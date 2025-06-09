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Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом

Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом - 09.06.2025 Украина.ру

Еще пять прилетов: курский Рыльск снова под ударом

Буквально через считанные минуты после того, как Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного обстрела ВСУ здания культурно-досугового центра Рыльске, телеграм-каналы запестрели сообщениями о новых пяти прилетах. Пока подробностей не приводится

2025-06-09T16:46

2025-06-09T16:46

2025-06-09T17:04

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В понедельник, 9 июня, в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру им. Гранина в Рыльском районе Курской области один из сотрудников центра погиб, еще пятеро получили ранения. Здание центра полностью разрушено, на его территории обнаружены фрагменты американской ракеты реактивной системы залпового огня "М142 HIMARS".Ранее в новостях: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области из РСЗО HIMARS.ВСУ ежедневно атакуют мирные российские земли, принося разрушения и убивая местных жителей: Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ.

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, сво, himars