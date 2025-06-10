"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин
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В условиях агрессивной борьбы за влияние на умы людей следует последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.
В современном мире ценностное и смысловое пространство подвержено жёсткой конкуренции, констатировал президент.
"Идёт жёсткая конкуренция, идёт агрессивная борьба за влияние на умы людей: традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели. Причём они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать", - сказал Путин.
Он отметил, что лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов. Потому важно противодействовать попыткам навязать гражданам России, особенно молодёжи – установки, разрушающие наши ценности.
Также необходимо, по словам президента, жёстко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. При этом следует понимать, что отдельные запреты, попытки глухо отгородиться от глобальной информационной системы, от глобального информационного пространства в современном мире абсолютно неэффективны.
"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире, - заявил Путин. - Позиция России хорошо известна: мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам".
Также нужно помнить уроки истории, сказал президент. В частности, помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне.
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