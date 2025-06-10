https://ukraina.ru/20250610/vspykhnet-amerikanskoe-plamya-iz-kaliforniyskoy-iskry-chto-proiskhodit-v-ssha-1063802178.html

Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США

Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США - 10.06.2025 Украина.ру

Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США

Ситуация в Калифорнии накаляется и обостряет не только гражданское противостояние, но и конфликт центральной власти в лице Трампа и местной в лице губернатора штата Ньюсома.

2025-06-10T04:10

2025-06-10T04:10

2025-06-10T04:10

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демократическая партия

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Поскольку оба политика принадлежат к разным партиям, то раскол может усилиться и среди всех американцев по линии демократов и республиканцев. Эксперты допускают сценарий "гибридной гражданской войны" с локальными столкновениями и сепаратизмом (например, в Техасе или Калифорнии).Если обратиться к истории, то случаев обострения гражданских протестов в США достаточно. За последние 75 лет протесты в штатах охватывают широкий спектр социальных, расовых и политических конфликтов.1950-е: Начало Холодной войны и расовая сегрегацияСтрах перед коммунизмом привёл к политическим чисткам, преследованиям инакомыслящих и ограничению гражданских свобод. Кульминацией стали слушания в Конгрессе и "охота на ведьм". Корейская война (1950–1953) вызвала массовые антивоенные протесты из-за гибели 33 тысяч американских солдат и непопулярности конфликта. Ветераны войны десятилетиями не признавались обществом. Свержение правительств в Иране (1953), Гватемале (1954) и попытка дестабилизации Индонезии (1957) усилили критику внешней политики США, что выражалось гражданским недовольством, которое демонстрировалось на улицах.1960-е: Движение за гражданские права и антивоенные выступленияБорьба против сегрегации в этот период приобрела массовый и агрессивный характер.Бойкот автобусов в Монтгомери (1955) после ареста Розы Паркс, марши мира Мартина Лютера Кинга, расстрелы активистов и погромы в Бирмингеме (1963), массовые беспорядки в Уоттсе (1965, 34 погибших), Детройте (1967, 43 погибших) и после убийства Кинга (1968) – это лишь самые громкие и резонансные акции, вошедшие в историю США. Кульминацией стала война во Вьетнаме: студенческие протесты, сожжение призывных повесток, расстрелы в Кентском университете (1970). Все эти события разделили страну на "ястребов" и "голубей".1970–1990-е: Политические кризисыЭтот период в СЩА ознаменовался политическими скандалами и протестами. Отставка президента Никсона в результате уотергейтского скандала подорвала доверие к власти, вызвав волну конспирологических движений. Лос-Анджелесский бунт в 1992 году продолжался 4 дня после оправдания полицейских, избивших Родни Кинга. Тогда погибли 63 человека, были разрушены более тысячи зданий.2000–2010-е: Войны и социальное неравенствоИракская война, пожалуй, вторая после "вьетнама", которая принесла США не только смерти американцев-солдат, но и политические и репутационные потери. Миллионы американцев проводили крупнейшие антивоенные марши на улицах городов в разных штатах.Еще одно движение Black Lives Matter охватило всю страну и поставило на колени (в буквальном смысле) самых титулованных политиков США. Протесты начались после убийств Трейвона Мартина, Майкла Брауна, Эрика Гарнера, а их пик пришелся на 2020 год, когда по разным данным от 15 до 26 млн американцев вышли на акции протеста после смерти Джорджа Флойда.2020-е: Поляризация и угроза гражданского конфликтаЕсли до 2020 года акции гражданского неповиновения носили социальный характер – за равенство в самом широком понимании от расы до гендера, то после прихода к власти Байдена гражданский раскол прошелся по политической линии. Штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа попытались отменить итоги выборов стал переломным моментом в истории современных США. Тогда погибли 5 человек, включая полицейского, а политическая жизнь в стране пошла по другому историческому пути.Был зафиксирован рост политического насилия: 41% американцев считают новую гражданскую войну вероятной к 2025 году, а 20% оправдывают насилие для защиты политических взглядов, особенно среди республиканцев. Покушение на Трампа в 2024 во время его предвыборной гонки усилило его образ "мученика" среди сторонников и углубило раскол.Что ждать от нынешних калифорнийских протестов – проанализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политический аналитик Евгений ФилиндашМассовые беспорядки в Лос-Анджелесе, вызванные рейдами Иммиграционной и таможенной службой США по поимке нелегальных мигрантов, продолжают разрастаться. Баррикады, сожжённые машины полицейских, ввод в город Национальной гвардии, приведение в готовность морских пехотинцев в Калифорнии, которых тоже могут бросить на помощь не справляющимся полиции и Нацгвардии. Это не просто стихийные выступления – за ними, судя по всему, стоит Демократическая партия США, т.е. глобалисты. Демократы, включая их главный рупор, телеканал CNN, заявляют, что протесты "мирные", а губернатор Калифорнии Ньюсом, представитель Демпартии, говорит о чрезмерной реакции федеральных властей на беспорядки в Лос-Анджелесе, требует убрать с улиц Национальную гвардию и не вводить в город морскую пехоту. Трамп, не решивший пока вопрос с завершением войны в Украине, подвергается атакам своих противников, почуявших его слабину. И если американский президент не проявит должной жёсткости в проведении анонсированной им самим политики как на международной арене, так и внутри США, эти атаки будут только нарастать. Для Украины же ужесточение борьбы трампистов и глобалистов может означать ещё большее отдаление возможности мира, так как последним выгодно продолжение войны как можно дольше.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБеспорядки в США — искра, из которой может возгореться пламя.Основные события прошедшего в Лос-Анжелесе уикенда уже известны. В соответствии с требованием администрации США, федеральные службы в Калифорнии приступили к проверке соблюдения миграционного законодательства на территории агломерации. Возникло сильное общественное недовольство, по американской традиции переросшее в вандализм, бессмысленный и беспощадный. Включая нападения на полицию и, разумеется, грабежи. Губернатор от Демпартии Гэвин Ньюсом предсказуемо поддержал протестующих, поскольку весь пафос их действий направлен против Трампа, а не его самого. В ответ Вашингтон через голову Ньюсома распорядился усилить полицию силами калифорнийской нацгвардии. Глава местной полиции Макдоннелл сперва солидаризировался с губернатором, но затем признал, что погорячился — и поддержка ему всё-таки пригодится. В состояние готовности приведены 500 морпехов с ближайшей базы — на тот случай, если нацгвардии будет мало. А пока ее именно что мало, и занята она преимущественно тем, что охраняет саму себя. Из примечательного в нынешнем калифорнийском протесте то, что он имеет сразу несколько измерений — и может привести к таким же многогранным последствиям. Огромное число протестующих бегают с флагами Мексики — что очень интересно, учитывая историю появления Калифорнии в составе США.Это произошло 2 февраля 1848 года, когда был подписан договор по итогам двухлетней Американо-мексиканской войны. От Мексики тогда отвалилась огромная территория, охватывающая современные штаты Калифорния, Невада, Юта, Нью-Мексико, Техас, части Аризоны, Колорадо, Вайоминга, Канзаса и Оклахомы. Означает ли это, что в происходящем имеется потенциал для регионального сепаратизма? Зависит от условий. Тезис "Если бы Калифорния была независимой, она была бы десятой по ВВП в мире" широко известен, и многие в него верят. К тому же, штат является глубоко демократическим в плане политических предпочтений. Даже протесты не помешали проведению по соседству гей-парада в эти выходные. Доля оппонентов Трампа в Калифорнии стабильно высока. В 2020 году Байден обогнал там Трампа на 29% — нынешнему президенту отдали предпочтение лишь 23 округа, где проживает всего 7,8% населения штата. В 2024 году победа Харрис в Калифорнии тоже было значительной — 58,48% против 38,34% у Трампа. Так что в качестве ядра политического протеста против Трампа Калифорния выглядит очень убедительно. Показательный момент: протестующие активно используют граффити с оскорблениями того, что они называют AmeriKKKa, — очевидный смысловой мостик к "Ку-клукс-клану". То есть протесты "против Трампа", "за доступную миграцию" и "за исторический реванш" приобретают ещё одну категорию —"против MAGA-Америки" и вообще "против белых". К этому смысловому ядру примыкает и большое количество woke-активистов. Неоднократно были отмечены случаи, когда к протестующим латиносам присоединялись белые американцы, находившие в происходящем собственный интерес. Следует констатировать и то, что конфликт Трампа с Маском аукнулся необычайно громко. Судя по плакатам, которые держат протестующие в Калифорнии, обозначенная и тут же дезавуированная Маском связь Трампа и педофилов Эпштейна заинтересовала многих. При этом весь свой потенциал протест пока не использовал. Например, себя ещё никак не проявил фактор картелей, которым тоже может быть выгодно снижение государственного контроля и упрощённой миграции в богатейшем штате США. Конечно, происходящее сейчас в Лос-Анжелесе пока не дотягивает даже до BLM, поскольку, как минимум, ограничено масштабом и географией (понаблюдаем, впрочем, за Нью-Йорком). Но при желании и наличии заинтересованной стороны — кто сказал "Китай"? — обстановка может трансформироваться в очень сложный для Вашингтона кризис. Когда будет уже не до Тайваня, не до Украины и не до глобальных пошлин.Общественный деятель Татьяна ПопЕсли на ваших протестах используются флаги чужой страны – значит у вас переизбыток демократии.Опыт Украины, Грузии и прочих стран, где майданили под флагами США и ЕС, не даст соврать, хотя, конечно, Мексику в организации мини-майдана в Калифорнии не обвинить – это был бы анекдот века.нВпрочем, как видим по движухе в самом демократическом штате Калифорния, Демпартии США, в сущности все равно, чьими флагами будут махать их миньоны в борьбе с ненавистным Трампом. Так что пока все как по учебнику: в американских новостях стычки с полицией, которые демократические СМИ называют "мирными протестами". Трамп рвет и мечет в соцсетях и отправляет Нацгвардию на освобождение города (да-да, он так и написал). А местный губернатор-демократ заявляет, что у него все нормально было, пока федеральные власти не вмешались, требует отозвать войска и грозит Вашингтону судом. Как мне пояснила знакомая, волей судеб оказавшаяся в Лос-Анджелесе и наблюдающая это все вблизи, социальная база под протестами там есть. Власти, взявшиеся за нелегалов, чуть ли не первым делом добрались не столько до криминальных элементов, сколько до тех, кто осел в Штатах много лет назад, обзавелся там имуществом и семьями, платит налоги и, мягко говоря, к резкому повороту миграционного законодательства был не готов. Дальше, как мы понимаем, все просто – радикалы подтягиваются к этим недовольным и поджимают протест уже под себя, политики внезапно вспоминают о "праве на протест", а какой-нибудь местный Найем обвиняет Дональда в том, что он "тиран" и "агент Кремля".Нет, Америка от всего этого не развалится, гражданская война не начнется и доллар не рухнет. У Штатов, на самом деле, большой опыт жизни вот с таким бардаком, вспомните хотя бы тех же BLM. Но по факту Трамп все ближе к ситуации своего первого срока, когда deep state буквально связал его по рукам и ногам бюрократией и судами. А Демпартия США, похоже, опровергает старый тезис о том, что в Америке не может быть майдана, так как там нет американского посольства.Украинский журналист Василий АпасовГубер Калифорнии Ньюсом выступает против Трампа. Говорит пойдет в суд оспаривать ввод нацгвардии в ЛА. Интересно чем закончится. Прикол в том, что жители самой Калифорнии, при всей супер-либеральности, не редко на кухнях говорят, что не особо довольны положением дел. И речь не только в мигрантах и социальных товарищах, которые мешают жить. При этом всем в штате налоги такие, что релокация из штата сумасшедшая, цены на жизнь огромные. И вот вопрос, а на кого электорально будет опираться Ньюсом? Интересно. Чисто на мигрантов - ну такое себе дело. А без поддержки ходить в суды, ну такое. Чую что Ньюсом пытается выбороть себе место лидера демократической партии, под следующую президентскую.Украинский оппозиционный политик Олег ВолошинПолистал ленту Х. Похоже, мексиканцам просто не повезло: они недостаточно темные, чтобы призывы к полицейской расправе над ними в Калифорнии считались "проявлениями расизма". Вот и звучат от белых американцев призывы такого рода, что ругань нашего брата в отношении "чурок" звучат как либеральная блажь.Подробнее о событиях, происходящих в Калифорнии - в статье Павла Котова "Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине"

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сша, украина, вашингтон, дональд трамп, дэйв кинг, джо байден, нацгвардия, демократическая партия, cnn, эксклюзив