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Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога

Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога - 09.06.2025 Украина.ру

Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

2025-06-09T04:05

2025-06-09T04:05

2025-06-09T04:05

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Ранее тревога была объявлена в 13 областях Украины, а также в Киеве. Сейчас удары ожидают повсеместно.В среду, 4 июня, главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".По мнению президента США Дональда Трампа, Украина дала России основания для массированного удара после атак на военные аэродромы, о чем он заявил журналистам в Белом."Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям", – сказал он.При этом Трамп выразил надежду, что противостояние стран не перерастет в ядерный конфликт после недавних украинских атак. "Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", – сказал президент США.

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сво, спецоперация