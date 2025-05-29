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Маск сделал свое дело, Маск может уходить

Маск сделал свое дело, Маск может уходить - 29.05.2025 Украина.ру

Маск сделал свое дело, Маск может уходить

Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа и заканчивает свое участие в работе созданного им Департамента эффективности госуправления (DOGE). Позади чуть более, чем четырехмесячное пребывание миллиардера во власти, время подводить итоги

2025-05-29T13:30

2025-05-29T13:30

2025-05-29T15:20

эксклюзив

илон маск

дональд трамп

сша

бюрократия

реформы

инновации

бюджет

расходы

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Специальный госслужащийПредположения о том, что крестовый поход бизнесмена против американской бюрократии вряд ли будет продолжительным высказывались еще до назначение Маска в департамент. Уж больно Маск не вписывается ни в какие каноны, уж слишком резво закусил он удила, чего годами выстраиваемая система ему не простила.Формально никакой сенсации не произошло, миллиардер не скрывал, что в Белом доме он временщик, а о его уходе поговаривали уже давно.Действительно, должность специального (т.е. внештатного) государственного служащего предусматривает только 130 рабочих дней в году, этот срок для Маска истекает 30 мая.Но осадочек от его ухода, как говорится, остался.Чем может похвастать DOGEЗадачей DOGE было сокращение государственных расходов, пересмотр ряда госпрограмм и принципов работы некоторых ведомств.Свой стиль работы Маск образно показал на съезде республиканцев в феврале, размахивая подаренной им там же на сцене аргентинским президентом Хавьером Милеем бензопилой. И понеслось.Одной из первых и главных жертв департамента стало Агентство по международному развитию (USAID).Команда Маска проанализировала расходы этого агентства, благодаря чему выяснилось, что среди трат ведомства были весьма экзотические, например, 1,5 млн долларов на поддержку найма на работу в Сербии лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, 2,5 млн долларов на установку зарядных станций во Вьетнаме, 6 млн на продвижение туризма в Египте и т.д.Расследования в отношении USAID привели к тому, что его деятельность была практически парализована, из 10 тыс. сотрудников работу сохранили считанные сотни, а подавляющее большинство грантовых программ было поставлено на паузу.Следующим пало Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), созданное в 2008 году после финансового кризиса. Смысл этой инстанции был в наблюдении за банками, ипотечными компаниями, коллекторами, кредитными организациями и т.д. Любой американец мог подать в это бюро свою жалобу и попросить ведомство помочь разрешить разногласия.По мнению главы Департамента эффективности правительства, CFPB – "зарегулированная" организация, которая тормозит цифровые инновации.Не обошел стороной Маск и целые министерства, одно из них – министерство образования – и вовсе будет упразднено, соответствующий процесс уже начался. Причина все та же – деньги. Американский Минобр щедро раздавал гранты на обучения в местных вузах, что сильно било по бюджету. Трамп считает, что если хочешь учиться, то бери кредит в банке, а не надейся на казну.Кроме того, с подачи департамента Маска под нож пошли программы, связанные с изменением климата, профильные ведомства уже закрыли соответствующие проекты.Государство - не стартапНе все, однако, остались довольны деятельностью структуры Маска. Для некоторых оказался неприемлем управленческий стиль миллиардера, который уместен в бизнесе, но не подходит по их мнению для государства."Идея "управлять государством как стартапом" — стара как мир. Но эта модель не масштабируется. Применять ее к федеральному управлению — все равно что пытаться контролировать континент с помощью таблицы в Excel. Государство — не стартап. И делать вид, что это так, — значит обрекать его на хаос", - заявила ранее BBC историк Вашингтонского университета Маргарет О'Мара.В качестве иллюстрации такого подхода можно привести письмо, которое от имени Департамента эффективности правительства было отправлено американским госслужащим. В нем им предлагалось перечислить пять своих главных рабочих достижений за неделю."Невыполнение этого требования будет расценено как увольнение по собственному желанию", - прокомментировал Маск.Примечательно, что эту инициативу признали перебором даже в самом правительстве. Руководство ФБР и Госдепа призвало своих сотрудников не отвечать на это письмо, подчеркнув, что они обязаны отчитываться только по линии своих ведомств.Недоброжелатели обвиняют DOGE в том, значительная часть объявляемых ими успехов – в реальность фейк. Американские СМИ писали про отмену трех контрактов USAID на сумму 2 млрд долларов, однако потом оказалось, что это один контракт на гораздо меньшую сумму, который просто учли три раза.Иногда, случайно или нет, сохраненные для государства деньги измерялись в миллиардах, хотя речь шла о миллионах. Так было, например, с отменой госконтракта Иммиграционной и таможенной полиции США на 8 млн, хотя изначально утверждалось, что речь идет о 8 млрд.Работу DOGE осложняют многочисленные судебные иски, которые против властей подали уволенные по рекомендации департамента Маска экс-госслужащие. Сообщалось, что уже около 25 тыс. человек в судах добились восстановления на службе, однако правительство подает апелляции.Назад в бизнесУход Маска из DOGE не означает закрытие самого департамента. Напротив, он заявил, что миссия этой структуры со временем будет только укрепляться, "поскольку она станет образом жизни всего правительства".При этом основатель Tesla и Space X не стал скрывать своего разочарования от действий администрации Трампа.В воскресенье, 1 июня, на CBS выйдет интервью с Маском, пока же опубликованы отрывки. В одном из них предприниматель рассказал, что сожалеет о том, что власти поддержали закон по налогам и бюджету."Знаете, я был разочарован, когда увидел этот закон с огромными расходами. Честно говоря, он увеличит бюджетный дефицит, а не сократит его", - сказал он.По словам Маска, этот закон подрывает усилия Департамента эффективности правительства.Помимо всего прочего, чистка госаппарата от прилипал и коррумпированных приспособленцев была для него скорее хобби или же общественно-полезной нагрузкой. Главным его детищем остаются его компании и масштабные бизнес-проекты: соцсеть Х, Tesla, полеты в космос и т.д.Тем более, что без Маска дела в его компаниях пошли по нисходящей. За первый квартал этого года чистая прибыль Tesla просела на 71%, а выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Не все ладно и с сервисом Х. На днях там был зафиксирован масштабный сбой, после чего Маск объявил о необходимости провести "крупные операционные улучшения", чтобы такого больше не повторялось.Эксперимент DOGE был важной частью предвыборной кампании Трампа, а саму идею повышения эффективности правительства поддерживает подавляющее большинство американцев.Реализация этой идеи получилась двоякой, с одной стороны, определенные результаты достигнуты, с другой, это явно не то, что ожидали от Маска. Не тот размах. Не исключено, что миллиардер решил избежать дальнейшего обострения отношений с командой президента и покидает Белый дом.Подробнее о деятельности DOGE - в материале издания Украина.ру "Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну.

https://ukraina.ru/20250529/khoroshiy-plokhoy-tramp-sud-ssha-vynes-emu-poshlinnyy-prigovor-1063487666.html

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эксклюзив, илон маск, дональд трамп, сша, бюрократия, реформы, инновации, бюджет, расходы