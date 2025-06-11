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Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин
Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин - 11.06.2025 Украина.ру
Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин
В новой госпрограмме вооружений акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения. Об этом 11 июня заявил президент России Владимир Путин.
2025-06-11T21:28
2025-06-11T21:28
2025-06-11T21:29
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В ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений президент предложил проанализировать её ключевые параметры. О словам Путина, сегодня стоит задача сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе, и прежде всего, перспективных.Он отметил, что госпрограмма вооружений будет исполнена в срок с 2027 по 2036 год и будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации страны."То есть для наших Вооружённых Сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах", - пояснил президент.Путин на совещании отметил, что за последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства.По его словам, госпрограмма должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов организации ОПК."В формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке нужд Вооруженных Сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения", - заметил президент.При этом, сказал Путин, особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде.Актуальное интервью на эту тему Владимир Брутер: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины.
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Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, ОПК, ВПК, вооружения, Армия, Минобороны РФ
Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин
21:28 11.06.2025 (обновлено: 21:29 11.06.2025)
В новой госпрограмме вооружений акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения. Об этом 11 июня заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений президент предложил проанализировать её ключевые параметры. О словам Путина, сегодня стоит задача сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе, и прежде всего, перспективных.
"Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений", - заявил Путин
.
Он отметил, что госпрограмма вооружений будет исполнена в срок с 2027 по 2036 год и будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации страны.
"То есть для наших Вооружённых Сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах", - пояснил президент.
Путин
на совещании отметил, что за последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства.
"Подчеркну, в госпрограмму нужно в обязательном в порядке включить достаточные объёмы и номенклатуры вооружения и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей, а для этого увязать её по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России", - подчеркнул президент.
По его словам, госпрограмма должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов организации ОПК
.
"В формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке нужд Вооруженных Сил России
, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения", - заметил президент.
При этом, сказал Путин, особое внимание в новой госпрограмме вооружений следует уделить ядерной триаде.