https://ukraina.ru/20250609/tramp-okazalsya-prav-rossiya-nanosit-novye-udary-po-ukraine-po-vsey-strane-obyavlena-vozdushnaya-1063767765.html
Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога
Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога - 09.06.2025 Украина.ру
Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
2025-06-09T04:05
2025-06-09T04:05
2025-06-09T04:05
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спецоперация
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Ранее тревога была объявлена в 13 областях Украины, а также в Киеве. Сейчас удары ожидают повсеместно.В среду, 4 июня, главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".По мнению президента США Дональда Трампа, Украина дала России основания для массированного удара после атак на военные аэродромы, о чем он заявил журналистам в Белом."Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям", – сказал он.При этом Трамп выразил надежду, что противостояние стран не перерастет в ядерный конфликт после недавних украинских атак. "Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", – сказал президент США.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО, Спецоперация
Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена в 13 областях Украины, а также в Киеве. Сейчас удары ожидают повсеместно.
В среду, 4 июня, главы России
и США Владимир Путин
и Дональд Трамп
провели телефонный разговор, в ходе которого президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины
на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".
По мнению президента США Дональда Трампа, Украина дала России основания для массированного удара после атак на военные аэродромы, о чем он заявил журналистам в Белом.
"Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям", – сказал он.
При этом Трамп выразил надежду, что противостояние стран не перерастет в ядерный конфликт после недавних украинских атак. "Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", – сказал президент США.