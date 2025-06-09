СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области - 09.06.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области
СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области - 09.06.2025 Украина.ру
СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области
Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинской армией здания культурно-досугового центра в Рыльском районе Курской области. Об этом 9 июня заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2025-06-09T17:18
2025-06-09T17:18
новости
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курская область
украина
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
уголовное дело
криминал
всу
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Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту обстрела КДЦ в Рыльском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."Установлено, что 9 июня 2025 года украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно нанесли удар по культурно-досуговому центру им. Д.Гранина, расположенного в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области. В результате погиб один из сотрудников центра, еще пять получили ранения. Само здание полностью разрушено", - сказано в официальном сообщении.На места происшествия обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня "М 142 HIMARS". По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Ранее в новостях: ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы Также сообщалось, что Рыльск в Курской области сова подвергся атаке с подконтрольной ВСУ территории. Подробности в публикации: Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, уголовное дело, криминал, всу, военные преступления, мирные жители, кто, обстрелы, himars
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, уголовное дело, криминал, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО, обстрелы, HIMARS

СК РФ расследует дело о террористической атаке ВСУ на КДЦ в Рыльском районе Курской области

17:18 09.06.2025
 
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© Следком / Telegram
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Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинской армией здания культурно-досугового центра в Рыльском районе Курской области. Об этом 9 июня заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту обстрела КДЦ в Рыльском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
"Установлено, что 9 июня 2025 года украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно нанесли удар по культурно-досуговому центру им. Д.Гранина, расположенного в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области. В результате погиб один из сотрудников центра, еще пять получили ранения. Само здание полностью разрушено", - сказано в официальном сообщении.
На места происшествия обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня "М 142 HIMARS". По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
Ранее в новостях: ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы
Также сообщалось, что Рыльск в Курской области сова подвергся атаке с подконтрольной ВСУ территории. Подробности в публикации: Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом
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