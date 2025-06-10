https://ukraina.ru/20250610/godami-nezakonno-zaseivali-minoborony-ukrainy-vernuli-poligon-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1063828475.html

"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области

"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области - 10.06.2025 Украина.ру

"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области

Министерству обороны Украины вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который засеивали местные фермеры. Об этом 10 июня сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).

2025-06-10T19:17

2025-06-10T19:17

2025-06-10T19:18

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"Благодаря ГБР Минобороны вернули танковый полигон в Днепропетровской области, который годами незаконно засеивали", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Днепра (переименованного Днепропетровска) в течение нескольких лет не замечал, как местные фермеры незаконно выращивают культуры на танковом полигоне. Этот отдел легально заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью около 1,5 тыс. гектаров.Минобороны Украины в итоге нанесён ущерб на более чем на 8 млн гривен (около $200 тыс), считают в ГБР. Фигуранта дела подозревают в небрежном отношении к военной службе.В ходе досудебного расследования земли танкового полигона были возвращены Минобороны Украины.Армия России тем временем ВС РФ зачистила территорию на нескольких участках около границы с Днепропетровской областью.Актуальное интервью на эту тему: Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко

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