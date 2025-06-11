Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин - 11.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250611/yadernaya-triada-zaymet-osoboe-mesto-v-gosprogramme-vooruzheniy--putin-1063855585.html
Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин - 11.06.2025 Украина.ру
Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
Особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде. Об этом 11 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин.
2025-06-11T21:50
2025-06-11T21:50
новости
россия
кремль
сша
владимир путин
минобороны рф
ядерное оружие
ядерная безопасность
ракетные войска
национальные интересы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058569444_0:7:1848:1047_1920x0_80_0_0_7d4703fe233e90a9681ebcc08644cfe1.jpg
Президент провёл совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. В своём выступлении он отметил, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений."Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - сказал Путин.Он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95% процентов и это "самый высокий показатель из всех ядерных держав мира".Ранее в новостях: Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин Актуальное мнение по этому вопросу: Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян
россия
кремль
сша
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058569444_222:0:1627:1054_1920x0_80_0_0_e7e09d179a1f3882e573eaf4ceef3a39.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кремль, сша, владимир путин, минобороны рф, ядерное оружие, ядерная безопасность, ракетные войска, национальные интересы, национальная безопасность, армия, вооружения
Новости, Россия, Кремль, США, Владимир Путин, Минобороны РФ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ракетные войска, национальные интересы, национальная безопасность, Армия, вооружения

Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин

21:50 11.06.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде. Об этом 11 июня в Кремле заявил президент России Владимир Путин.
Президент провёл совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. В своём выступлении он отметил, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений.
"Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - сказал Путин.
Он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95% процентов и это "самый высокий показатель из всех ядерных держав мира".
Ранее в новостях: Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин
Актуальное мнение по этому вопросу: Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКремльСШАВладимир ПутинМинобороны РФЯдерное оружиеядерная безопасностьракетные войсканациональные интересынациональная безопасностьАрмиявооружения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:24Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО
22:11Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин
21:50Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
21:28Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин
21:01Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд
20:32Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине
20:15"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется
20:06Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам
20:00От 500 до 1000 дронов: эксперт о критической точке для украинской обороны
19:53Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор
19:45Стамбул как продолжение войны: эксперт о скрытых целях переговорного процесса
19:30На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно
19:30Киев бросил своих павших: генерал о цинизме украинских властей
19:15Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области
18:55Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки
18:48Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!"
18:38Допросили за Россию. Израильский спортсмен оказался честнее эстонских патриотов
18:32Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Группировка российских войск перережет снабжение ВСУ в Покровске
18:19Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска
18:17Украинка искала пропавшего мужа. Он нашелся в списках тех, чьи тела Киев никак не хотел забирать
Лента новостейМолния