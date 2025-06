https://ukraina.ru/20250609/on-diktator-on-bredit-kritika-zelenskogo-natknulas-na-zhstkiy-otvet-ssha-1063792796.html

"Он диктатор, он бредит": Критика Зеленского наткнулась на жёсткий ответ США

"Он диктатор, он бредит": Критика Зеленского наткнулась на жёсткий ответ США - 09.06.2025 Украина.ру

"Он диктатор, он бредит": Критика Зеленского наткнулась на жёсткий ответ США

Поведение Владимира Зеленского вызывает нескрываемое раздражение в Соединённых Штатах, в том числе у высшего руководства страны

2025-06-09T16:42

2025-06-09T16:42

2025-06-09T16:44

эксклюзив

сша

россия

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

спецоперация

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/09/1063790165_0:0:860:483_1920x0_80_0_0_92cd6b3daaf943b860d7e2af2d24c1a5.jpg

На американском телеканале ABC вышло интервью Владимира Зеленского, но он не рассказывал в нём о втором раунде переговоров с Россией и достигнутых договорённостях, которые приблизят к урегулированию конфликта – он критиковал руководство Соединённых Штатов в контексте украинского кризиса.Ведущая поинтересовалась у главы киевского режима, считает ли президент США Дональд Трамп, что войну выиграет Россия."Он публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своём окружении, - сказал Зеленский, не согласившись с этой точкой зрения. - Путин ни в коем случае не может при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, выиграть войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это невозможно. Следовательно, он может победить, только если это будет очень долгая война, много-много лет и без санкций".А ещё, добавил он, шансы России на победу кратно возрастут в случае прекращения помощи Украины со стороны Штатов.Трамп так и не утверждал новые пакеты, а выделенные демократами иссякают. Тем временем РИА Новости подсчитало, что из 31 танка М1 Abrams, которые предыдущий американский президент Джо Байден в январе 2023 года обещал передать ВСУ, Вооружённые силы России с февраля 2024 года уничтожили 26, следовательно, у украинской армии осталось всего 5 таких танков. Помощи европейских стран тоже недостаточно: в конце мая источники газеты Le Monde, а в марте и Corriere della Sera, сообщили, что у ВСУ кончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, поставленных Францией и Италией, и на протяжении полутора лет не получили ни одной ракеты для ЗРК французского производства Crotale.Как бы Зеленский ни отрицал преимущество ВС РФ на поле боя, американские военные эксперты однозначно это подтверждают. Например, бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик констатировал, что ВСУ не удастся остановить продвижение российских войск в зоне спецоперации."Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", - написал он на своей странице в соцсети X.В продолжении своей мысли Зеленский в очередной раз потребовал от Запада, а точнее – от американских властей, усилить санкционное давление на Россию, отметив, что её экономика зависит от экспорта энергоносителей, и предложил в частности установить предельные цены на российскую нефть в $30 за баррель.В правящих кругах Штатов и так продолжается дискуссия относительно целесообразности расширения ограничительных мер в отношении РФ. По сведениям газеты The Wall Street Journal, Белый дом оказывает закулисное давление на сенатора-республиканца Линдси Грэма*, чтобы тот существенно смягчил законопроект о санкциях против России, разработанный им совместно с демократом Ричардом Блюменталем: добавить в текст документа, предусматривающего установление пошлин в размере 500% на товары, импортируемые в США из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран, специальные оговорки, позволяющие президенту самостоятельно определять, кто и за что попадает под санкции, а также заменить формулировки "обязан" на "может", чтобы ограничения не носили обязательный характер. Для Трампа важнее восстановить отношения с Россией, а не усилить давление на неё, отмечает The Wall Street Journal.И дело не только в личном отношении президента к Москве, с которой обещал поладить ещё девять лет назад, а в том, какой ущерб принятие этого законопроекта нанесёт стране. Пошлины в 500% заморозят торговые связи самих США с крупнейшими экономиками мира, поясняет управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук. Это признал даже Грэм и предложил предусмотреть исключения для стран, поддерживающих Украину, причём обойти санкции смогут и Соединённые Штаты, поскольку до сих пор сами зависят от импорта обогащённого урана для ядерных реакторов.Вдобавок ко всему, Зеленский упрекнул Вашингтон в том, что он не передал Украине ракеты для систем ПВО, которые ей обещала предыдущая администрация Белого дома."Мы рассчитывали на эти 20 000 ракет, а сегодня утром мой министр обороны сообщил мне, что Соединённые Штаты переместили их на Ближний Восток", — посетовал он.А тем временем обещанные Украине тела 6000 солдат ВСУ для передачи из рук в руки украинским представителям Россия доставила к месту предполагаемого обмена в заранее объявленную дату в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями, однако Киев их не забрал. Всё это происходило на глазах иностранных журналистов, они, конечно, были потрясены увиденным и заявили об огромном отсутствии уважения у нечеловеческого режима в Киеве по отношению к жертвам, на которые пошли украинские солдаты. Забрать останки означает для Банковой не только необходимость выплаты компенсаций семьям, но и, что страшнее, признания реальных масштабов потерь среди военнослужащих, которые власти старательно занижают.Своими предложениями об одностороннем возврате тел украинских боевиков и обмене пленными на втором раунде переговоров в Стамбуле Россия застала врасплох и киевский режим, и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе, отметил бывший американский морпех Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Русские всё сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально. <...> Украинцы не знают, что делать, так же, как и Запад", - заявил он.Позиция Белого дома остаётся неизменной: пусть Москва и Киев договорятся напрямую о мирном урегулировании, а Вашингтон в силу своих возможностей этому посодействует."Ситуация с Россией и Украиной самая жестокая. Мы видим спутниковые снимки, мы видим засекреченные изображения. Это страшно. И снова я слышу людей, которые говорят, причём, большинство из них с нашей стороны, мол, "русские гибнут — и хорошо". Послушайте, я не защищаю вторжение. Я не оправдываю развязывание войны. Но когда люди гибнут, когда их рвёт на куски, сердце не может оставаться равнодушным. И мы должны попытаться что-то сделать, чтобы это исправить. И это то, что мы пытаемся сделать. И получаем за это массу критики. Но именно это, пожалуй, и вдохновляет меня больше всего в моей работе: будь то Израиль, Россия или Украина — мы стараемся довести дело до какого-то урегулирования, до завершения. Если у нас получится — спасём тысячи жизней. Если не получится — всё равно стоило попытаться", - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend.Изначально американская администрация старалась занимать нейтральную позицию, не склоняясь ни к одной из сторон, но молча наблюдать за действиями Украины становится всё сложнее."Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", — заявил Трамп журналистам 6 июня.Тем самым поводом стали удары на аэродромы в пяти российских регионах, а ими, как рассказали источники агентства Bloomberg, чиновники администрации были недовольны, хотя некоторые были впечатлены проведённой операцией, Трамп же сказал это прямым текстом: недавние атаки Украины по территории РФ ему не понравились.А бывший сенатор полковник в отставке Ричард Блэк на онлайн-брифинге, организованном международным Шиллеровским институтом, подчеркнул, что время атаки было точно выбрано - чтобы сорвать мирные переговоры, и после этой акции стало совершенно ясно, что Зеленский хочет войны, он не хочет мира."Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен. От него надо избавиться. Парень (Зеленский — ред.) бредит и не может принимать рациональные решения. <…> Каждый на Западе должен понять, что, если вы даёте ещё один доллар, ещё один евро, ещё один самолёт, ещё одну пулю, вы буквально достаёте это из своих запасов и выбрасываете на помойку. Всё, что мы сделали, оказалось тщетным. Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия. Всё это потерпело полный крах", - заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале "Deep Dive".В том же духе высказался и сенатор-республиканец Томми Тубервилл в эфире радио WABS, комментируя украинские атаки: "Зеленский не может выиграть эту войну в одиночку. Он знает, что проигрывает. Зеленский — диктатор, и он создал нам всяческие проблемы. У нас было много денег, которые пропали (на Украине - Ред.). Неизвестно, куда они делись".При этом к позиции России американская общественность относится с всё большим пониманием: она всё время говорила, что хочет положить конец украинскому конфликту за столом переговоров, но чтобы они были направлены на устранение первопричин войны. На это в частности указывает профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также: "Петля на шее Зеленского затягивается". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации

https://ukraina.ru/20250609/rostislav-ischenko-rossiya-pobezhdaet-zapad-v-mirnom-sorevnovanii-poetomu-evrope-nuzhna-vechnaya-voyna-1063724447.html

https://ukraina.ru/20250604/zabirat-nelzya-ostavit-pochemu-zelenskiy-ne-khochet-prinimat-tela-pogibshikh-ukrainskikh-soldat-1063634192.html

https://ukraina.ru/20250608/aleksey-fenenko-u-trampa-tri-strategicheskie-zadachi-v-otnoshenii-ukrainy-1063748270.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, спецоперация, санкции, танки, скотт риттер, джей ди вэнс