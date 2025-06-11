https://ukraina.ru/20250611/pochemu-yadernaya-bezopasnost-ssha-teper-pod-ugrozoy-i-kak-na-eto-vliyayut-ataki-dronov-vsu--gasparyan-1063846777.html

Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян

Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян - 11.06.2025 Украина.ру

Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему ядерная безопасность США оказалась под угрозой и как на это Украина.ру, 11.06.2025

2025-06-11T15:41

2025-06-11T15:41

2025-06-11T15:41

видео

сша

россия

вооруженные силы украины

армен гаспарян

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему ядерная безопасность США оказалась под угрозой и как на это повлияла атака украинских беспилотников на аэродромы в Иркутской области. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

https://ukraina.ru/20250611/1063841625.html

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видео, сша, россия, вооруженные силы украины, армен гаспарян