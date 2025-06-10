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ВСУ обворовали на миллионы при госзакупках двухярусных коек

ВСУ обворовали на миллионы при госзакупках двухярусных коек - 10.06.2025 Украина.ру

ВСУ обворовали на миллионы при госзакупках двухярусных коек

Украинской армии нанесён значительный ущерб при реализации коррупционной схемы закупки коек для военнослужащих. Об этом 10 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

2025-06-10T21:46

2025-06-10T21:46

2025-06-10T21:46

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Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, согласовавшему закупку пяти тысяч двухъярусных кроватей по завышенным ценам. По данным следствия, при реализации схемы переплата составила почти 10 млн грн ($241 тыс).В 2023 году квартирно-эксплуатационное управление провело тендер на закупку пяти тысяч кроватей для войсковых частей, которые дислоцируются на территории Днепропетровской области. Победителем торгов стала компания из Киева, получившая за койки из госбюджета 28 млн грн ($675 тыс)."Однако, по выводам судебно-экономической экспертизы, рыночная стоимость этой партии коек составляла около 18 млн грн, а завышение цены составило более 30%. Таким образом, переплата государственного бюджета превысила 9,5 млн. грн", - сказано в официальном сообщении.Начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении в небрежном отношении военного служебного лица к службе, что причинило тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к тендерной сделке, а также направления использования почти 10 млн грн переплаты.Также 10 июня стало известно, что "Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области Накануне Экс-начальника логистического управления ВСУ обвинили в незаконном обогащении

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