https://ukraina.ru/20250602/putin-terpeliv-no-ne-do-beskonechnosti-kiselev-o-tom-chto-budet-esli-nemetskie-rakety-poletyat-na-1063568344.html

Путин терпелив, но не до бесконечности. Киселев о том, что будет, если немецкие ракеты полетят на Россию

Путин терпелив, но не до бесконечности. Киселев о том, что будет, если немецкие ракеты полетят на Россию - 02.06.2025 Украина.ру

Путин терпелив, но не до бесконечности. Киселев о том, что будет, если немецкие ракеты полетят на Россию

Украина наращивает террористическую активность и одновременно теряет всё новые населенные пункты. Германия при Фридрихе Мерце становится более угрожающей, но Россию не стоит пробовать загнать в угол, себе окажется дороже. Таковы главные темы очередного выпуска программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1"

2025-06-02T10:58

2025-06-02T10:58

2025-06-02T10:59

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владимир путин

сво

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Украинские теракты и российские ответные ударыВ воскресенье, 1 июня, Украина предприняла атаки при помощи FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В последних трех регионах все террористические атаки были отражены.В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска ударных БПЛА с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, передает Минобороны РФ.Кроме того, в этот же день ВСУ обстреляли территорию ЛНР западными ракетами Storm Shadow."Сегодня подлому обстрелу со стороны ВСУ подвергся мирный город Краснодон, находящийся в тылу республики. Преступный киевский режим использует дальнобойное европейское оружие. <…> Удар пришелся по промышленной зоне, повреждения получили также многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие", - написал в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.За день до этого в Брянской области был подорван автомобильный мост, в результате чего следовавший под ним пассажирский поезд врезался в обвалившуюся конструкцию. Семь человек погибли, более семидесяти пострадали.На прошедшей неделе киевский режим продемонстрировал беспрецедентную террористическую активность, нанося с воздуха удары по гражданским целям в России, отметил Киселев. По данным Министерства обороны, на момент публикации этих данных ПВО уничтожила вне зоны СВО 1465 беспилотников противника, к концу недели их число приблизилось к 2 тыс. И это за 10 дней, подчеркнул ведущий.По его словам, именно в ответ на такие варварские действия Киева Вооруженные силы РФ наносят удары возмездия исключительно по военным объектам и объектам ВПК."На Западе об этом осознанно молчат", - рассказал Киселев.Продвижение на фронтеПосле освобождения Курской области российская армия активно работает над созданием буферной зоны безопасности. Необходимость ее создания на прошлой неделе подчеркнул президент страны Владимир Путин.Россия просто вынуждена отодвигать ВСУ от границы как можно дальше и развивать наступление в Сумской области, добавил он.За неделю группировка войск "Север" освободила населенные пункты Владимировка, Беловоды, Константиновка, Водолаги. До областного центра города Сумы – два-три десятка километров, отметил ведущий."В мае российская армия заметно нарастила темпы продвижения на фронтах спецоперации. На это обратила внимание The New York Times, предположив, что Москва начала летнее наступление."На данный момент российские силы продолжают наступать. В этом месяце они заняли вдвое больше территории, чем в апреле… Это самые быстрые темпы продвижения с прошлого ноября…", - говорилось в публикации американской газеты.Киселев отметил, что о стремительном наступлении российских войск говорит и рост числа освобожденных населенных пунктов."Тесним противника в Донбассе. На неделе взяли Старую Николаевку, Гнатовку, Шевченко Первое, Зеленое Поле, Новополь. Идет продвижение в Харьковской области: взяли Строевку и Кондрашовку", - рассказал Киселев.В Сумской области в воскресенье был также освобожден населенный пункт Алексеевка, добавил он.Мерц идет не тудаМожно удивляться, но факт есть факт – Германия при новом канцлере Фридрихе Мерце становится все более угрожающей, рассказал Киселев. Если предыдущему главе правительства Олафу Шольцу "хватало ума" воздерживаться от поставок дальнобойных ракет Taurus киевскому режиму, то у нынешнего лидера ФРГ, похоже, сдерживающих центров нет, отметил ведущий.Речь идет о недавнем заявлении Мерца о том, что западные союзники Украины отменили все ограничение на дальность применения своего оружия по территории России."Это было сказано как раз накануне визита в Берлин Владимира Зеленского, они словно нашли друг друга", - сказал Киселев.По его словам, совместное украинско-немецкое производство ракет журналисты уже справедливо назвали "крышей", прикрытием поставок ракет из Германии, которые можно выдать за совместно произведенные.Как передает Bild, Берлин намерен выделить украинской оборонной промышленности сумму в миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью поражения целей до 2,5 тыс. км."Вообще еще канцлер Шольц не стеснялся говорить о своем мотиве не поставлять ракеты Taurus Украине. Нацеливать и управлять ими должны будут немцы, а это значит, что немцы станут обстреливать Россию немецкими ракетами. Если к этому идет дело, то у канцлера Мерца явное недопонимание ситуации. Такое, какое было у Запада в отношении Путина до 22 февраля 2022 года, когда там считали, что с Россией можно делать все что угодно, Путин проглотит. Тогда – ошибались", - заявил Киселев.Сейчас немцы берутся за оружие, в радиус действия которого с территории Украины попадает и Краснодар, и даже Москва. А если управляемый немцами Taurus полетит в сторону Крымского моста? Как реагировать Путину?"Мне почему-то кажется, что тогда Германия оставляет нам мало шансов ничего не предпринять. Может тогда уж "Орешник" хлестанет по инфраструктуре Германии, что обеспечивает удар по России. На месте Мерца глупо было бы недооценивать решимость лидера нашей страны. Путин терпелив, но не до бесконечности", - сказал Киселев.Мы сейчас ни к чему не призываем. Но если немцы будут стрелять по нам немецкими ракетами, то как это может понравится Путину? При всем уважении к немецкой культуре, добавил он.Канцлер Мерц явно хочет спровоцировать Кремль, а потом на Кремль же все и свалить."Тогда уж не говорите, что не предупреждали. Драку заказывали? Получите и распишитесь", - сказал Киселев.Мерц все же куда-то не туда рулит, в Москве это видят и слышат. Не стоит пытаться загнать Россию в угол, себе окажется дороже, подытожил ведущий.Подробнее о последних терактах киевского режима в РФ - в материале издания Украина.ру Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.

https://ukraina.ru/20250602/rostislav-ischenko-poka-idet-voyna-i-rossiya-rasshiryaet-bufernuyu-zonu-ukraina-budet-teryat-regiony-1063531722.html

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эксклюзив, россия, украина, германия, киселев, фридрих мерц, владимир путин, сво