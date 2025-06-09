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Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война

Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война - 09.06.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война

Даже если Украина сейчас капитулирует, Запад будет говорить, что Россия агрессор, оккупант, ликвидировала независимость маленькой, но гордой нации. Потому что Запад борется против России. Мы уже много раз говорили, Украина только инструмент. И с потерей инструмента не начинают этот инструмент ругать, а ищут ему на замену новый.

2025-06-09T07:00

2025-06-09T07:00

2025-06-09T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, могут ли европейцы призвать Украину выйти из переговорного процесса на фоне активного продвижения наших войск в Сумской области и ввести новые санкции?- Они это уже делают. Для нас важно, чтобы Запад не был консолидирован. Нарастают противоречия между США и Евросоюзом. А пока раздробленный Евросоюз вводит какие-то санкции, это пережить можно.Всегда лучше бить врагов поодиночке и по очереди, чем когда они собираются вместе. Но у всех свои интересы. Трампу надо сохранить контроль над Конгрессом, который он может потерять еще до промежуточных выборов. Конгресс уже угрожает ввести санкции против России и преодолеть вето президента, если Трамп его применит. Трампу надо попытаться получить преемника, радикального трамписта, в 28-м году. Иначе все, что он сейчас делает, абсолютно бессмысленно. И частично его интерес совпадает с нашим. А украинский совпадает с европейским, потому что Украине надо воевать против нас.Иначе вся ее элита моментально теряет все свои экономические, политические рычаги влияния, в том числе на собственное будущее. И Европейскому Союзу надо воевать против нас, потому что Европейский Союз очень сильно поиздержался. Экономические санкции против России больнее всего удалили по Европейскому Союзу.И Европейскому Союзу для того, чтобы компенсировать свои потери, необходима победа над Россией. Или хотя бы выход на такой компромисс, когда он получит хотя бы частичную компенсацию. Европейские политики прекрасно понимают, что если не принесут своим народам такой мир, то у них тут же спросят: а зачем все это было? Ведь без войны, санкций и разрушения экономики ЕС можно было получить более выгодные позиции.И спасение они видят в войне против России, в её затягивании, и в создании таких условий, когда Россия не может победить тоже. Вот Украину Россия может победить, да? А им надо создать такой масштаб войны, чтобы Россия не могла дойти до конца. То есть, чтобы война уходила в вечность.И в рамках такого масштаба войны предложить какой-то компромисс. Для этого нужно время. И это время им дает украинское сопротивление. А Зеленскому это даёт шанс на то, что Европейский Союз что-то придумает, и он будет себе там президентом пожизненно. И пожизненно будет воевать.- Каким должен быть ответ Украине на удары по военным аэродромам России?- Сейчас те, кто по потолку бегает из-за атак на наши самолеты, утверждают, что это дает нам право на ядерный ответ.Право на такой ответ у нас есть по факту нахождения у нас ядерного оружия. Сначала у нас была одна ядерная доктрина, которая предписывала не применять ЯО первыми, только в ответ. Потом появилась другая доктрина, которая предусматривает применение ядерного оружия, если существование России под угрозой.Фактически применять ядерное оружие можно тогда, когда мы захотим. Его создавали, чтобы действовать в интересах государства. И нормы международного права действуют до тех пор, пока вы не перешли к праву сильного. Потому что, если на нас давят, то мы тоже не можем в это время ходить во фраке и перед танком махать пальмовой веточкой. Мы на силу отвечаем силой.Но мы отвечаем силой в ее разумном применении, мы не хотим дополнительного нагнетания. Наши противники проигрывают нам сейчас экономическое соревнование, как СССР проигрывал его США.Сейчас в Штатах и Европе раскол элит, катастрофическая нехватка ресурсов. И чем больше они барахтаются, тем катастрофичнее эта нехватка ресурсов. И мы можем ждать. А Запад провоцирует нас на конфликт, например, развязывая прокси-войну, чтобы Россия расходовала свои ресурсы. Нам выгодно его гасить, сделать менее ресурсоемким.Нам выгодно побеждать Запад в мирном соревновании. Не получается в мирном, значит, в полумирном. И на цепочку провокаций, которые ставят нас перед выбором, капитуляция или война, мы всегда будем отвечать войной. Но спешить мы с этим никогда не будем. И поэтому против нас организуются провокации, и поэтому мы не отвечаем на них зеркально, а изыскиваем другие способы ответа. Нам надо сохранять свои стратегические преимущества, а не давать возможность противнику их размывать. Так вот, демонстративные подрывы мостов, попытки ударов по аэродромам наносят нам ущерб. В первую очередь, наносят нам ущерб психологически.Эмоциональная реакция первой появляется в соцсетях, потому что тот, кто относится к этому спокойно не бросается сразу писать посты.При этом часть умеренных патриотов становится уже неумеренными и требует запретить экзальтированных патриотов, чтобы они не раскачивали лодку. Но дело в том, что здесь мы тоже попадаем в ловушку. Если мы начинаем запрещать высказывания одних, то очень быстро начинаем запрещать высказывания других. И тогда мы действительно можем дойти до такого же общества, как на Украине, где все молчат и все друг друга ненавидят.- Что должно произойти, чтобы Запад осудил теракты, которые устраивает Украина? Или это произойдет после поражения киевского режима? Повторит ли Зеленский путь Пиночета?- Сравнивать можно все, отождествлять нельзя. Не думаю, что западная оценка Зеленского изменится. Может быть, в перспективе 100 лет…Даже если Украина сейчас капитулирует, Запад будет говорить, что Россия агрессор, оккупант, ликвидировала независимость маленькой, но гордой нации. Потому что Запад борется против России. Мы уже много раз говорили, Украина только инструмент. И с потерей инструмента не начинают этот инструмент ругать, а ищут ему на замену новый.Запад же не замечал или не понимал, откуда прилетают снаряды в Донецк. Потом то же самое было на Запорожской АЭС.Они считают, что Украина защищает свою независимость, что она вообще ничего плохого России не делала, а Россия проснулась в плохом настроении и давай маленьких обижать, и поэтому Украину надо защищать. Да, политики, может быть, так и не думают, но население так считает. А политики исходят из того, что Россия конкурент, опасный конкурент, потому что выигрывает у них экономические соревнования, и ее надо остановить.И поскольку мирным образом заставить Россию отказаться от своих экономических планов у них не получается, и санкции не всегда можно ввести в мирное время, то нужна война, нужен ярлык Россия – агрессор.Как предупредить следующие подрывы мостов и почему важно усилить агентурную работу с подозрительными элементами, в интервью Полковник Тимур Сыртланов об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели.

https://ukraina.ru/20250606/mezhdu-kapitulyatsiey-i-voynoy-rossiya-vsegda-vyberet-voynu-no-ischenko-obyasnil-kak-otvetit-pravilno--1063688054.html

https://ukraina.ru/20250606/amerikanskaya-paradigma-kogo-v-ssha-nazvali-pozorom-i-kogo-khotyat-osudit-za-podderzhku-ukrainy-1063706273.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, ес, миа "россия сегодня", украина.ру