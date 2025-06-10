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"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин

"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин - 10.06.2025 Украина.ру

"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин

В условиях агрессивной борьбы за влияние на умы людей следует последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.

2025-06-10T22:59

2025-06-10T22:59

2025-06-10T22:59

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В современном мире ценностное и смысловое пространство подвержено жёсткой конкуренции, констатировал президент."Идёт жёсткая конкуренция, идёт агрессивная борьба за влияние на умы людей: традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели. Причём они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать", - сказал Путин.Он отметил, что лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов. Потому важно противодействовать попыткам навязать гражданам России, особенно молодёжи – установки, разрушающие наши ценности.Также необходимо, по словам президента, жёстко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. При этом следует понимать, что отдельные запреты, попытки глухо отгородиться от глобальной информационной системы, от глобального информационного пространства в современном мире абсолютно неэффективны.В этом у России много единомышленников и сторонников во всём мире, отметил Путин. По его нению важно координировать свои усилия с партнёрами и по БРИКС, и по ОДКБ, по СНГ, с другими странами, которые разделяют подходы России.Также нужно помнить уроки истории, сказал президент. В частности, помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне.Также в новостях: Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры постсоветской Прибалтики в публикации Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу

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новости, россия, латвия, владимир путин, владимир скачко, брикс, одкб, снг, русская традиция, русская культура, русский мир, цивилизация, ценности, национальная безопасность, национальные интересы, национальная идея