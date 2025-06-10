Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины - 10.06.2025 Украина.ру
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Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины - 10.06.2025 Украина.ру
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины
Военнопленные из России и Украины вернулись в рамках второго раунда обмена. Об этом 10 июня сообщило Минобороны России.
2025-06-10T20:29
2025-06-10T20:29
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"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заверили в министерстве.Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет Также на эту тему: Трупы как разменная монета: Калинчук объяснил, почему Украина больше не торопится с обменом тел
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новости, украина, россия, стамбул, минобороны рф, вооруженные силы украины, всу, пленные, обмен пленными, военнопленные, переговоры по украине 2025, итоги переговоров, сво, новости сво россия, белоруссия, союзное государство
Новости, Украина, Россия, Стамбул, Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Пленные, обмен пленными, военнопленные, переговоры по Украине 2025, итоги переговоров, СВО, новости СВО Россия, Белоруссия, Союзное государство

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины

20:29 10.06.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
© Министерство обороны РФ
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Военнопленные из России и Украины вернулись в рамках второго раунда обмена. Об этом 10 июня сообщило Минобороны России.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заверили в министерстве.
Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
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