https://ukraina.ru/20250611/stambul-kak-prodolzhenie-voyny-ekspert-o-skrytykh-tselyakh-peregovornogo-protsessa-1063850593.html

Стамбул как продолжение войны: эксперт о скрытых целях переговорного процесса

Стамбул как продолжение войны: эксперт о скрытых целях переговорного процесса - 11.06.2025 Украина.ру

Стамбул как продолжение войны: эксперт о скрытых целях переговорного процесса

Прошедшие в Стамбуле переговоры нельзя считать последним шансом для мирного урегулирования конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2025-06-11T19:45

2025-06-11T19:45

2025-06-11T19:45

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"Переговоры в Стамбуле не являются последним шансом мирного урегулирования. По сути, они продолжают то, что было прервано украинской стороной еще в 2022 году", — заявил эксперт.Иванов отметил, что Киев сознательно затягивает процесс переговоров, пытаясь представить Россию как неконструктивную сторону. Однако, по мнению профессора, эта тактика вряд ли принесет Украине желаемые результаты, учитывая продолжающуюся потерю территорий.Эксперт также обратил внимание на осторожную позицию США, которые не желают втягиваться в прямой конфликт с ядерной державой из-за страны, не являющейся членом НАТО.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась в два раза меньше, чем предыдущая. Отмечалось, что стороны разговаривали на русском языке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры "великолепными" и предположил, что если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, то к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский после встречи заявил, что помимо обмена меморандумами стороны договорились о ряде практических шагов. По его словам, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.Кроме того, делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих, а также солдат в возрасте от 18 до 25 лет по формуле "всех на всех". "При этом общий потолок обмена будет не менее 1 тыс. человек с каждой стороны, возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", — отметил Мединский.О том, какие положения Россия и Украина прописали в своих меморандумах о прекращении огня, — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дональд трамп, нато, переговоры, перемирие