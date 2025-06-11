Украина будет воевать до 2028 года — Калинчук - 11.06.2025 Украина.ру
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Украина будет воевать до 2028 года — Калинчук
Украина будет воевать до 2028 года — Калинчук - 11.06.2025 Украина.ру
Украина будет воевать до 2028 года — Калинчук
Киевский режим будет продолжать боевые действия минимум до 2028 года, несмотря на истощение ресурсов и внутренние противоречия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, историк Руслан Калинчук
2025-06-11T04:15
2025-06-11T04:15
новости
украина
запад
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По его словам, Владимира Зеленского убеждают "подожди, подожди" — не заканчивать войну, а максимально долго ее пролонгировать. Политолог отметил, что первые сто дней правления президента США Дональда Трампа украинский политик "успешно пропетлял", опираясь на советы опытных кураторов.Калинчук также указал, что на Западе начинается внутривидовая борьба: после промежуточных выборов Трамп потеряет часть влияния в Конгрессе, что повлияет на позицию США в конфликте.При этом эксперт не исключил, что когда режим Зеленского окончательно выдохнется, европейские страны могут попытаться "растащить Украину на куски"."Думаю, раз тему с вводом войск европейских стран на Украине подняли, значит, прокачивают ее", — заключил он.Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, США

Украина будет воевать до 2028 года — Калинчук

04:15 11.06.2025
 
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
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Киевский режим будет продолжать боевые действия минимум до 2028 года, несмотря на истощение ресурсов и внутренние противоречия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, историк Руслан Калинчук
По его словам, Владимира Зеленского убеждают "подожди, подожди" — не заканчивать войну, а максимально долго ее пролонгировать. Политолог отметил, что первые сто дней правления президента США Дональда Трампа украинский политик "успешно пропетлял", опираясь на советы опытных кураторов.
"Он человек жадный, а люди, которые за ним стоят, политику делают давно и хорошо в ней разбираются. Поэтому они его убеждают: главное ночь простоять и до обеда продержаться", — рассказал собеседник издания.
Калинчук также указал, что на Западе начинается внутривидовая борьба: после промежуточных выборов Трамп потеряет часть влияния в Конгрессе, что повлияет на позицию США в конфликте.
При этом эксперт не исключил, что когда режим Зеленского окончательно выдохнется, европейские страны могут попытаться "растащить Украину на куски".
"Думаю, раз тему с вводом войск европейских стран на Украине подняли, значит, прокачивают ее", — заключил он.
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"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 летРоссия обладает достаточными ресурсами для многолетней войны, тогда как Украина и ее западные спонсоры в долгосрочной перспективе не выдержат гонки на истощение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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