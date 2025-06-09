https://ukraina.ru/20250609/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-kulturno-dosugovomu-tsentru-v-rylskom-rayone-est--zhertvy-1063783531.html

ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы

ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы - 09.06.2025 Украина.ру

ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру им. Гранина в Рыльском районе. Об этом 9 июня сообщил врио губернатора курской области Александр Хинштейн

2025-06-09T12:32

2025-06-09T12:32

2025-06-09T12:32

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белгородская область

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"В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь. Ещё пять человек пострадали", - рассказал врио губернатора области.По его словам, у трёх мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. Контужены две женщины. Им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ.Он сообщил также, что информация о последствиях ракетного удара украинской армии по гражданскому объекту в курской области уточняется."Ситуацию держу на контроле", - заверил врио губернатора.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее в новостях: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области из РСЗО HIMARS

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