депортировать из Америки в Канаду или Южную Африку. Ведь без SpaceX вся космическая индустрия США попросту встанет. Вменяемых альтернатив пилотируемым кораблям Маска на текущий момент де-факто нет. Да и без спутников Маска программы сбора разведданных американскими спецслужбами и Пентагоном будут сильно ограничены. Станет невозможным и создание “Золотого купола” в небе над Америкой. Спустя несколько часов ожесточённых перепалок Маск с Трампом начали двигаться в сторону примирения. Оно будет скорее всего заключаться в изменении принимаемого билля с реформами Трампа в Конгрессе. Маск и затеял нынешнюю ссору не только ради политического троллинга, но и с целью продвижения своих приоритетов в следующем бюджете США. Маск, с одной стороны, стремится подсократить госрасходы. Но при этом выбивает себе дополнительные субсидии на электромобили и освоение Марса. Сейчас дело за “малым” - убедить республиканцев в Сенате включить эти инициативы в билль Трампа. Пока же Маск будет их шантажировать продолжением войны в соцсетях, если не пойдут ему навстречу.Общественный деятель Татьяна ПопСказ о том, как [поссорились] Дональд Фредович с Илоном Эрроловичем – конечно эпичен. И в первую очередь тем, что за ним с попкорном следит весь мир. Ссоры в политических командах были, есть и будут всегда, но обычно расходящиеся союзники кроют друг друга по матушке и батюшке за плотно закрытыми дверями, а не в соцсетях. Так что можно сказать, перед нами новое слово в политических коммуникациях, а то, что оно похоже на новое днище — так это примета времени такая.Впрочем, так как парни весьма эмоциональные, то хоть сегодня могут как помириться, так и рассориться уже окончательно, с битьем посуды и виртуальных лиц. С нашей точки зрения, как мне кажется, любой политический кризис в Вашингтоне ослабляет Штаты и в долгосрочном плане на руку России, хотя и может еще замедлить и без того неспешный процесс нормализации наших отношений. А, к примеру, угроза Трампа лишить Маска госзаказов могла бы отлично вылиться в отключение Starlink для ВСУ (хотя, увы, вряд ли до этого дойдет). Что же до радости американских демократов и европейских глобалистов от раскола в команде республиканцев, так это они радуются сильно заранее – до конца каденции Трампа еще 3,5 года. А чем больше у него будет головняка дома, тем меньше ему будет дела до Украины. PS: Дональд, Илон, если что, Лукашенко вас может помирить за сутки, а Владимир Владимирович - помочь устранить первопричины конфликта, обращайтесь.Экономист Алексей КущПодтвердился мой давнишний тезис: ошибка - брать во власть успешных бизнесменов. При всей внешней логичности прихода бизнеса во власть ("смогли в бизнесе - сможем в управлении государством") – это, как водителя болида Формулы-1 посадить за школьный автобус. Вроде в обоих случаях речь о водителях, но как говорится, есть нюанс. Детям может быть не комфортно. Не те навыки и рефлексы. Я знал в Украине многих больших в хорошем понимании этого слова бизнесменов и даже с политическими амбициями. Но их приход во власть обернулся бы для экономики катастрофой. Аналоги Маска есть и в Украине. Уважаемые бизнесмены, создавшие мощные бизнес-бренды. Как и Маск они буквально зациклены на том, что "Атлант должен расправить плечи". Все они хотят бороться с "системой". Но как и Маск, в их ультралиберте есть ряд логических пробоев. Именно в ЭТОЙ и никакой другой системе они стали миллиардерами и достигли успеха. Нет никаких аргументов, что в ИНОЙ системе их место бы не занял кто-либо другой и они были бы столь успешны. Все их мантры о "сокращении цены государства" не учитывают ряд важнейших факторов: их бизнесы развиваются благодаря поддержке государства, его защите и с помощью государственных стимулов роста. Доходы значительной части потребителей товаров и услуг, которые выпускаются их компаниями, зависят от социальных расходов государства. Радикальное сокращение расходов государства — это резкое падение доходов домохозяйств и затем по цепочке - снижение их потребительских трат. То есть сокращение объемов продаж частными бизнесами и размера их прибыли. Понятно, что есть масса расходов, которые нужно и важно сокращать, вроде финансирования неолиберального Интернационала через гранты USAID. Но ведь Маск хочет резать ВСЕ. Вообще, эта ультралиберальная идея о сокращении "под корень" цены государства, это когда за лишними госрасходами появляются "лишние люди". Причем, миллионами. И тогда логика либертарианца делает второй шаг для минимизации данного риска - лишать "лишних людей" права голосовать. То есть голосуют лишь плательщики налогов, но их платит в неолиберальной модели не так и много людей, ведь большинство - становятся "лишними". Когда Маск говорит, что Трамп будет при власти 3,5 года, а он тут на более чем 40 лет - это такой милый образчик трансформации бизнес-элит в глобальную технократию, а социального капитализма и демократии - в технократизм спартанского типа, только формат условной Спарты - не военный, а технологический. Технологическая Спарта под управлением номинальных царей для видимости народного выбора, когда реальная власть сосредоточена в синклите вечноживущих жрецов - эфоров на биохакинге, мечтающих о Марсе и вечной жизни.Политолог Марат БашировКрасиво. Аферисты? Нет, предприниматели. … Поссорились Илон и Донни. Акции Маска упали на 14%, акции Трампа на 8%. Они прикупили их по сниженной цене и помирились. Акции выросли обратно на 14 и 8%. … Все мировые СМИ написали бесплатно про ссору, а два этих парня ржут и пьют кока-колу.Политик Дмитрий ВасилецЕсли без шуток, обвинения Маска в сокрытии фактов дела Эпштейна и присутствии там Трампа – это очень серьёзно. Подобный удар может поставить крест на карьере Трампа и стать "детонатором" разрушения партии власти в США, с последующим хаосом. Для России это очень даже хороший сценарий, чем больше распри и розни в стане врагов, тем быстрее настанет разгром НАТОвской ЧВК "ВСУ" на поле боя и пройдет ликвидация режима Зеленского.Подробнее о позиции Макс - в статье Павла Котова "Маск сделал свое дело, Маск может уходить"
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сша, вашингтон, россия, илон маск, дональд трамп, туск дональд, tesla, вооруженные силы украины, республиканская партия, эксклюзив
США, Вашингтон, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Туск Дональд, Tesla, Вооруженные силы Украины, Республиканская партия, Эксклюзив

Ссора Трампа и Маска: причины и последствия

13:09 06.06.2025
 
Трамп, Маск и Милей
Трамп, Маск и Милей
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Публичная ссора Трампа и Маска уже возымела эффект: как минимум оба нанесли экономический урон друг другу. О политических последствиях пока говорить рано, а они могут быть сокрушительными для Трампа и всей политической системы США.
Обвинения в участии в скандальных вечеринках с несовершеннолетними Эпштейна может стоить Трампу президентского кресла. Напомним, что скандал с Клинтоном и Моникой в своё время чуть не стали причиной импичмента и принесли большие неприятности для всей демпартии на многие годы.
Не зря же Маск в своих соцсетях предложил создать третью партию в США, предвосхищая, что вместе с Трампом может потопить и Республиканскую партию. А если вернуться к "списку Эпштейна", то напомним, что еще одному титулованному его участнику – принцу Эндрю (сыну британской королевы Елизаветы 2) стоило лишения всех королевских привилегий – воинских званий и покровительства монаршей фамилии.
А сам Эпштейн погиб в тюремной камере, его подруга и соучастница - Гислейн Максвелл (дочь медиамагната) – получила 20 лет тюремного заключения.
Но, возвращаясь к скандалу с Трампом и Маском, несмотря на убийственные обвинения, некоторые эксперты полагают, что это хорошо разыгранный пиар-спектакль.
Что стоит за ссорой на верхушке американского Олимпа – в анализе экспертов.
Директор Института международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Маск и Трамп: семейная ссора или реальный конфликт?
Ссора между Илоном Маском и Дональдом Трампом выглядит стратегически невыгодной для обоих, учитывая их взаимозависимость и геополитический контекст.
Напряжение между двумя MAGA-идеологами возникло из-за "One Big Beautiful Bill" — законопроекта Трампа, который Маск назвал "омерзительным" из-за его влияния на дефицит бюджета и отмены субсидий на электромобили, от которых зависит Tesla.
Трамп, в свою очередь, обвинил Маска в неблагодарности и пригрозил разорвать контракты с компаниями Tesla и SpaceX на миллиарды долларов. Маск в долгу не остался, обвинив президента США, помимо той же неблагодарности, ещё и в связях с поставщиком "товара" для педофилов Джеффри Эпштейном и призвав к его импичменту с заменой на вице-президента Джея Ди Вэнса.
После чего Маск пошёл ещё дальше, инициировав опрос в своей сети X — не хотят ли американцы новую политическую партию, которая будет-де удовлетворять запросы 80% граждан? Наконец, Маск заявил о готовности вывести из эксплуатации космические корабли Dragon, что может осложнить американцам доступ к МКС — раз уж Трамп аннулирует контракты в этой сфере.
Крупные потери уже понесли — и ещё понесут — оба. Для Трампа Маск был ключевым союзником, вложившим $288 млн в кампанию 2024 года и обеспечившим Большому Дональду поддержку в таких ключевых штатах, как Пенсильвания.
Ещё важнее то, что конфликт ослабляет позиции Трампа в Конгрессе, где "большой прекрасный" законопроект уже сталкивается с сопротивлением из-за критики Маска. В Вашингтоне понимают, что денег у "самого богатого жителя планеты" хватит на любой лоббизм. Вдобавок разрыв с Маском может дестабилизировать рынки: Tesla и SpaceX играют важную роль в американской экономике и инновациях. Угроза разрыва контрактов со SpaceX способна подорвать космическую программу США.
Обвинения же Маска в связях Трампа с Эпштейном усиливают давление со стороны врагов MAGA-движения, которые требуют публикации компрометирующих файлов.
Но и для Маска всё не очень хорошо. Разрыв контрактов с правительством США прямо угрожает его бизнес-империи. SpaceX и Tesla зависят от госзаказов и субсидий, причём Tesla уже пострадала от падения прибыли из-за репутационного ущерба от связи с Трампом. Одновременно Маск теряет влияние в Вашингтоне, где он одно время считался кем-то вроде серого кардинала, открывавшим ногой любые двери. Его уход из Department of Government Efficiency и вовсе снижает до нуля его способность влиять на тарифы и регуляции.
Что самое неприятное для движения MAGA — на поверхность вылезли действительно критические противоречия. Маск выступает против тарифов Трампа, которые ударили по его бизнесу из-за зависимости Tesla от китайских комплектующих. Трамп же, напротив, усиливает экономическую войну с Китаем. При этом оба наговорили достаточно, чтобы Демпартия могла инициировать сразу несколько расследований.
Если же Маск заключит с "партией осла" тактический союз и те возьмут Конгресс в 2026 году, то политическая линия Трампа закончится. Вместе с любыми "примирительными" инициативами Вашингтона в направлении России.
Впрочем, разрыв Трампа и Маска, не исключено, может быть тактическим. Оба известны прагматизмом и могут найти способ примириться, если увидят в этом выгоду. Как сообщает Axios, Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском на пятницу.
Лишнее подтверждение того, что влияние России в мире должно опираться на наши внутренние силы, а не на очередную фазу перманентной драки больших шишек в Белом доме.
Американист Дмитрий Евстафьев
По поводу "обмена любезностями" между Д.Трампом и И.Маском возьму паузу до воскресенья. Ситуация "в развитии", но точку невозврата пока не прошла.
Кстати, вообще тема независимости личности в сегодняшней западной политике и экономике достойна глубокого изучения. Но в конкретной ситуации пока слишком много личного. А мне интересно посмотреть на происходящее с точки зрения проявления межсистемных интересов. Если они, конечно, в этой истории есть.
Я допускаю, что это чисто личная ссора. Особенно глядя на поведение Трампа в последние несколько дней. Я сейчас даже не про мизансцену с Ф.Мерцем (позорище), а про "толкование" Трампом разговора с Си Цзиньпином. Трамп явно находится в нестабильном политико-психологическом состоянии.
Политический аналитик Малек Дудаков
Конфликт Трампа и Маска затянулся на полдня. Они оба весь вечер поднимали ставки - Маск призвал к импичменту Трампа, хоть это и нереалистично. Трамп же пригрозил лишить компании Маска субсидий, на что тот ответил обещанием прекратить развитие своей космической программы.
В противостояние включились и многие соратники Трампа. Тот же Стив Бэннон - один из идеологов MAGA-доктрины - призвал Белый дом национализировать SpaceX в интересах нацбезопасности США. А самого Маска депортировать из Америки в Канаду или Южную Африку. Ведь без SpaceX вся космическая индустрия США попросту встанет. Вменяемых альтернатив пилотируемым кораблям Маска на текущий момент де-факто нет. Да и без спутников Маска программы сбора разведданных американскими спецслужбами и Пентагоном будут сильно ограничены. Станет невозможным и создание “Золотого купола” в небе над Америкой.
Спустя несколько часов ожесточённых перепалок Маск с Трампом начали двигаться в сторону примирения. Оно будет скорее всего заключаться в изменении принимаемого билля с реформами Трампа в Конгрессе. Маск и затеял нынешнюю ссору не только ради политического троллинга, но и с целью продвижения своих приоритетов в следующем бюджете США.
Маск, с одной стороны, стремится подсократить госрасходы. Но при этом выбивает себе дополнительные субсидии на электромобили и освоение Марса. Сейчас дело за “малым” - убедить республиканцев в Сенате включить эти инициативы в билль Трампа. Пока же Маск будет их шантажировать продолжением войны в соцсетях, если не пойдут ему навстречу.
Общественный деятель Татьяна Поп
Сказ о том, как [поссорились] Дональд Фредович с Илоном Эрроловичем – конечно эпичен. И в первую очередь тем, что за ним с попкорном следит весь мир.
Ссоры в политических командах были, есть и будут всегда, но обычно расходящиеся союзники кроют друг друга по матушке и батюшке за плотно закрытыми дверями, а не в соцсетях. Так что можно сказать, перед нами новое слово в политических коммуникациях, а то, что оно похоже на новое днище — так это примета времени такая.
Впрочем, так как парни весьма эмоциональные, то хоть сегодня могут как помириться, так и рассориться уже окончательно, с битьем посуды и виртуальных лиц.
С нашей точки зрения, как мне кажется, любой политический кризис в Вашингтоне ослабляет Штаты и в долгосрочном плане на руку России, хотя и может еще замедлить и без того неспешный процесс нормализации наших отношений. А, к примеру, угроза Трампа лишить Маска госзаказов могла бы отлично вылиться в отключение Starlink для ВСУ (хотя, увы, вряд ли до этого дойдет).
Что же до радости американских демократов и европейских глобалистов от раскола в команде республиканцев, так это они радуются сильно заранее – до конца каденции Трампа еще 3,5 года. А чем больше у него будет головняка дома, тем меньше ему будет дела до Украины.
PS: Дональд, Илон, если что, Лукашенко вас может помирить за сутки, а Владимир Владимирович - помочь устранить первопричины конфликта, обращайтесь.
Экономист Алексей Кущ
Подтвердился мой давнишний тезис: ошибка - брать во власть успешных бизнесменов. При всей внешней логичности прихода бизнеса во власть ("смогли в бизнесе - сможем в управлении государством") – это, как водителя болида Формулы-1 посадить за школьный автобус. Вроде в обоих случаях речь о водителях, но как говорится, есть нюанс. Детям может быть не комфортно. Не те навыки и рефлексы.
Я знал в Украине многих больших в хорошем понимании этого слова бизнесменов и даже с политическими амбициями. Но их приход во власть обернулся бы для экономики катастрофой. Аналоги Маска есть и в Украине. Уважаемые бизнесмены, создавшие мощные бизнес-бренды. Как и Маск они буквально зациклены на том, что "Атлант должен расправить плечи". Все они хотят бороться с "системой". Но как и Маск, в их ультралиберте есть ряд логических пробоев.
Именно в ЭТОЙ и никакой другой системе они стали миллиардерами и достигли успеха. Нет никаких аргументов, что в ИНОЙ системе их место бы не занял кто-либо другой и они были бы столь успешны. Все их мантры о "сокращении цены государства" не учитывают ряд важнейших факторов: их бизнесы развиваются благодаря поддержке государства, его защите и с помощью государственных стимулов роста.
Доходы значительной части потребителей товаров и услуг, которые выпускаются их компаниями, зависят от социальных расходов государства. Радикальное сокращение расходов государства — это резкое падение доходов домохозяйств и затем по цепочке - снижение их потребительских трат. То есть сокращение объемов продаж частными бизнесами и размера их прибыли.
Понятно, что есть масса расходов, которые нужно и важно сокращать, вроде финансирования неолиберального Интернационала через гранты USAID. Но ведь Маск хочет резать ВСЕ. Вообще, эта ультралиберальная идея о сокращении "под корень" цены государства, это когда за лишними госрасходами появляются "лишние люди". Причем, миллионами. И тогда логика либертарианца делает второй шаг для минимизации данного риска - лишать "лишних людей" права голосовать. То есть голосуют лишь плательщики налогов, но их платит в неолиберальной модели не так и много людей, ведь большинство - становятся "лишними".
Когда Маск говорит, что Трамп будет при власти 3,5 года, а он тут на более чем 40 лет - это такой милый образчик трансформации бизнес-элит в глобальную технократию, а социального капитализма и демократии - в технократизм спартанского типа, только формат условной Спарты - не военный, а технологический. Технологическая Спарта под управлением номинальных царей для видимости народного выбора, когда реальная власть сосредоточена в синклите вечноживущих жрецов - эфоров на биохакинге, мечтающих о Марсе и вечной жизни.
Политолог Марат Баширов
Красиво. Аферисты? Нет, предприниматели. … Поссорились Илон и Донни. Акции Маска упали на 14%, акции Трампа на 8%. Они прикупили их по сниженной цене и помирились. Акции выросли обратно на 14 и 8%. … Все мировые СМИ написали бесплатно про ссору, а два этих парня ржут и пьют кока-колу.
Политик Дмитрий Василец
Если без шуток, обвинения Маска в сокрытии фактов дела Эпштейна и присутствии там Трампа – это очень серьёзно. Подобный удар может поставить крест на карьере Трампа и стать "детонатором" разрушения партии власти в США, с последующим хаосом. Для России это очень даже хороший сценарий, чем больше распри и розни в стане врагов, тем быстрее настанет разгром НАТОвской ЧВК "ВСУ" на поле боя и пройдет ликвидация режима Зеленского.
Подробнее о позиции Макс - в статье Павла Котова "Маск сделал свое дело, Маск может уходить"
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Заголовок открываемого материала
13:41Американская парадигма. Кого в США назвали позором и кого хотят осудить за поддержку Украины
13:30Банк России понизил ключевую ставку впервые почти за три года - до 20%
13:30Ночной массированный удар РФ по военным целям на Украине — это ответ на террористические акты киевского режима, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13:22С сегодняшнего дня начнётся охота на украинцев со статусом «ограниченно пригоден»
13:21Мэр Энергодара заявил, что ВСУ продолжают атаковать город, и призвал население быть предельно острожным
13:09Ссора Трампа и Маска: причины и последствия
13:08Россия движется к Запорожью – украинский эксперт
13:00Реакция на массированный удар ВС РФ, фронтовая сводка и война Белого дома. Главное на 13:00
12:56ВСУ вновь пытались атаковать Энергодар пятью беспилотниками, сообщил мэр
12:55По результатам удара по Киеву
12:46ВС РФ нанесли удары по целям врага в Харьковской области
12:30Главные новости на 12.30
12:29Минобороны и Песков: в России официально прокомментировали ночные удары по Украине
12:14Подразделениями группировки "Восток" освобождена Федоровка
12:03Ракетные атаки по всей Украине. Более двух тысяч домохозяйств остались без света
12:01Пушкин - авангардист
11:59В РЖД подтвердили сход тепловоза в Белгородской области
11:55СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Рыльску
11:48Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?
11:16Дочь Келлога заявила, что "россияне не хотят мира"
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