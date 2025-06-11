https://ukraina.ru/20250611/pochemu-yadernaya-bezopasnost-ssha-teper-pod-ugrozoy-i-kak-na-eto-vliyayut-ataki-dronov-vsu--gasparyan-1063846777.html
Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян
Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян - 11.06.2025 Украина.ру
Почему ядерная безопасность США теперь под угрозой и как на это влияют атаки дронов ВСУ — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему ядерная безопасность США оказалась под угрозой и как на это Украина.ру, 11.06.2025
2025-06-11T15:41
2025-06-11T15:41
2025-06-11T15:41
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сша
россия
вооруженные силы украины
армен гаспарян
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему ядерная безопасность США оказалась под угрозой и как на это повлияла атака украинских беспилотников на аэродромы в Иркутской области. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
https://ukraina.ru/20250611/1063841625.html
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