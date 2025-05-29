https://ukraina.ru/20250529/molchanie-vuchicha-pochemu-serbiya-ne-mozhet-ostanovit-postavki-oruzhiya-ukraine-1063504937.html

Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине

Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине - 29.05.2025 Украина.ру

Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине

Сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву, сообщила 28 мая Служба внешней разведки России (СВР) на своем сайте

2025-05-29T20:40

2025-05-29T20:40

2025-05-29T20:40

эксклюзив

сербия

россия

украина

александр вучич

владимир путин

драгана трифкович

служба внешней разведки

нато

вооруженные силы украины

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По данным российского ведомства, прикрытием для продажи оружия Украине служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". Среди них чаще всего фигурируют страны НАТО, в первую очередь? Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время в этой схеме задействуются и африканские государства, отмечается в сообщении СВР.По данным Службы внешней разведки, сербские оборонные предприятия до сих пор поставили на Украину сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия. По словам сотрудников ведомства, "едва ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное назначение – убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России, заявили они.В организованном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие, сообщило ведомство."Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги. Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории (…) На всех этих исто­рических этапах для россиян в отношениях с сербами непре­ложными оставались братские узы и единоверие", - напомнили в Службе внешней разведки России.О том, что снаряды сербского производства попадают в руки ВСУ, сербские добровольцы, воюющие на стороны ДНР и ЛНР, впервые стали сообщать еще в 2015 году. С тех пор схемы продажи оружия украинской стороне неоднократно и довольно подробно описывали российские телеграм-каналы, публикуя в качестве доказательства документы частных фирм-прокладок, участвующих в этой цепочке.Но и до того, как в 2014 году возник конфликт на Донбассе, сербское оружие было замечено в руках террористов Исламского государства* в Сирии и его ячейки в Йемене, о чем писали арабские СМИ. На основании этого ряд сербских экспертов сделал предположение, что Сербия уже давно участвует в системе торговли оружием, которую организовали и контролируют американцы. В этом смысле продажа снарядов на Украину является только продолжением хорошо выстроенной западными странами мировой цепи торговли оружием, допустили они.В том, что ВСУ в своей войне против русских использует сербские снаряды, в июне 2024 году признался и сам президент Сербии Александр Вучич. В интервью газете Financial Times он подтвердил, что с начала СВО Киев получил из Сербии через посредников вооружений приблизительно на 800 млн евро.При этом он заявил, что Белград не экспортирует оружие на Украину или в Россию, так как это страны, которые находятся в состоянии военного конфликта. Но зато у Сербии много контрактов на поставки оружия с американцами, испанцами, чехами и другими, признался Вучич. "Что они с этим делают в конечном итоге — их дело", — рассказал президент Сербии британскому изданию.Российская сторона на официальном уровне также неоднократно комментировала попадание сербского оружия в руки киевского режима. Например, директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости 15 августа 2024 года заявил, что этот вопрос российская сторона поднимала в переговорах с представителями Белграда. По его словам, в Сербии "в полной мере осознают серьезность проблемы" и понимают, что цена возможных злоупотреблении здесь предельно высока.Дипломат напомнил сербским коллегам, что при экспорте военной продукции важно проявлять бдительность и разборчивость в выборе контрагентов, которые юридически "связаны" сертификатами конечного пользователя. Также он добавил, что нельзя, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие интересы Запада, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию и бросали тень на наши отношения.Однако столь недвусмысленного по тону заявления российской стороны о продажах сербского оружия Украине, каковым является нынешнее заявление СВР, до сих пор не делалось ни разу. Напрашивается вопрос, почему оно было обнародовано именно сейчас, после успешного визита президента Сербии Александра Вучича в Москву и его участия в мероприятиях по поводу празднования 80-летия Победы. Значит ли это, что в политике Москвы по отношению к Белграду намечаются какие-то перемены?Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович связывает данное заявление с подписанием нового долгосрочного газового контракта между Сербией и Россией.По его словам, перед поездкой в Москву в начале мая президент Вучич не скрывал, что подписание нового долгосрочного газового контракта на прежних, весьма выгодных для Сербии условиях он намерен сделать главной темой переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Однако долгосрочный договор до сих пор не подписан, а действие старого продлено до 30 сентября. Я допускаю, что одним из условий для заключения нового газового соглашения являлось прекращение продаж оружия для Украины. Поэтому заявление российского ведомства на эту тему может быть напоминанием сербскому руководству о его обещаниях", - предположил Мирович в интервью Украина.ру.Юрист напомнил, что в соответствии с международным правом, каждый производитель должен воздержаться от прямых или косвенных поставок оружия в страны, участвующие в вооруженном конфликте."Это нарушение международного права. Можно предположить, что Вучич не знал про эти продажи. Но почему тогда не возразил, когда на совместной пресс-конференции в Белграде в августе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил его за "смелые решения", касающиеся снарядов и войны на Украине", - рассказал Деян Мирович.Директор Центра геостратегический исследований (Белград) Драгана Трифкович тем временем напомнила, что ранее как в сербских, так и в российских СМИ появлялась информация о том, что сербское оружие находится в руках киевского режима. Однако в России на таком высоком уровне об этом стали говорить относительно недавно, отметила она."При этом Москва до сих пор делала высказывания по данному поводу в мягкой форме. Мы не знаем, что происходило по линии дипломатических контактов и как проходили прямые переговоры, касающиеся темы вооружения. В любом случае, эта тема очень тревожит сербское общество, которое в большинстве своем в российско-украинском конфликте поддерживает российскую сторону", - рассказала эксперт.Трифкович объясняет публикацию заявления Службы внешней разведки России о продажах сербского оружия тем, что в отношениях между двумя государствами наступает момент, когда нужно до конца прояснить все спорные темы, которые возникали в двухсторонних отношениях, но оставались вне политической повестки."На фоне украинского конфликта политическая ситуация в Европе все больше обостряется. Параллельно с этим оголяются разные позиции и оказывается, что многие "нейтральные" страны таковыми не являются", - сказала эксперт.При этом действия Москвы по отношению к Белграду свидетельствуют о том, что для России чрезвычайно важно сохранить хорошие двухсторонние отношения с Сербией, продолжила Трифкович. С другой стороны, неприятный факт поставок вооружения на Украину воспрепятствует развитию таких отношений, поэтому наступило время, когда надо прояснить все спорные моменты в двухсторонней повестке, допустила она."Здесь главную роль играет руководство Сербии, которое не может утверждать, что не знает про то, что произведенные в стране снаряды предназначены для Украины, а не для тех конечных пользователей, которые обозначены в контрактах", - заявила эксперт.По ее словам, торговля оружием строго определяется законами и правилами, как международными, так и внутренними. Для того, чтобы снаряды ушли из Сербии, производители должны получить соответствующие разрешения нескольких министерств, а также Агентства безопасности и информирования (основная сербская спецслужба – Ред.), напомнила Трифкович. Все это нельзя сделать без ведома высшего государственного руководства, добавила эксперт."Поэтому мне кажется, что российское сообщение адресовано сербской власти, которая должна согласовывать свое поведение с заявленной политикой. Если эта власть утверждает, что Сербия является суверенной страной, которая самостоятельно принимает решения, это нужно подкрепить действиями", - рассказала Трифкович.Однако нейтралитет Сербии остался только на бумаге, продолжила эксперт. Об этом свидетельствует не только торговля оружием, но и подписание ряда соглашений с НАТО, проведение совместных учений при полной остановке участия в учениях с Россией, напомнила она. Если Белград планирует сохранить нейтральную позицию, ему нужно подумать о том, как вернуть баланс в отношениях со своими внешнеполитическими партнерами, добавила эксперт."Сербия слишком сдвинулась в сторону Запада. Особо это касается закупок оружия в странах Североатлантического альянса. Это в определенном смысле сумасшедшее решение, так как у Сербии и НАТО никогда не будет общего интереса. И западное оружие поэтому будет абсолютно бесполезным для Сербии, она не сможет его использовать против того же НАТО, а кроме с НАТО ей воевать не с кем", - подытожила Драгана Трифкович.Если бы продажа сербских снарядов на Украину была продиктована только желанием заработать деньги для того, чтобы направить их на экономическое процветание страны, эта востребованная в наши дни продукция теоретически могла бы оказаться и у российской армии. Однако этого не происходит. Здесь кроме международного права сербское руководство, по всей видимости, останавливают и политические обязательства по отношению к западным партнерам.Несоответствие заявленного и реального политического курса сербского руководства, которое говорит о нейтралитете, но поворачивается в сторону Запада, порождает острые противоречия внутри самого сербского общества. Большинство жителей страны не хочет, чтобы сербские снаряды убивали русских. Еще больше жителей не хочет, чтобы страна в каком-то новом раскладе оказалась внутри того же НАТО. * Организация, признанная террористической на территории РФБольше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину

https://ukraina.ru/20250524/serbii-stavyat-uslovie-predayte-rossiyu-otdayte-kosovo-i-poluchite-chlenstvo-v-es-1063381722.html

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эксклюзив, сербия, россия, украина, александр вучич, владимир путин, драгана трифкович , служба внешней разведки , нато, вооруженные силы украины, снаряды