"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области
19:17 10.06.2025 (обновлено: 19:18 10.06.2025)
Министерству обороны Украины вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который засеивали местные фермеры. Об этом 10 июня сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).
"Благодаря ГБР Минобороны вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который годами незаконно засеивали", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Днепра (переименованного Днепропетровска) в течение нескольких лет не замечал, как местные фермеры незаконно выращивают культуры на танковом полигоне. Этот отдел легально заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью около 1,5 тыс. гектаров.
"Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых размещался танковый полигон, и использовали их для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы. Бывший руководитель квартирно-эксплуатационного отдела "не замечал" эти нарушения и не принимал мер по пресечению незаконного использования войсковой земли", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны Украины в итоге нанесён ущерб на более чем на 8 млн гривен (около $200 тыс), считают в ГБР. Фигуранта дела подозревают в небрежном отношении к военной службе.
В ходе досудебного расследования земли танкового полигона были возвращены Минобороны Украины.
Армия России тем временем ВС РФ зачистила территорию на нескольких участках около границы с Днепропетровской областью.
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