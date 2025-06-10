https://ukraina.ru/20250610/ekspert-kievskaya-khunta-ne-zabiraet-tela-pogibshikh-iz-za-strakha-pered-sotsialnym-vzryvom-1063822899.html

Эксперт: Киевская хунта не забирает тела погибших из-за страха перед социальным взрывом

Эксперт: Киевская хунта не забирает тела погибших из-за страха перед социальным взрывом - 10.06.2025 Украина.ру

Эксперт: Киевская хунта не забирает тела погибших из-за страха перед социальным взрывом

Задержка с забиранием тел погибших бойцов ВСУ из зоны СВО может спровоцировать мощный внутренний кризис в самой Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-06-10T20:45

2025-06-10T20:45

2025-06-10T20:45

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По его словам, получение тел своих военнослужащих создаст колоссальное давление на киевский режим сразу в двух направлениях: финансовое и информационно-психологическое.Онуфриенко также подчеркнул, что речь идет о тысячах семей, которые получат мрачную реальность вместо неопределенности и надежды."Во-вторых, это значит, что 6000 семей получат тела своих погибших. Это же колоссальный информационный и психологический удар. Люди, которые до сих пор надеялись, что их близкие, которые пропали без вести, живы, но в плену, выяснят, что их родные погибли", — заявил эксперт.Чем дольше тела остаются незабранными, тем выше напряжение внутри страны, особенно учитывая уже опубликованные списки погибших, добавил он.В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Позже стало известно, что киевский режим нашел радикальный способ решить вопрос выплат семьям погибших военнослужащих. Все оказалось очень просто. Теперь пропавших без вести бойцов ВСУ смогут официально признать умершими только через два года после окончания официально не объявленной войны. Родственникам придется доказывать их смерть через суд: Киев придумал, как решить вопрос с нежелательными телами.Спустя несколько дней Представители РФ приехали на условленное место... а Киев отказался принимать тела. О мнении других экспертов по этому поводу — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, потери всу, обмен