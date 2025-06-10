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Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины - 10.06.2025 Украина.ру

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины

Военнопленные из России и Украины вернулись в рамках второго раунда обмена. Об этом 10 июня сообщило Минобороны России.

2025-06-10T20:29

2025-06-10T20:29

2025-06-10T20:29

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"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заверили в министерстве.Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет Также на эту тему: Трупы как разменная монета: Калинчук объяснил, почему Украина больше не торопится с обменом тел

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