Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска - 12.06.2025 Украина.ру
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Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска
Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска - 12.06.2025 Украина.ру
Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска
Нынешний конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском — лишь первый из трех предстоящих между ними кризисов, причем самый поверхностный. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-06-12T19:30
2025-06-12T19:30
новости
сша
илон маск
дональд трамп
вашингтон
дмитрий выдрин
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"Первый конфликт я называю “эстетическим”. Трамп — классик “гангстерского шарма”, Маск — в душе хипстер, стрит-панк. Это и не суть важно, если бы Илон не попытался эту субкультуру перенести в Овальный кабинет вместе со своим малолетним сыном", — пояснил эксперт.Выдрин раскрыл будущие этапы противостояния.В минувши й четверг, 5 июня, между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой Белого дома масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект".Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого американский бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему глава Белого дома стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.Вслед за публичной перепалкой с американским лидером Маск поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с американским лидером, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250607/diversii-na-mostakh-massirovannyy-otvet-vs-rf-i-zelenskiy-pod-okhranoy-nedelya-v-fotografiyakh--1063696459.html
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новости, сша, илон маск, дональд трамп, вашингтон, дмитрий выдрин
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вашингтон, Дмитрий Выдрин

Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска

19:30 12.06.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP / Evan Vucci
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Нынешний конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском — лишь первый из трех предстоящих между ними кризисов, причем самый поверхностный. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
"Первый конфликт я называю “эстетическим”. Трамп — классик “гангстерского шарма”, Маск — в душе хипстер, стрит-панк. Это и не суть важно, если бы Илон не попытался эту субкультуру перенести в Овальный кабинет вместе со своим малолетним сыном", — пояснил эксперт.
Выдрин раскрыл будущие этапы противостояния.
"Сейчас они помирятся, но на очереди более глубинный этический конфликт, связанный с разной степенью их воцерковленности. А затем — самый разрушительный “вагнеровский” конфликт: Маск представляет корпоративный кластер, Трамп — федерал-государственник", — заявил Выдрин.
В минувши й четверг, 5 июня, между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой Белого дома масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект".
Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого американский бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему глава Белого дома стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Вслед за публичной перепалкой с американским лидером Маск поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с американским лидером, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.
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Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война читайте на сайте Украина.ру.
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