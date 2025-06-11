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Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин

Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин - 11.06.2025 Украина.ру

Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин

Особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде. Об этом 11 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

2025-06-11T21:50

2025-06-11T21:50

2025-06-11T21:50

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Президент провёл совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. В своём выступлении он отметил, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений."Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - сказал Путин.Он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95% процентов и это "самый высокий показатель из всех ядерных держав мира".Ранее в новостях: Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин Актуальное мнение по этому вопросу: Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян

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новости, россия, кремль, сша, владимир путин, минобороны рф, ядерное оружие, ядерная безопасность, ракетные войска, национальные интересы, национальная безопасность, армия, вооружения