Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ - 06.06.2025 Украина.ру
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Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ
Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ - 06.06.2025 Украина.ру
Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ
После удара ВСУ по российским аэродромам 1 июня Москва планирует продолжительные ответные действия, а не разовую акцию возмездия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2025-06-06T05:15
2025-06-06T05:38
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Он обратил внимание на важный прецедент — во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин впервые публично предупредил о готовящемся ответе на украинские атаки.Эксперт связал предупреждение Госдепа США своим гражданам в Украине с ожиданием масштабных российских ударов. По его оценке, ответные действия будут системными и продолжительными.В среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250604/putin-zayavil-trampu-chto-rossiya-otvetit-ukraine-za-terroristicheskie-ataki-1063645350.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ

05:15 06.06.2025 (обновлено: 05:38 06.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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После удара ВСУ по российским аэродромам 1 июня Москва планирует продолжительные ответные действия, а не разовую акцию возмездия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
Он обратил внимание на важный прецедент — во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин впервые публично предупредил о готовящемся ответе на украинские атаки.
"Я думаю, это будет не однодневный удар, а мы будем кошмарить территорию Украины в течение недели", — заявил Сыртланов.
Эксперт связал предупреждение Госдепа США своим гражданам в Украине с ожиданием масштабных российских ударов. По его оценке, ответные действия будут системными и продолжительными.
В среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".
"Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп.
4 июня, 20:51
Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атакиМежду президентами России м США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 мину. Главы государств обсудили атаку Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
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