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Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин

Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин - 11.06.2025 Украина.ру

Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин

Повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач СВО и учесть имеющийся опыт в госпрограмме вооружений России – такие задачи обозначил 11 июня в Кремле президент России Владимир Путин.

2025-06-11T22:11

2025-06-11T22:11

2025-06-11T22:11

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На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы президент России напомнил, что в апреле уже обсуждалось, как нарастить объёмы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются, отметил Путин, однако эти меры носят оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд.Он подчеркнул: в госпрограмму надо в обязательном порядке включить достаточные объёмы и номенклатуру вооружения и техники для обеспечения наших текущих нужд и перспективных потребностей. Для этого следует увязать её по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России. Акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения."По опыту специальной военной операции значительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация Воздушно-космических сил, поэтому в формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке для нужд Вооружённых Сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения", - сказал президент.При этом, заметил он, доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются Сухопутные войска. Поэтому важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.Также новая госпрограмма вооружения должна стать эффективным инструментом для реализации недавно утверждённой Стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года.Кроме того, отметил глава государства, необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники – "особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надёжность и эффективность".По мнению Путина, покупателя важно, что российские вооружения конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание.Ранее в новостях: Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война

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