"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области - 10.06.2025 Украина.ру
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"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области
"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области - 10.06.2025 Украина.ру
"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области
Министерству обороны Украины вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который засеивали местные фермеры. Об этом 10 июня сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).
2025-06-10T19:17
2025-06-10T19:18
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"Благодаря ГБР Минобороны вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который годами незаконно засеивали", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Днепра (переименованного Днепропетровска) в течение нескольких лет не замечал, как местные фермеры незаконно выращивают культуры на танковом полигоне. Этот отдел легально заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью около 1,5 тыс. гектаров.Минобороны Украины в итоге нанесён ущерб на более чем на 8 млн гривен (около $200 тыс), считают в ГБР. Фигуранта дела подозревают в небрежном отношении к военной службе.В ходе досудебного расследования земли танкового полигона были возвращены Минобороны Украины.Армия России тем временем ВС РФ зачистила территорию на нескольких участках около границы с Днепропетровской областью.Актуальное интервью на эту тему: Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
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новости, днепропетровская область, россия, днепр, ростислав ищенко, минобороны, минобороны украины, гбр, полигон, танки, коррупция, криминал
Новости, Днепропетровская область, Россия, Днепр, Ростислав Ищенко, Минобороны, Минобороны Украины, ГБР, полигон, танки, коррупция, криминал

"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области

19:17 10.06.2025 (обновлено: 19:18 10.06.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлокпосты Вооруженных сил Украины
Блокпосты Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Министерству обороны Украины вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который засеивали местные фермеры. Об этом 10 июня сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).
"Благодаря ГБР Минобороны вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который годами незаконно засеивали", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Днепра (переименованного Днепропетровска) в течение нескольких лет не замечал, как местные фермеры незаконно выращивают культуры на танковом полигоне. Этот отдел легально заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью около 1,5 тыс. гектаров.

"Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых размещался танковый полигон, и использовали их для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы. Бывший руководитель квартирно-эксплуатационного отдела "не замечал" эти нарушения и не принимал мер по пресечению незаконного использования войсковой земли", - сказано в официальном сообщении.

Минобороны Украины в итоге нанесён ущерб на более чем на 8 млн гривен (около $200 тыс), считают в ГБР. Фигуранта дела подозревают в небрежном отношении к военной службе.
В ходе досудебного расследования земли танкового полигона были возвращены Минобороны Украины.
Армия России тем временем ВС РФ зачистила территорию на нескольких участках около границы с Днепропетровской областью.
Актуальное интервью на эту тему: Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
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