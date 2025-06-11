Киев бросил своих павших: генерал о цинизме украинских властей
Украинская сторона демонстрирует пренебрежение к гуманитарным нормам, отказываясь забирать тела погибших военнослужащих. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
По словам эксперта, Киев руководствуется финансовыми соображениями, откладывая решение вопроса.
"Все аргументы, что банда [Владимира] Зеленского боится только этого [социальных выплат], косвенные... Хотя очевидно, что деньги им было жалко, потому что они нужны для иного", — заявил Михайлов.
Генерал подчеркнул, что российская сторона, в отличие от украинской, руководствуется традиционными ценностями и уважением к памяти павших. Он отметил, что многие погибшие могут быть идентифицированы по документам, что делает позицию Киева особенно циничной.
"Мы страна традиционных устоев, в том числе что касается отношения к павшим", — пояснил Михайлов, добавив, что Россия уже начала выполнять свои гуманитарные обязательства, несмотря на позицию украинской стороны.
В субботу, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.
Позже Мединский заявил, что именно в тот день, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански.
"День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он. Подробнее о реакции России на подобные выходки со стороны Украины — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.
Полный текст интервью Александра Михайлова: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме читайте на сайте Украина.ру.
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