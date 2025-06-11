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Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин - 11.06.2025 Украина.ру
Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
Особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде. Об этом 11 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин.
2025-06-11T21:50
2025-06-11T21:50
2025-06-11T21:50
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ядерная безопасность
ракетные войска
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Президент провёл совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. В своём выступлении он отметил, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений."Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - сказал Путин.Он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95% процентов и это "самый высокий показатель из всех ядерных держав мира".Ранее в новостях: Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин Актуальное мнение по этому вопросу: Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян
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новости, россия, кремль, сша, владимир путин, минобороны рф, ядерное оружие, ядерная безопасность, ракетные войска, национальные интересы, национальная безопасность, армия, вооружения
Новости, Россия, Кремль, США, Владимир Путин, Минобороны РФ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ракетные войска, национальные интересы, национальная безопасность, Армия, вооружения
Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
Особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде. Об этом 11 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин.