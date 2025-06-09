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СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области

СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области - 09.06.2025 Украина.ру

СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области

Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинской армией здания культурно-досугового центра в Рыльском районе Курской области. Об этом 9 июня заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

2025-06-09T17:18

2025-06-09T17:18

2025-06-09T17:18

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Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту обстрела КДЦ в Рыльском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."Установлено, что 9 июня 2025 года украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно нанесли удар по культурно-досуговому центру им. Д.Гранина, расположенного в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области. В результате погиб один из сотрудников центра, еще пять получили ранения. Само здание полностью разрушено", - сказано в официальном сообщении.На места происшествия обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня "М 142 HIMARS". По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Ранее в новостях: ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы Также сообщалось, что Рыльск в Курской области сова подвергся атаке с подконтрольной ВСУ территории. Подробности в публикации: Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом

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