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Ссора Трампа и Маска: причины и последствия

Ссора Трампа и Маска: причины и последствия - 06.06.2025 Украина.ру

Ссора Трампа и Маска: причины и последствия

Публичная ссора Трампа и Маска уже возымела эффект: как минимум оба нанесли экономический урон друг другу. О политических последствиях пока говорить рано, а они могут быть сокрушительными для Трампа и всей политической системы США.

2025-06-06T13:09

2025-06-06T13:09

2025-06-06T13:09

сша

вашингтон

россия

илон маск

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республиканская партия

эксклюзив

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Обвинения в участии в скандальных вечеринках с несовершеннолетними Эпштейна может стоить Трампу президентского кресла. Напомним, что скандал с Клинтоном и Моникой в своё время чуть не стали причиной импичмента и принесли большие неприятности для всей демпартии на многие годы. Не зря же Маск в своих соцсетях предложил создать третью партию в США, предвосхищая, что вместе с Трампом может потопить и Республиканскую партию. А если вернуться к "списку Эпштейна", то напомним, что еще одному титулованному его участнику – принцу Эндрю (сыну британской королевы Елизаветы 2) стоило лишения всех королевских привилегий – воинских званий и покровительства монаршей фамилии. А сам Эпштейн погиб в тюремной камере, его подруга и соучастница - Гислейн Максвелл (дочь медиамагната) – получила 20 лет тюремного заключения. Но, возвращаясь к скандалу с Трампом и Маском, несмотря на убийственные обвинения, некоторые эксперты полагают, что это хорошо разыгранный пиар-спектакль. Что стоит за ссорой на верхушке американского Олимпа – в анализе экспертов.Директор Института международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаМаск и Трамп: семейная ссора или реальный конфликт?Ссора между Илоном Маском и Дональдом Трампом выглядит стратегически невыгодной для обоих, учитывая их взаимозависимость и геополитический контекст. Напряжение между двумя MAGA-идеологами возникло из-за "One Big Beautiful Bill" — законопроекта Трампа, который Маск назвал "омерзительным" из-за его влияния на дефицит бюджета и отмены субсидий на электромобили, от которых зависит Tesla. Трамп, в свою очередь, обвинил Маска в неблагодарности и пригрозил разорвать контракты с компаниями Tesla и SpaceX на миллиарды долларов. Маск в долгу не остался, обвинив президента США, помимо той же неблагодарности, ещё и в связях с поставщиком "товара" для педофилов Джеффри Эпштейном и призвав к его импичменту с заменой на вице-президента Джея Ди Вэнса. После чего Маск пошёл ещё дальше, инициировав опрос в своей сети X — не хотят ли американцы новую политическую партию, которая будет-де удовлетворять запросы 80% граждан? Наконец, Маск заявил о готовности вывести из эксплуатации космические корабли Dragon, что может осложнить американцам доступ к МКС — раз уж Трамп аннулирует контракты в этой сфере. Крупные потери уже понесли — и ещё понесут — оба. Для Трампа Маск был ключевым союзником, вложившим $288 млн в кампанию 2024 года и обеспечившим Большому Дональду поддержку в таких ключевых штатах, как Пенсильвания. Ещё важнее то, что конфликт ослабляет позиции Трампа в Конгрессе, где "большой прекрасный" законопроект уже сталкивается с сопротивлением из-за критики Маска. В Вашингтоне понимают, что денег у "самого богатого жителя планеты" хватит на любой лоббизм. Вдобавок разрыв с Маском может дестабилизировать рынки: Tesla и SpaceX играют важную роль в американской экономике и инновациях. Угроза разрыва контрактов со SpaceX способна подорвать космическую программу США. Обвинения же Маска в связях Трампа с Эпштейном усиливают давление со стороны врагов MAGA-движения, которые требуют публикации компрометирующих файлов. Но и для Маска всё не очень хорошо. Разрыв контрактов с правительством США прямо угрожает его бизнес-империи. SpaceX и Tesla зависят от госзаказов и субсидий, причём Tesla уже пострадала от падения прибыли из-за репутационного ущерба от связи с Трампом. Одновременно Маск теряет влияние в Вашингтоне, где он одно время считался кем-то вроде серого кардинала, открывавшим ногой любые двери. Его уход из Department of Government Efficiency и вовсе снижает до нуля его способность влиять на тарифы и регуляции.Что самое неприятное для движения MAGA — на поверхность вылезли действительно критические противоречия. Маск выступает против тарифов Трампа, которые ударили по его бизнесу из-за зависимости Tesla от китайских комплектующих. Трамп же, напротив, усиливает экономическую войну с Китаем. При этом оба наговорили достаточно, чтобы Демпартия могла инициировать сразу несколько расследований. Если же Маск заключит с "партией осла" тактический союз и те возьмут Конгресс в 2026 году, то политическая линия Трампа закончится. Вместе с любыми "примирительными" инициативами Вашингтона в направлении России.Впрочем, разрыв Трампа и Маска, не исключено, может быть тактическим. Оба известны прагматизмом и могут найти способ примириться, если увидят в этом выгоду. Как сообщает Axios, Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском на пятницу. Лишнее подтверждение того, что влияние России в мире должно опираться на наши внутренние силы, а не на очередную фазу перманентной драки больших шишек в Белом доме.Американист Дмитрий ЕвстафьевПо поводу "обмена любезностями" между Д.Трампом и И.Маском возьму паузу до воскресенья. Ситуация "в развитии", но точку невозврата пока не прошла. Кстати, вообще тема независимости личности в сегодняшней западной политике и экономике достойна глубокого изучения. Но в конкретной ситуации пока слишком много личного. А мне интересно посмотреть на происходящее с точки зрения проявления межсистемных интересов. Если они, конечно, в этой истории есть. Я допускаю, что это чисто личная ссора. Особенно глядя на поведение Трампа в последние несколько дней. Я сейчас даже не про мизансцену с Ф.Мерцем (позорище), а про "толкование" Трампом разговора с Си Цзиньпином. Трамп явно находится в нестабильном политико-психологическом состоянии.Политический аналитик Малек ДудаковКонфликт Трампа и Маска затянулся на полдня. Они оба весь вечер поднимали ставки - Маск призвал к импичменту Трампа, хоть это и нереалистично. Трамп же пригрозил лишить компании Маска субсидий, на что тот ответил обещанием прекратить развитие своей космической программы. В противостояние включились и многие соратники Трампа. Тот же Стив Бэннон - один из идеологов MAGA-доктрины - призвал Белый дом национализировать SpaceX в интересах нацбезопасности США. А самого Маска депортировать из Америки в Канаду или Южную Африку. Ведь без SpaceX вся космическая индустрия США попросту встанет. Вменяемых альтернатив пилотируемым кораблям Маска на текущий момент де-факто нет. Да и без спутников Маска программы сбора разведданных американскими спецслужбами и Пентагоном будут сильно ограничены. Станет невозможным и создание “Золотого купола” в небе над Америкой. Спустя несколько часов ожесточённых перепалок Маск с Трампом начали двигаться в сторону примирения. Оно будет скорее всего заключаться в изменении принимаемого билля с реформами Трампа в Конгрессе. Маск и затеял нынешнюю ссору не только ради политического троллинга, но и с целью продвижения своих приоритетов в следующем бюджете США. Маск, с одной стороны, стремится подсократить госрасходы. Но при этом выбивает себе дополнительные субсидии на электромобили и освоение Марса. Сейчас дело за “малым” - убедить республиканцев в Сенате включить эти инициативы в билль Трампа. Пока же Маск будет их шантажировать продолжением войны в соцсетях, если не пойдут ему навстречу.Общественный деятель Татьяна ПопСказ о том, как [поссорились] Дональд Фредович с Илоном Эрроловичем – конечно эпичен. И в первую очередь тем, что за ним с попкорном следит весь мир. Ссоры в политических командах были, есть и будут всегда, но обычно расходящиеся союзники кроют друг друга по матушке и батюшке за плотно закрытыми дверями, а не в соцсетях. Так что можно сказать, перед нами новое слово в политических коммуникациях, а то, что оно похоже на новое днище — так это примета времени такая.Впрочем, так как парни весьма эмоциональные, то хоть сегодня могут как помириться, так и рассориться уже окончательно, с битьем посуды и виртуальных лиц. С нашей точки зрения, как мне кажется, любой политический кризис в Вашингтоне ослабляет Штаты и в долгосрочном плане на руку России, хотя и может еще замедлить и без того неспешный процесс нормализации наших отношений. А, к примеру, угроза Трампа лишить Маска госзаказов могла бы отлично вылиться в отключение Starlink для ВСУ (хотя, увы, вряд ли до этого дойдет). Что же до радости американских демократов и европейских глобалистов от раскола в команде республиканцев, так это они радуются сильно заранее – до конца каденции Трампа еще 3,5 года. А чем больше у него будет головняка дома, тем меньше ему будет дела до Украины. PS: Дональд, Илон, если что, Лукашенко вас может помирить за сутки, а Владимир Владимирович - помочь устранить первопричины конфликта, обращайтесь.Экономист Алексей КущПодтвердился мой давнишний тезис: ошибка - брать во власть успешных бизнесменов. При всей внешней логичности прихода бизнеса во власть ("смогли в бизнесе - сможем в управлении государством") – это, как водителя болида Формулы-1 посадить за школьный автобус. Вроде в обоих случаях речь о водителях, но как говорится, есть нюанс. Детям может быть не комфортно. Не те навыки и рефлексы. Я знал в Украине многих больших в хорошем понимании этого слова бизнесменов и даже с политическими амбициями. Но их приход во власть обернулся бы для экономики катастрофой. Аналоги Маска есть и в Украине. Уважаемые бизнесмены, создавшие мощные бизнес-бренды. Как и Маск они буквально зациклены на том, что "Атлант должен расправить плечи". Все они хотят бороться с "системой". Но как и Маск, в их ультралиберте есть ряд логических пробоев. Именно в ЭТОЙ и никакой другой системе они стали миллиардерами и достигли успеха. Нет никаких аргументов, что в ИНОЙ системе их место бы не занял кто-либо другой и они были бы столь успешны. Все их мантры о "сокращении цены государства" не учитывают ряд важнейших факторов: их бизнесы развиваются благодаря поддержке государства, его защите и с помощью государственных стимулов роста. Доходы значительной части потребителей товаров и услуг, которые выпускаются их компаниями, зависят от социальных расходов государства. Радикальное сокращение расходов государства — это резкое падение доходов домохозяйств и затем по цепочке - снижение их потребительских трат. То есть сокращение объемов продаж частными бизнесами и размера их прибыли. Понятно, что есть масса расходов, которые нужно и важно сокращать, вроде финансирования неолиберального Интернационала через гранты USAID. Но ведь Маск хочет резать ВСЕ. Вообще, эта ультралиберальная идея о сокращении "под корень" цены государства, это когда за лишними госрасходами появляются "лишние люди". Причем, миллионами. И тогда логика либертарианца делает второй шаг для минимизации данного риска - лишать "лишних людей" права голосовать. То есть голосуют лишь плательщики налогов, но их платит в неолиберальной модели не так и много людей, ведь большинство - становятся "лишними". Когда Маск говорит, что Трамп будет при власти 3,5 года, а он тут на более чем 40 лет - это такой милый образчик трансформации бизнес-элит в глобальную технократию, а социального капитализма и демократии - в технократизм спартанского типа, только формат условной Спарты - не военный, а технологический. Технологическая Спарта под управлением номинальных царей для видимости народного выбора, когда реальная власть сосредоточена в синклите вечноживущих жрецов - эфоров на биохакинге, мечтающих о Марсе и вечной жизни.Политолог Марат БашировКрасиво. Аферисты? Нет, предприниматели. … Поссорились Илон и Донни. Акции Маска упали на 14%, акции Трампа на 8%. Они прикупили их по сниженной цене и помирились. Акции выросли обратно на 14 и 8%. … Все мировые СМИ написали бесплатно про ссору, а два этих парня ржут и пьют кока-колу.Политик Дмитрий ВасилецЕсли без шуток, обвинения Маска в сокрытии фактов дела Эпштейна и присутствии там Трампа – это очень серьёзно. Подобный удар может поставить крест на карьере Трампа и стать "детонатором" разрушения партии власти в США, с последующим хаосом. Для России это очень даже хороший сценарий, чем больше распри и розни в стане врагов, тем быстрее настанет разгром НАТОвской ЧВК "ВСУ" на поле боя и пройдет ликвидация режима Зеленского.Подробнее о позиции Макс - в статье Павла Котова "Маск сделал свое дело, Маск может уходить"

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