"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин - 10.06.2025 Украина.ру
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"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин
"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин - 10.06.2025 Украина.ру
"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин
В условиях агрессивной борьбы за влияние на умы людей следует последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.
2025-06-10T22:59
2025-06-10T22:59
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В современном мире ценностное и смысловое пространство подвержено жёсткой конкуренции, констатировал президент."Идёт жёсткая конкуренция, идёт агрессивная борьба за влияние на умы людей: традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели. Причём они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать", - сказал Путин.Он отметил, что лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов. Потому важно противодействовать попыткам навязать гражданам России, особенно молодёжи – установки, разрушающие наши ценности.Также необходимо, по словам президента, жёстко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. При этом следует понимать, что отдельные запреты, попытки глухо отгородиться от глобальной информационной системы, от глобального информационного пространства в современном мире абсолютно неэффективны.В этом у России много единомышленников и сторонников во всём мире, отметил Путин. По его нению важно координировать свои усилия с партнёрами и по БРИКС, и по ОДКБ, по СНГ, с другими странами, которые разделяют подходы России.Также нужно помнить уроки истории, сказал президент. В частности, помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне.Также в новостях: Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры постсоветской Прибалтики в публикации Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу
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новости, россия, латвия, владимир путин, владимир скачко, брикс, одкб, снг, русская традиция, русская культура, русский мир, цивилизация, ценности, национальная безопасность, национальные интересы, национальная идея
Новости, Россия, Латвия, Владимир Путин, Владимир Скачко, БРИКС, ОДКБ, СНГ, русская традиция, русская культура, Русский мир, цивилизация, ценности, национальная безопасность, национальные интересы, национальная идея

"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин

22:59 10.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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В условиях агрессивной борьбы за влияние на умы людей следует последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.
В современном мире ценностное и смысловое пространство подвержено жёсткой конкуренции, констатировал президент.
"Идёт жёсткая конкуренция, идёт агрессивная борьба за влияние на умы людей: традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели. Причём они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать", - сказал Путин.
Он отметил, что лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов. Потому важно противодействовать попыткам навязать гражданам России, особенно молодёжи – установки, разрушающие наши ценности.
Также необходимо, по словам президента, жёстко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. При этом следует понимать, что отдельные запреты, попытки глухо отгородиться от глобальной информационной системы, от глобального информационного пространства в современном мире абсолютно неэффективны.
"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире, - заявил Путин. - Позиция России хорошо известна: мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам".
В этом у России много единомышленников и сторонников во всём мире, отметил Путин. По его нению важно координировать свои усилия с партнёрами и по БРИКС, и по ОДКБ, по СНГ, с другими странами, которые разделяют подходы России.
Также нужно помнить уроки истории, сказал президент. В частности, помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне.
Также в новостях: Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры постсоветской Прибалтики в публикации Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу
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Заголовок открываемого материала
23:18"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин
22:59"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин
22:26Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин
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