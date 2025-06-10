Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США - 10.06.2025 Украина.ру
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Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США
Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США - 10.06.2025 Украина.ру
Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США
Ситуация в Калифорнии накаляется и обостряет не только гражданское противостояние, но и конфликт центральной власти в лице Трампа и местной в лице губернатора штата Ньюсома.
2025-06-10T04:10
2025-06-10T04:10
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
дэйв кинг
джо байден
нацгвардия
демократическая партия
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Поскольку оба политика принадлежат к разным партиям, то раскол может усилиться и среди всех американцев по линии демократов и республиканцев. Эксперты допускают сценарий "гибридной гражданской войны" с локальными столкновениями и сепаратизмом (например, в Техасе или Калифорнии).Если обратиться к истории, то случаев обострения гражданских протестов в США достаточно. За последние 75 лет протесты в штатах охватывают широкий спектр социальных, расовых и политических конфликтов.1950-е: Начало Холодной войны и расовая сегрегацияСтрах перед коммунизмом привёл к политическим чисткам, преследованиям инакомыслящих и ограничению гражданских свобод. Кульминацией стали слушания в Конгрессе и "охота на ведьм". Корейская война (1950–1953) вызвала массовые антивоенные протесты из-за гибели 33 тысяч американских солдат и непопулярности конфликта. Ветераны войны десятилетиями не признавались обществом. Свержение правительств в Иране (1953), Гватемале (1954) и попытка дестабилизации Индонезии (1957) усилили критику внешней политики США, что выражалось гражданским недовольством, которое демонстрировалось на улицах.1960-е: Движение за гражданские права и антивоенные выступленияБорьба против сегрегации в этот период приобрела массовый и агрессивный характер.Бойкот автобусов в Монтгомери (1955) после ареста Розы Паркс, марши мира Мартина Лютера Кинга, расстрелы активистов и погромы в Бирмингеме (1963), массовые беспорядки в Уоттсе (1965, 34 погибших), Детройте (1967, 43 погибших) и после убийства Кинга (1968) – это лишь самые громкие и резонансные акции, вошедшие в историю США. Кульминацией стала война во Вьетнаме: студенческие протесты, сожжение призывных повесток, расстрелы в Кентском университете (1970). Все эти события разделили страну на "ястребов" и "голубей".1970–1990-е: Политические кризисыЭтот период в СЩА ознаменовался политическими скандалами и протестами. Отставка президента Никсона в результате уотергейтского скандала подорвала доверие к власти, вызвав волну конспирологических движений. Лос-Анджелесский бунт в 1992 году продолжался 4 дня после оправдания полицейских, избивших Родни Кинга. Тогда погибли 63 человека, были разрушены более тысячи зданий.2000–2010-е: Войны и социальное неравенствоИракская война, пожалуй, вторая после "вьетнама", которая принесла США не только смерти американцев-солдат, но и политические и репутационные потери. Миллионы американцев проводили крупнейшие антивоенные марши на улицах городов в разных штатах.Еще одно движение Black Lives Matter охватило всю страну и поставило на колени (в буквальном смысле) самых титулованных политиков США. Протесты начались после убийств Трейвона Мартина, Майкла Брауна, Эрика Гарнера, а их пик пришелся на 2020 год, когда по разным данным от 15 до 26 млн американцев вышли на акции протеста после смерти Джорджа Флойда.2020-е: Поляризация и угроза гражданского конфликтаЕсли до 2020 года акции гражданского неповиновения носили социальный характер – за равенство в самом широком понимании от расы до гендера, то после прихода к власти Байдена гражданский раскол прошелся по политической линии. Штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа попытались отменить итоги выборов стал переломным моментом в истории современных США. Тогда погибли 5 человек, включая полицейского, а политическая жизнь в стране пошла по другому историческому пути.Был зафиксирован рост политического насилия: 41% американцев считают новую гражданскую войну вероятной к 2025 году, а 20% оправдывают насилие для защиты политических взглядов, особенно среди республиканцев. Покушение на Трампа в 2024 во время его предвыборной гонки усилило его образ "мученика" среди сторонников и углубило раскол.Что ждать от нынешних калифорнийских протестов – проанализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политический аналитик Евгений ФилиндашМассовые беспорядки в Лос-Анджелесе, вызванные рейдами Иммиграционной и таможенной службой США по поимке нелегальных мигрантов, продолжают разрастаться. Баррикады, сожжённые машины полицейских, ввод в город Национальной гвардии, приведение в готовность морских пехотинцев в Калифорнии, которых тоже могут бросить на помощь не справляющимся полиции и Нацгвардии. Это не просто стихийные выступления – за ними, судя по всему, стоит Демократическая партия США, т.е. глобалисты. Демократы, включая их главный рупор, телеканал CNN, заявляют, что протесты "мирные", а губернатор Калифорнии Ньюсом, представитель Демпартии, говорит о чрезмерной реакции федеральных властей на беспорядки в Лос-Анджелесе, требует убрать с улиц Национальную гвардию и не вводить в город морскую пехоту. Трамп, не решивший пока вопрос с завершением войны в Украине, подвергается атакам своих противников, почуявших его слабину. И если американский президент не проявит должной жёсткости в проведении анонсированной им самим политики как на международной арене, так и внутри США, эти атаки будут только нарастать. Для Украины же ужесточение борьбы трампистов и глобалистов может означать ещё большее отдаление возможности мира, так как последним выгодно продолжение войны как можно дольше.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБеспорядки в США — искра, из которой может возгореться пламя.Основные события прошедшего в Лос-Анжелесе уикенда уже известны. В соответствии с требованием администрации США, федеральные службы в Калифорнии приступили к проверке соблюдения миграционного законодательства на территории агломерации. Возникло сильное общественное недовольство, по американской традиции переросшее в вандализм, бессмысленный и беспощадный. Включая нападения на полицию и, разумеется, грабежи. Губернатор от Демпартии Гэвин Ньюсом предсказуемо поддержал протестующих, поскольку весь пафос их действий направлен против Трампа, а не его самого. В ответ Вашингтон через голову Ньюсома распорядился усилить полицию силами калифорнийской нацгвардии. Глава местной полиции Макдоннелл сперва солидаризировался с губернатором, но затем признал, что погорячился — и поддержка ему всё-таки пригодится. В состояние готовности приведены 500 морпехов с ближайшей базы — на тот случай, если нацгвардии будет мало. А пока ее именно что мало, и занята она преимущественно тем, что охраняет саму себя. Из примечательного в нынешнем калифорнийском протесте то, что он имеет сразу несколько измерений — и может привести к таким же многогранным последствиям. Огромное число протестующих бегают с флагами Мексики — что очень интересно, учитывая историю появления Калифорнии в составе США.Это произошло 2 февраля 1848 года, когда был подписан договор по итогам двухлетней Американо-мексиканской войны. От Мексики тогда отвалилась огромная территория, охватывающая современные штаты Калифорния, Невада, Юта, Нью-Мексико, Техас, части Аризоны, Колорадо, Вайоминга, Канзаса и Оклахомы. Означает ли это, что в происходящем имеется потенциал для регионального сепаратизма? Зависит от условий. Тезис "Если бы Калифорния была независимой, она была бы десятой по ВВП в мире" широко известен, и многие в него верят. К тому же, штат является глубоко демократическим в плане политических предпочтений. Даже протесты не помешали проведению по соседству гей-парада в эти выходные. Доля оппонентов Трампа в Калифорнии стабильно высока. В 2020 году Байден обогнал там Трампа на 29% — нынешнему президенту отдали предпочтение лишь 23 округа, где проживает всего 7,8% населения штата. В 2024 году победа Харрис в Калифорнии тоже было значительной — 58,48% против 38,34% у Трампа. Так что в качестве ядра политического протеста против Трампа Калифорния выглядит очень убедительно. Показательный момент: протестующие активно используют граффити с оскорблениями того, что они называют AmeriKKKa, — очевидный смысловой мостик к "Ку-клукс-клану". То есть протесты "против Трампа", "за доступную миграцию" и "за исторический реванш" приобретают ещё одну категорию —"против MAGA-Америки" и вообще "против белых". К этому смысловому ядру примыкает и большое количество woke-активистов. Неоднократно были отмечены случаи, когда к протестующим латиносам присоединялись белые американцы, находившие в происходящем собственный интерес. Следует констатировать и то, что конфликт Трампа с Маском аукнулся необычайно громко. Судя по плакатам, которые держат протестующие в Калифорнии, обозначенная и тут же дезавуированная Маском связь Трампа и педофилов Эпштейна заинтересовала многих. При этом весь свой потенциал протест пока не использовал. Например, себя ещё никак не проявил фактор картелей, которым тоже может быть выгодно снижение государственного контроля и упрощённой миграции в богатейшем штате США. Конечно, происходящее сейчас в Лос-Анжелесе пока не дотягивает даже до BLM, поскольку, как минимум, ограничено масштабом и географией (понаблюдаем, впрочем, за Нью-Йорком). Но при желании и наличии заинтересованной стороны — кто сказал "Китай"? — обстановка может трансформироваться в очень сложный для Вашингтона кризис. Когда будет уже не до Тайваня, не до Украины и не до глобальных пошлин.Общественный деятель Татьяна ПопЕсли на ваших протестах используются флаги чужой страны – значит у вас переизбыток демократии.Опыт Украины, Грузии и прочих стран, где майданили под флагами США и ЕС, не даст соврать, хотя, конечно, Мексику в организации мини-майдана в Калифорнии не обвинить – это был бы анекдот века.нВпрочем, как видим по движухе в самом демократическом штате Калифорния, Демпартии США, в сущности все равно, чьими флагами будут махать их миньоны в борьбе с ненавистным Трампом. Так что пока все как по учебнику: в американских новостях стычки с полицией, которые демократические СМИ называют "мирными протестами". Трамп рвет и мечет в соцсетях и отправляет Нацгвардию на освобождение города (да-да, он так и написал). А местный губернатор-демократ заявляет, что у него все нормально было, пока федеральные власти не вмешались, требует отозвать войска и грозит Вашингтону судом. Как мне пояснила знакомая, волей судеб оказавшаяся в Лос-Анджелесе и наблюдающая это все вблизи, социальная база под протестами там есть. Власти, взявшиеся за нелегалов, чуть ли не первым делом добрались не столько до криминальных элементов, сколько до тех, кто осел в Штатах много лет назад, обзавелся там имуществом и семьями, платит налоги и, мягко говоря, к резкому повороту миграционного законодательства был не готов. Дальше, как мы понимаем, все просто – радикалы подтягиваются к этим недовольным и поджимают протест уже под себя, политики внезапно вспоминают о "праве на протест", а какой-нибудь местный Найем обвиняет Дональда в том, что он "тиран" и "агент Кремля".Нет, Америка от всего этого не развалится, гражданская война не начнется и доллар не рухнет. У Штатов, на самом деле, большой опыт жизни вот с таким бардаком, вспомните хотя бы тех же BLM. Но по факту Трамп все ближе к ситуации своего первого срока, когда deep state буквально связал его по рукам и ногам бюрократией и судами. А Демпартия США, похоже, опровергает старый тезис о том, что в Америке не может быть майдана, так как там нет американского посольства.Украинский журналист Василий АпасовГубер Калифорнии Ньюсом выступает против Трампа. Говорит пойдет в суд оспаривать ввод нацгвардии в ЛА. Интересно чем закончится. Прикол в том, что жители самой Калифорнии, при всей супер-либеральности, не редко на кухнях говорят, что не особо довольны положением дел. И речь не только в мигрантах и социальных товарищах, которые мешают жить. При этом всем в штате налоги такие, что релокация из штата сумасшедшая, цены на жизнь огромные. И вот вопрос, а на кого электорально будет опираться Ньюсом? Интересно. Чисто на мигрантов - ну такое себе дело. А без поддержки ходить в суды, ну такое. Чую что Ньюсом пытается выбороть себе место лидера демократической партии, под следующую президентскую.Украинский оппозиционный политик Олег ВолошинПолистал ленту Х. Похоже, мексиканцам просто не повезло: они недостаточно темные, чтобы призывы к полицейской расправе над ними в Калифорнии считались "проявлениями расизма". Вот и звучат от белых американцев призывы такого рода, что ругань нашего брата в отношении "чурок" звучат как либеральная блажь.Подробнее о событиях, происходящих в Калифорнии - в статье Павла Котова "Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине"
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сша, украина, вашингтон, дональд трамп, дэйв кинг, джо байден, нацгвардия, демократическая партия, cnn, эксклюзив
США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Дэйв Кинг, Джо Байден, Нацгвардия, Демократическая партия, CNN, Эксклюзив

Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США

04:10 10.06.2025
 
© Украина.руБургер, флаг США
Бургер, флаг США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Украина.ру
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Ситуация в Калифорнии накаляется и обостряет не только гражданское противостояние, но и конфликт центральной власти в лице Трампа и местной в лице губернатора штата Ньюсома.
Поскольку оба политика принадлежат к разным партиям, то раскол может усилиться и среди всех американцев по линии демократов и республиканцев. Эксперты допускают сценарий "гибридной гражданской войны" с локальными столкновениями и сепаратизмом (например, в Техасе или Калифорнии).
Если обратиться к истории, то случаев обострения гражданских протестов в США достаточно. За последние 75 лет протесты в штатах охватывают широкий спектр социальных, расовых и политических конфликтов.
1950-е: Начало Холодной войны и расовая сегрегация
Страх перед коммунизмом привёл к политическим чисткам, преследованиям инакомыслящих и ограничению гражданских свобод. Кульминацией стали слушания в Конгрессе и "охота на ведьм". Корейская война (1950–1953) вызвала массовые антивоенные протесты из-за гибели 33 тысяч американских солдат и непопулярности конфликта. Ветераны войны десятилетиями не признавались обществом. Свержение правительств в Иране (1953), Гватемале (1954) и попытка дестабилизации Индонезии (1957) усилили критику внешней политики США, что выражалось гражданским недовольством, которое демонстрировалось на улицах.
1960-е: Движение за гражданские права и антивоенные выступления
Борьба против сегрегации в этот период приобрела массовый и агрессивный характер.
Бойкот автобусов в Монтгомери (1955) после ареста Розы Паркс, марши мира Мартина Лютера Кинга, расстрелы активистов и погромы в Бирмингеме (1963), массовые беспорядки в Уоттсе (1965, 34 погибших), Детройте (1967, 43 погибших) и после убийства Кинга (1968) – это лишь самые громкие и резонансные акции, вошедшие в историю США. Кульминацией стала война во Вьетнаме: студенческие протесты, сожжение призывных повесток, расстрелы в Кентском университете (1970). Все эти события разделили страну на "ястребов" и "голубей".
1970–1990-е: Политические кризисы
Этот период в СЩА ознаменовался политическими скандалами и протестами. Отставка президента Никсона в результате уотергейтского скандала подорвала доверие к власти, вызвав волну конспирологических движений. Лос-Анджелесский бунт в 1992 году продолжался 4 дня после оправдания полицейских, избивших Родни Кинга. Тогда погибли 63 человека, были разрушены более тысячи зданий.
2000–2010-е: Войны и социальное неравенство
Иракская война, пожалуй, вторая после "вьетнама", которая принесла США не только смерти американцев-солдат, но и политические и репутационные потери. Миллионы американцев проводили крупнейшие антивоенные марши на улицах городов в разных штатах.
Еще одно движение Black Lives Matter охватило всю страну и поставило на колени (в буквальном смысле) самых титулованных политиков США. Протесты начались после убийств Трейвона Мартина, Майкла Брауна, Эрика Гарнера, а их пик пришелся на 2020 год, когда по разным данным от 15 до 26 млн американцев вышли на акции протеста после смерти Джорджа Флойда.
2020-е: Поляризация и угроза гражданского конфликта
Если до 2020 года акции гражданского неповиновения носили социальный характер – за равенство в самом широком понимании от расы до гендера, то после прихода к власти Байдена гражданский раскол прошелся по политической линии. Штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа попытались отменить итоги выборов стал переломным моментом в истории современных США. Тогда погибли 5 человек, включая полицейского, а политическая жизнь в стране пошла по другому историческому пути.
Был зафиксирован рост политического насилия: 41% американцев считают новую гражданскую войну вероятной к 2025 году, а 20% оправдывают насилие для защиты политических взглядов, особенно среди республиканцев. Покушение на Трампа в 2024 во время его предвыборной гонки усилило его образ "мученика" среди сторонников и углубило раскол.
Что ждать от нынешних калифорнийских протестов – проанализировали эксперты в своих соцсетях.
Украинский политический аналитик Евгений Филиндаш
Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, вызванные рейдами Иммиграционной и таможенной службой США по поимке нелегальных мигрантов, продолжают разрастаться.
Баррикады, сожжённые машины полицейских, ввод в город Национальной гвардии, приведение в готовность морских пехотинцев в Калифорнии, которых тоже могут бросить на помощь не справляющимся полиции и Нацгвардии. Это не просто стихийные выступления – за ними, судя по всему, стоит Демократическая партия США, т.е. глобалисты. Демократы, включая их главный рупор, телеканал CNN, заявляют, что протесты "мирные", а губернатор Калифорнии Ньюсом, представитель Демпартии, говорит о чрезмерной реакции федеральных властей на беспорядки в Лос-Анджелесе, требует убрать с улиц Национальную гвардию и не вводить в город морскую пехоту.
Трамп, не решивший пока вопрос с завершением войны в Украине, подвергается атакам своих противников, почуявших его слабину. И если американский президент не проявит должной жёсткости в проведении анонсированной им самим политики как на международной арене, так и внутри США, эти атаки будут только нарастать. Для Украины же ужесточение борьбы трампистов и глобалистов может означать ещё большее отдаление возможности мира, так как последним выгодно продолжение войны как можно дольше.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Беспорядки в США — искра, из которой может возгореться пламя.
Основные события прошедшего в Лос-Анжелесе уикенда уже известны. В соответствии с требованием администрации США, федеральные службы в Калифорнии приступили к проверке соблюдения миграционного законодательства на территории агломерации. Возникло сильное общественное недовольство, по американской традиции переросшее в вандализм, бессмысленный и беспощадный. Включая нападения на полицию и, разумеется, грабежи.
Губернатор от Демпартии Гэвин Ньюсом предсказуемо поддержал протестующих, поскольку весь пафос их действий направлен против Трампа, а не его самого. В ответ Вашингтон через голову Ньюсома распорядился усилить полицию силами калифорнийской нацгвардии. Глава местной полиции Макдоннелл сперва солидаризировался с губернатором, но затем признал, что погорячился — и поддержка ему всё-таки пригодится.
В состояние готовности приведены 500 морпехов с ближайшей базы — на тот случай, если нацгвардии будет мало. А пока ее именно что мало, и занята она преимущественно тем, что охраняет саму себя.
Из примечательного в нынешнем калифорнийском протесте то, что он имеет сразу несколько измерений — и может привести к таким же многогранным последствиям. Огромное число протестующих бегают с флагами Мексики — что очень интересно, учитывая историю появления Калифорнии в составе США.
Это произошло 2 февраля 1848 года, когда был подписан договор по итогам двухлетней Американо-мексиканской войны. От Мексики тогда отвалилась огромная территория, охватывающая современные штаты Калифорния, Невада, Юта, Нью-Мексико, Техас, части Аризоны, Колорадо, Вайоминга, Канзаса и Оклахомы.
Означает ли это, что в происходящем имеется потенциал для регионального сепаратизма? Зависит от условий. Тезис "Если бы Калифорния была независимой, она была бы десятой по ВВП в мире" широко известен, и многие в него верят. К тому же, штат является глубоко демократическим в плане политических предпочтений. Даже протесты не помешали проведению по соседству гей-парада в эти выходные.
Доля оппонентов Трампа в Калифорнии стабильно высока. В 2020 году Байден обогнал там Трампа на 29% — нынешнему президенту отдали предпочтение лишь 23 округа, где проживает всего 7,8% населения штата. В 2024 году победа Харрис в Калифорнии тоже было значительной — 58,48% против 38,34% у Трампа. Так что в качестве ядра политического протеста против Трампа Калифорния выглядит очень убедительно.
Показательный момент: протестующие активно используют граффити с оскорблениями того, что они называют AmeriKKKa, — очевидный смысловой мостик к "Ку-клукс-клану". То есть протесты "против Трампа", "за доступную миграцию" и "за исторический реванш" приобретают ещё одну категорию —"против MAGA-Америки" и вообще "против белых".
К этому смысловому ядру примыкает и большое количество woke-активистов. Неоднократно были отмечены случаи, когда к протестующим латиносам присоединялись белые американцы, находившие в происходящем собственный интерес.
Следует констатировать и то, что конфликт Трампа с Маском аукнулся необычайно громко. Судя по плакатам, которые держат протестующие в Калифорнии, обозначенная и тут же дезавуированная Маском связь Трампа и педофилов Эпштейна заинтересовала многих. При этом весь свой потенциал протест пока не использовал.
Например, себя ещё никак не проявил фактор картелей, которым тоже может быть выгодно снижение государственного контроля и упрощённой миграции в богатейшем штате США. Конечно, происходящее сейчас в Лос-Анжелесе пока не дотягивает даже до BLM, поскольку, как минимум, ограничено масштабом и географией (понаблюдаем, впрочем, за Нью-Йорком). Но при желании и наличии заинтересованной стороны — кто сказал "Китай"? — обстановка может трансформироваться в очень сложный для Вашингтона кризис. Когда будет уже не до Тайваня, не до Украины и не до глобальных пошлин.
Общественный деятель Татьяна Поп
Если на ваших протестах используются флаги чужой страны – значит у вас переизбыток демократии.
Опыт Украины, Грузии и прочих стран, где майданили под флагами США и ЕС, не даст соврать, хотя, конечно, Мексику в организации мини-майдана в Калифорнии не обвинить – это был бы анекдот века.н
Впрочем, как видим по движухе в самом демократическом штате Калифорния, Демпартии США, в сущности все равно, чьими флагами будут махать их миньоны в борьбе с ненавистным Трампом. Так что пока все как по учебнику: в американских новостях стычки с полицией, которые демократические СМИ называют "мирными протестами".
Трамп рвет и мечет в соцсетях и отправляет Нацгвардию на освобождение города (да-да, он так и написал). А местный губернатор-демократ заявляет, что у него все нормально было, пока федеральные власти не вмешались, требует отозвать войска и грозит Вашингтону судом.
Как мне пояснила знакомая, волей судеб оказавшаяся в Лос-Анджелесе и наблюдающая это все вблизи, социальная база под протестами там есть. Власти, взявшиеся за нелегалов, чуть ли не первым делом добрались не столько до криминальных элементов, сколько до тех, кто осел в Штатах много лет назад, обзавелся там имуществом и семьями, платит налоги и, мягко говоря, к резкому повороту миграционного законодательства был не готов.
Дальше, как мы понимаем, все просто – радикалы подтягиваются к этим недовольным и поджимают протест уже под себя, политики внезапно вспоминают о "праве на протест", а какой-нибудь местный Найем обвиняет Дональда в том, что он "тиран" и "агент Кремля".
Нет, Америка от всего этого не развалится, гражданская война не начнется и доллар не рухнет. У Штатов, на самом деле, большой опыт жизни вот с таким бардаком, вспомните хотя бы тех же BLM. Но по факту Трамп все ближе к ситуации своего первого срока, когда deep state буквально связал его по рукам и ногам бюрократией и судами. А Демпартия США, похоже, опровергает старый тезис о том, что в Америке не может быть майдана, так как там нет американского посольства.
Украинский журналист Василий Апасов
Губер Калифорнии Ньюсом выступает против Трампа. Говорит пойдет в суд оспаривать ввод нацгвардии в ЛА. Интересно чем закончится. Прикол в том, что жители самой Калифорнии, при всей супер-либеральности, не редко на кухнях говорят, что не особо довольны положением дел. И речь не только в мигрантах и социальных товарищах, которые мешают жить. При этом всем в штате налоги такие, что релокация из штата сумасшедшая, цены на жизнь огромные. И вот вопрос, а на кого электорально будет опираться Ньюсом? Интересно. Чисто на мигрантов - ну такое себе дело. А без поддержки ходить в суды, ну такое. Чую что Ньюсом пытается выбороть себе место лидера демократической партии, под следующую президентскую.
Украинский оппозиционный политик Олег Волошин
Полистал ленту Х. Похоже, мексиканцам просто не повезло: они недостаточно темные, чтобы призывы к полицейской расправе над ними в Калифорнии считались "проявлениями расизма". Вот и звучат от белых американцев призывы такого рода, что ругань нашего брата в отношении "чурок" звучат как либеральная блажь.
Подробнее о событиях, происходящих в Калифорнии - в статье Павла Котова "Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине"
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