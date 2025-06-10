https://ukraina.ru/20250610/knr-po-amerikanski-los-anzheles-na-puti-iz-ssha-v-kaliforniyskuyu-narodnuyu-respubliku-1063817273.html

КНР по-американски. Лос-Анжелес на пути из США в Калифорнийскую Народную Республику

КНР по-американски. Лос-Анжелес на пути из США в Калифорнийскую Народную Республику - 10.06.2025 Украина.ру

КНР по-американски. Лос-Анжелес на пути из США в Калифорнийскую Народную Республику

Практически все нормальные обозреватели и наблюдатели, внимательно изучающие ситуацию в Калифорнии, конкретнее – в Лос-Анжелесе, уже сошлись во мнении, что она, ситуация, практически опровергла Эво Моралеса.

2025-06-10T15:19

2025-06-10T15:19

2025-06-10T15:19

сша

дональд трамп

россия

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китай

мексика

мнения

нью-йорк

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Этот боливийский президент как-то пошутил, что США – это единственная в мире страна, где не может быть "цветной революции", потому что там нет американского посольства. Эво, которого в 2019 году тоже снесли от власти не без помощи американских денег и влияния, уверял всех, что в каждой стране мира посольство США – это гнойник и гадючник, который подпитывает и проплачивает любые поганки против страны пребывания, если эта страна (или ее ресурсы, местоположение, логистика и т. д.) нужна Америке. И он казался правым на все 100%.Но вот в США сегодня в Калифорнии проходит типичная "цветная революция", потому что протесты начинались, как проявление частного или регионального несогласия с иммигрантской политикой, а сейчас все больше и больше выливаются в борьбу за власть. Верховную власть. Во всяком случае за устранение от власти нынешнего президента США Дональда Трампа, республиканца по партийной принадлежности, которого хотят отправить в отстойник истории его политические оппоненты – американские демократы.Именно Демпартия США уже вложила в руки протестующих идеи и смены власти, и переустройства (перезапуска) всей американской государственности. С подачи демократов американцы в зоне протеста так объясняют свою позицию:Калифорния покрылась беспорядками, а в Лос-Анжелесе уже горят автомобили, и протесты переросли в беспорядки и погромы.Трамп приказал подавить протесты любой ценой. Против них брошена Нацгвардия штата, практически переведенная в федеральное подчинение. Так же действует полиция. В ход идут резиновые пули и светошумовые гранаты. Нацгвардейцы пытаются сдержать активистов. В ответ летят булыжники, уже заботливо подвезенные к местам противостояния закулисными организаторами. Как покрышки для пожаров или черенки от лопат для драк с правоохранителями на евромайдан в Украине в 2014 году.Для подавления беспорядков глава Минобороны США Пит Хегсет пообещал оправить и отправил в Калифорнию морских пехотинцев из расположенных там военных баз, а Трамп четко сформулировал свое отношение к протестам и к их перспективе: "У нас будут войска повсюду. Мы не позволим, чтобы нашу страну разорвали на части, как это было при Байдене и его автопене".И сейчас трудно сказать, чем закончатся эти калифорнийские протесты – сможет Трамп задавить их в зародыше или к ним присоединятся другие ведомые губернаторами-демократами штаты и тогда США окажутся на грани практически гражданской войны. Под ней будет финансовая база, если Вашингтон сократит или прекратит федеральное финансирование штатов-ослушников, а штаты в ответ не станут перечислять в центр собранные налоги.Точно так же обозначится и политико-юридическая база: губернатор Калифорнии Гвэн Ньюсом грозится подать в суд на Трампа и тем самым заблокировать его деятельность на посту президента, остановив выполнение предвыборной программы под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" и поставив под угрозу саму целостность страны.В истории протестов в США, грозящих охватить и охватывающих значительные части ее из территории, было великое множество. И подавлялись они жестоко, когда гибли десятки людей. Однако у этого калифорнийского восстания есть свои очень страшные для США особенности, отличающие этот бунт и превращающие его в революцию, а потом, возможно, и в гражданскую войну.Во-первых, сегодня против происходящего в стране готовы бороться не отдельные политики или региональные, расовые, национальные, религиозные или любые иные группы и силы, а целая Демократическая партия, составляющая один из двух краеугольных столбов американской системы. Это демократы, проиграв республиканцам, поставили вопрос максимально круто: или – или. Или реванш и остановка деятельности республиканцев-трампистов, или развал страны по принципам либо "мы уходим и создаем свои США" (как это было в XIX в тогдашнюю гражданскую войну) либо "так не доставайся же ты никому" (пусть лучше вообще США исчезнут, и лишь бы они не были трампистскими, точнее – великими по-трампистски). И сейчас по большому счету на кону могут оказаться судьба и перспективы страны, которая совсем недавно позиционировала себя самой сильной, в глазах мировой общественности позиционировала себя оплотом западного образа жизни, гегемоном мира, градом на холме и прочей их возвышающей пропагандистской и пафосной ерундой.И сдулась. Почти сдулась. Американцы, похоже, прозевали момент, когда их могущество было подточено изнутри, и им теперь придется приложить сверхусилия и, не исключено, пролить сверхкровь сограждан, чтобы отползти от края пропасти.Во-вторых, никогда протестующие не ставили под сомнение существование США, а боролись жестоко против отдельных недостатков внутри страны. А сейчас речь идет не об улучшении жизни в США, а об их использовании в мировых процессах.Я имею в виду то, что за калифорнийскими губительно-разрушительными протестами стоят силы демократов-глобалистов, для которых не нужна "Америка снова великая". И не нужно сильное национальное государство США, которое хотят реанимировать Трамп и стоящие за ним силы. Глобалистам вообще не нужны сильные национальные государства нигде, но США они вынуждены были терпеть, как главное сильное оружие продвижения своих идей. Теперь же, когда это орудие ускользает из рук и становится национальным, США тоже не нужны глобалистам. И потому глобалисты так легко и непринужденно пошли на организацию "цветной революции" в Калифорнии. И на возможный ее исход – развал США и образование КНР – Калифорнийской народной республики, Техасской, Вайомингской, Нью-Мексиканской, Аляскинской и всех других. Сепаратизм может стать основным механизмом развала страны. очень простоя и во многих местах испытанный способ.Глобалистам-демократам по всему миру США нужны были как база, лежбище, кистень для разработки, продвижения и навязывания своих экспериментов. Теперь эта база засбоила и протухла, заразилась новыми веяниями, и сложилась ситуация, когда части американской элиты, похоже, не нужна их страна. Глобалистам совсем не жалко США – и это сегодня главная проблема этой страны, которую должен решать Трамп.Он хочет начать с главной – вернуть государству с исключительное право на применения насилия. Но вот в отличие от Авраама Линкольна ему может не хватить ни времени, ни сил, ни соратников. Все изменилось. И смешалось похлеще, чем в доме Облонских…Кстати, о русских Облонских… В-третьих, как бы в насмешку и по злой иронии судьбы в США цветную революцию тоже потешно и шутейно сопровождают иностранные флаги. Именно шутейно, а не так, как флаги США и стран Евросоюза обозначали подлинных заказчиков "цветняков" в той же Украине или в других странах, где они были навязаны.В Лос-Анжелесе, в Калифорнии на протестах больше всего флагов Мексики. И это не случайно: в США этот штат попал, как известно, из состава Мексики в первой половине XIX века. Теперь он как бы весьма символично возвращается в "родную гавань". Штатам может прилететь очень даже приличный бумеранг – на мастырь другим сепаратизм, он может прийти и к тебе. И тебя развалитьГримаса истории, но какая символичная. Даже если она пробная, и США смогут выскользнуть из этих трудностей.А больше всего доставил флаг СССР на спине одной из наблюдающей за "разгулом демократии" в Лос-Анжелесе. Да-да, красный, серпасто-молоткастый флаг. Как еще один бумеранг из далекого уже Советского Союза, тоже уничтоженного по заказу США.Как говорится, ничто на земле не проходит бесследно – прилетело из СССР. И скоро, не исключено, начнут искать след России, наследницы СССР. Куда же без "руки Кремля"? И это тоже нормально.А есть же еще и КНР – народная, но не Калифорнийская, а Китайская республика. В Калифорнии среди ее населения живут 7% этнических китайцев, которые могут пострадать от беспорядков и нарушения привычных связей. И кто осудит Пекин, если он озаботится судьбой соотечественников. По-разному озаботится. Так, что многим мало не покажется…Так что в Калифорнии с каждым днем все интереснее, и поле для разгула фантазий огромнейшее. А может, и не фантазий. Кто ж его знает?..Журналисты уже сообщают, что к протестам присоединились и другие американские города, в том числе Нью-Йорк. И все под тем же соусом. "Президент не соблюдает Конституцию! Мы не преступники, мы не плохие, мы люди, мы рабочие семьи", — рассказала СМИ одна из протестующих в Нью-Йорке. А надо было слышать, когда разваливающий СССР Михаил Горбачев под аплодисменты американцев говорил: "Процесс пошел…" И пошел-таки…О событиях в Калифорнии читайте в статье "Вспыхнет американское пламя из калифорнийской искры? Что происходит в США "

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250610/los-andzheles-2025-kadry-s-protestov-uzhe-ne-otlichayutsya-ot-kartinki-evromaydana-2014-1063807985.html

https://ukraina.ru/20250610/v-khod-poshla-morskaya-pekhota-v-ssha-nikak-ne-mogut-razobratsya-gde-granitsy-u-demokratii-1063804023.html

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