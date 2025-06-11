Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян - 11.06.2025 Украина.ру
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Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян
Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян - 11.06.2025 Украина.ру
Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему ядерная безопасность США оказалась под угрозой и как на это Украина.ру, 11.06.2025
2025-06-11T15:41
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сша
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вооруженные силы украины
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему ядерная безопасность США оказалась под угрозой и как на это повлияла атака украинских беспилотников на аэродромы в Иркутской области. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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видео, сша, россия, вооруженные силы украины, армен гаспарян
Видео, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Армен Гаспарян

Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян

15:41 11.06.2025
 
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему ядерная безопасность США оказалась под угрозой и как на это повлияла атака украинских беспилотников на аэродромы в Иркутской области.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Мария Захарова
12:38
Захарова: Под давлением Запада МАГАТЭ закрывает глаза на ядерные угрозы со стороны Украины МАГАТЭ под давлением Запада по-прежнему публично не называет Украину виновной в создании угроз ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. Об этом 11 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
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