https://ukraina.ru/20250612/gangsterskiy-sharm-protiv-strit-panka-ekspert-o-trekh-etapakh-konflikta-trampa-i-maska-1063869604.html

Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска

Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска - 12.06.2025 Украина.ру

Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска

Нынешний конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском — лишь первый из трех предстоящих между ними кризисов, причем самый поверхностный. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-06-12T19:30

2025-06-12T19:30

2025-06-12T19:30

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"Первый конфликт я называю “эстетическим”. Трамп — классик “гангстерского шарма”, Маск — в душе хипстер, стрит-панк. Это и не суть важно, если бы Илон не попытался эту субкультуру перенести в Овальный кабинет вместе со своим малолетним сыном", — пояснил эксперт.Выдрин раскрыл будущие этапы противостояния.В минувши й четверг, 5 июня, между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой Белого дома масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект".Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого американский бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему глава Белого дома стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.Вслед за публичной перепалкой с американским лидером Маск поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с американским лидером, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250607/diversii-na-mostakh-massirovannyy-otvet-vs-rf-i-zelenskiy-pod-okhranoy-nedelya-v-fotografiyakh--1063696459.html

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новости, сша, илон маск, дональд трамп, вашингтон, дмитрий выдрин