Ефремова, вышедшего из тюрьмы по УДО, внесли в "Миротворец" - 12.06.2025 Украина.ру
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Ефремова, вышедшего из тюрьмы по УДО, внесли в "Миротворец"
Ефремова, вышедшего из тюрьмы по УДО, внесли в "Миротворец" - 12.06.2025 Украина.ру
Ефремова, вышедшего из тюрьмы по УДО, внесли в "Миротворец"
Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" за то, что он "открыто поддерживал нападение России на Украину", а значит, был "пособником военных преступлений". Об этом 12 июня сообщило агентство РИА Новости
2025-06-12T11:21
2025-06-12T11:21
новости
россия
белгородская область
словакия
михаил ефремов
иван охлобыстин
роберт фицо
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Два года назад актер Иван Охлобыстин говорил в интервью каналу Metametrica, что его коллега по сцене Михаил Ефремов собирался отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации: Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО.В конце 2020 года Ефремов получил восемь лет тюрьмы за смертельную аварию на Смоленской площади. Актер в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этого авто скончался.В начале апреля текущего года актер был отпущен из колонии в Белгородской области. Прокурор посчитал, что актер искупил свою вину за смертельное ДТП и готов выйти на свободу по УДО.Ранее на расстрельный украинский сайт "Миротворец" попали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик, а также российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который обещал, что вскоре после окончания карьеры вернется в РФ.Другие события дня: Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, белгородская область, словакия, михаил ефремов, иван охлобыстин, роберт фицо
Новости, Россия, Белгородская область, Словакия, Михаил Ефремов, Иван Охлобыстин, Роберт Фицо

Ефремова, вышедшего из тюрьмы по УДО, внесли в "Миротворец"

11:21 12.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" за то, что он "открыто поддерживал нападение России на Украину", а значит, был "пособником военных преступлений". Об этом 12 июня сообщило агентство РИА Новости
Два года назад актер Иван Охлобыстин говорил в интервью каналу Metametrica, что его коллега по сцене Михаил Ефремов собирался отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации: Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО.
В конце 2020 года Ефремов получил восемь лет тюрьмы за смертельную аварию на Смоленской площади. Актер в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этого авто скончался.
В начале апреля текущего года актер был отпущен из колонии в Белгородской области. Прокурор посчитал, что актер искупил свою вину за смертельное ДТП и готов выйти на свободу по УДО.
Ранее на расстрельный украинский сайт "Миротворец" попали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик, а также российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который обещал, что вскоре после окончания карьеры вернется в РФ.
Другие события дня: Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже.
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