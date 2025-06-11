Украина будет воевать до 2028 года — Калинчук
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
Киевский режим будет продолжать боевые действия минимум до 2028 года, несмотря на истощение ресурсов и внутренние противоречия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, историк Руслан Калинчук
По его словам, Владимира Зеленского убеждают "подожди, подожди" — не заканчивать войну, а максимально долго ее пролонгировать. Политолог отметил, что первые сто дней правления президента США Дональда Трампа украинский политик "успешно пропетлял", опираясь на советы опытных кураторов.
"Он человек жадный, а люди, которые за ним стоят, политику делают давно и хорошо в ней разбираются. Поэтому они его убеждают: главное ночь простоять и до обеда продержаться", — рассказал собеседник издания.
При этом эксперт не исключил, что когда режим Зеленского окончательно выдохнется, европейские страны могут попытаться "растащить Украину на куски".
"Думаю, раз тему с вводом войск европейских стран на Украине подняли, значит, прокачивают ее", — заключил он.
2 июня, 06:15"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 летРоссия обладает достаточными ресурсами для многолетней войны, тогда как Украина и ее западные спонсоры в долгосрочной перспективе не выдержат гонки на истощение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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