https://ukraina.ru/20250609/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-kulturno-dosugovomu-tsentru-v-rylskom-rayone-est--zhertvy-1063783531.html
ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы
ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы - 09.06.2025 Украина.ру
ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы
Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру им. Гранина в Рыльском районе. Об этом 9 июня сообщил врио губернатора курской области Александр Хинштейн
2025-06-09T12:32
2025-06-09T12:32
2025-06-09T12:32
новости
курская область
россия
белгородская область
хинштейн
вооруженные силы украины
ск рф
кто
военные преступления
мирные жители
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"В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь. Ещё пять человек пострадали", - рассказал врио губернатора области.По его словам, у трёх мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. Контужены две женщины. Им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ.Он сообщил также, что информация о последствиях ракетного удара украинской армии по гражданскому объекту в курской области уточняется."Ситуацию держу на контроле", - заверил врио губернатора.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее в новостях: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области из РСЗО HIMARS
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, россия, белгородская область, хинштейн, вооруженные силы украины, ск рф, кто, военные преступления, мирные жители, ракетный удар
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, СК РФ, КТО, Военные преступления, мирные жители, ракетный удар
ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе: есть жертвы
Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру им. Гранина в Рыльском районе. Об этом 9 июня сообщил врио губернатора курской области Александр Хинштейн
"В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь. Ещё пять человек пострадали", - рассказал врио губернатора области.
По его словам, у трёх мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. Контужены две женщины. Им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ.
"Атака ВСУ пришлась по территории центра им. Гранина. В результате удара повреждена крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась — площадь составила порядка 400 кв. м. Пожарные расчёты сейчас ликвидируют возгорание", - уточнил Хинштейн.
Он сообщил также, что информация о последствиях ракетного удара украинской армии по гражданскому объекту в курской области уточняется.
"Ситуацию держу на контроле", - заверил врио губернатора.
Ранее по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК
РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.