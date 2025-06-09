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Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом
Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом - 09.06.2025 Украина.ру
Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом
Буквально через считанные минуты после того, как Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного обстрела ВСУ здания культурно-досугового центра Рыльске, телеграм-каналы запестрели сообщениями о новых пяти прилетах. Пока подробностей не приводится
2025-06-09T16:46
2025-06-09T16:46
2025-06-09T17:04
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет
сво
himars
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В понедельник, 9 июня, в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру им. Гранина в Рыльском районе Курской области один из сотрудников центра погиб, еще пятеро получили ранения. Здание центра полностью разрушено, на его территории обнаружены фрагменты американской ракеты реактивной системы залпового огня "М142 HIMARS".Ранее в новостях: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области из РСЗО HIMARS.ВСУ ежедневно атакуют мирные российские земли, принося разрушения и убивая местных жителей: Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, сво, himars
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СВО, HIMARS
Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом
16:46 09.06.2025 (обновлено: 17:04 09.06.2025)
Буквально через считанные минуты после того, как Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного обстрела ВСУ здания культурно-досугового центра Рыльске, телеграм-каналы запестрели сообщениями о новых пяти прилетах. Пока подробностей не приводится
В понедельник, 9 июня, в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру им. Гранина в Рыльском районе Курской области один из сотрудников центра погиб, еще пятеро получили ранения. Здание центра полностью разрушено
, на его территории обнаружены фрагменты американской ракеты реактивной системы залпового огня "М142 HIMARS".
ВСУ ежедневно атакуют мирные российские земли, принося разрушения и убивая местных жителей: Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ.