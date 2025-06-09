Экс-начальника логистического управления ВСУ обвинили в незаконном обогащении - 09.06.2025 Украина.ру
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Экс-начальника логистического управления ВСУ обвинили в незаконном обогащении
Экс-начальника логистического управления ВСУ обвинили в незаконном обогащении - 09.06.2025 Украина.ру
Экс-начальника логистического управления ВСУ обвинили в незаконном обогащении
Экс-начальнику управления ВСУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении и хранении оружия
2025-06-09T17:33
2025-06-09T17:33
новости
украина
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
всу
коррупция
криминал
офис генпрокурора
новости украины
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Бывшему начальнику одного из управлений Командования сил логистики ВСУ инкриминировано незаконное обогащение и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины"По данным следствия, подозреваемый и связанные с ним лица, по его поручению приобрели необоснованные активы", - сказано в официальном сообщении.Следствие обладает информацией о земельных участках, квартирах, жилых домах и автомобилях, стоимость которых превышает их доходы на более 12,4 млн грн ($300 тыс).Также выявлено незаконное хранение бывшим армейским тыловиком оружия и боеприпасов.Ранее стало известно, что нардеп от фракции Зеленского в парламенте (ВРУ) Николай Задорожный был назначен главой межфракционного депутатского объединения "Оборона и развитие". До этого он руководил временной комиссией по фортификациям и закупкам в ВСУ, попавшись на взятках. Подробности в публикации Новый виток "борьбы с коррупцией" в ВСУ
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новости, украина, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, всу, коррупция, криминал, офис генпрокурора, новости украины
Новости, Украина, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, коррупция, криминал, Офис генпрокурора, Новости Украины

Экс-начальника логистического управления ВСУ обвинили в незаконном обогащении

17:33 09.06.2025
 
© Офіс Генерального прокурора / Telegram
© Офіс Генерального прокурора / Telegram
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Экс-начальнику управления ВСУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении и хранении оружия
Бывшему начальнику одного из управлений Командования сил логистики ВСУ инкриминировано незаконное обогащение и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины
"По данным следствия, подозреваемый и связанные с ним лица, по его поручению приобрели необоснованные активы", - сказано в официальном сообщении.
Следствие обладает информацией о земельных участках, квартирах, жилых домах и автомобилях, стоимость которых превышает их доходы на более 12,4 млн грн ($300 тыс).
Также выявлено незаконное хранение бывшим армейским тыловиком оружия и боеприпасов.
Ранее стало известно, что нардеп от фракции Зеленского в парламенте (ВРУ) Николай Задорожный был назначен главой межфракционного депутатского объединения "Оборона и развитие". До этого он руководил временной комиссией по фортификациям и закупкам в ВСУ, попавшись на взятках. Подробности в публикации Новый виток "борьбы с коррупцией" в ВСУ
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17:33Экс-начальника логистического управления ВСУ обвинили в незаконном обогащении
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