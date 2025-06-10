https://ukraina.ru/20250610/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1063821197.html
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 10.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
🟦 Поисково-спасательные работы на АЗС в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 кв. метров, сообщили в МЧС. Украина.ру, 10.06.2025
2025-06-10T15:56
2025-06-10T15:56
2025-06-10T15:56
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россия
белгород
грац
дональд трамп
госдума
мчс
еврокомиссия
северный поток
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🟦 Поисково-спасательные работы на АЗС в Белгороде завершены, площадь обрушения составила 50 кв. метров, сообщили в МЧС.🟦 Число жертв стрельбы в австрийском Граце возросло до девяти, сообщила полиция.🟦 Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций против РФ предложит запретить использование взорванного "Северного потока", пишет Financial Times. К слову, ранее Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую.🟦 Госдума приняла поправку о создании в РФ национального многофункционального цифрового сервиса.🟦 Госдума в окончательном чтении единогласно приняла законопроект о создании национального мессенджера.Другие события дня: Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ в Сумской области.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, белгород, грац, дональд трамп, госдума, мчс, еврокомиссия, северный поток
Новости, Россия, Белгород, Грац, Дональд Трамп, Госдума, МЧС, Еврокомиссия, Северный поток