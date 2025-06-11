https://ukraina.ru/20250611/kiev-brosil-svoikh-pavshikh-general-o-tsinizme-ukrainskikh-vlastey-1063850238.html

Киев бросил своих павших: генерал о цинизме украинских властей

Киев бросил своих павших: генерал о цинизме украинских властей - 11.06.2025 Украина.ру

Киев бросил своих павших: генерал о цинизме украинских властей

Украинская сторона демонстрирует пренебрежение к гуманитарным нормам, отказываясь забирать тела погибших военнослужащих. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2025-06-11T19:30

2025-06-11T19:30

2025-06-11T19:30

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По словам эксперта, Киев руководствуется финансовыми соображениями, откладывая решение вопроса.Генерал подчеркнул, что российская сторона, в отличие от украинской, руководствуется традиционными ценностями и уважением к памяти павших. Он отметил, что многие погибшие могут быть идентифицированы по документам, что делает позицию Киева особенно циничной."Мы страна традиционных устоев, в том числе что касается отношения к павшим", — пояснил Михайлов, добавив, что Россия уже начала выполнять свои гуманитарные обязательства, несмотря на позицию украинской стороны.В субботу, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.Позже Мединский заявил, что именно в тот день, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански."День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он. Подробнее о реакции России на подобные выходки со стороны Украины — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.Полный текст интервью Александра Михайлова: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/1063844197.html

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