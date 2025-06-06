Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ
05:15 06.06.2025 (обновлено: 05:38 06.06.2025)
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После удара ВСУ по российским аэродромам 1 июня Москва планирует продолжительные ответные действия, а не разовую акцию возмездия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
Он обратил внимание на важный прецедент — во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин впервые публично предупредил о готовящемся ответе на украинские атаки.
"Я думаю, это будет не однодневный удар, а мы будем кошмарить территорию Украины в течение недели", — заявил Сыртланов.
В среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".
"Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп.
4 июня, 20:51Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атакиМежду президентами России м США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 мину. Главы государств обсудили атаку Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
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