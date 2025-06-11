https://ukraina.ru/20250611/opyt-svo-budet-uchtn-v-gosprogramme-vooruzheniy-rossii--putin-1063855856.html
Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин
Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин - 11.06.2025 Украина.ру
Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин
Повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач СВО и учесть имеющийся опыт в госпрограмме вооружений России – такие задачи обозначил 11 июня в Кремле президент России Владимир Путин.
2025-06-11T22:11
2025-06-11T22:11
2025-06-11T22:11
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На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы президент России напомнил, что в апреле уже обсуждалось, как нарастить объёмы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются, отметил Путин, однако эти меры носят оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд.Он подчеркнул: в госпрограмму надо в обязательном порядке включить достаточные объёмы и номенклатуру вооружения и техники для обеспечения наших текущих нужд и перспективных потребностей. Для этого следует увязать её по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России. Акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения."По опыту специальной военной операции значительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация Воздушно-космических сил, поэтому в формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке для нужд Вооружённых Сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения", - сказал президент.При этом, заметил он, доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются Сухопутные войска. Поэтому важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.Также новая госпрограмма вооружения должна стать эффективным инструментом для реализации недавно утверждённой Стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года.Кроме того, отметил глава государства, необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники – "особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надёжность и эффективность".По мнению Путина, покупателя важно, что российские вооружения конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание.Ранее в новостях: Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война
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новости, россия, кремль, запад, владимир путин, минобороны рф, вооружения, флот, авиация, ввс, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Кремль, Запад, Владимир Путин, Минобороны РФ, вооружения, флот, авиация, ВВС, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия
Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин
Повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач СВО и учесть имеющийся опыт в госпрограмме вооружений России – такие задачи обозначил 11 июня в Кремле президент России Владимир Путин.
На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы президент России напомнил, что в апреле уже обсуждалось, как нарастить объёмы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются, отметил Путин, однако эти меры носят оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд.
"Сегодня же наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе – и прежде всего, конечно, – перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов. И конечно, важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий. Тем более, что число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт, и это отражает объективно процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире", - сказал Путин
.
Он подчеркнул: в госпрограмму надо в обязательном порядке включить достаточные объёмы и номенклатуру вооружения и техники для обеспечения наших текущих нужд и перспективных потребностей. Для этого следует увязать её по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России
. Акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.
"По опыту специальной военной операции значительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация Воздушно-космических сил, поэтому в формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке для нужд Вооружённых Сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения", - сказал президент.
При этом, заметил он, доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются Сухопутные войска. Поэтому важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.
Также новая госпрограмма вооружения должна стать эффективным инструментом для реализации недавно утверждённой Стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года.
Кроме того, отметил глава государства, необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники – "особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надёжность и эффективность".
По мнению Путина, покупателя важно, что российские вооружения конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание.