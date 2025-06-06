https://ukraina.ru/20250606/putin-dal-komandu-ekspert-raskryl-detali-nedeli-vozmezdiya-protiv-vsu-1063682076.html

Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ

Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ - 06.06.2025 Украина.ру

Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ

После удара ВСУ по российским аэродромам 1 июня Москва планирует продолжительные ответные действия, а не разовую акцию возмездия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов

2025-06-06T05:15

2025-06-06T05:15

2025-06-06T05:38

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/04/1063643471_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_840b4ffdbe40db6017869303c9c27f50.jpg.webp

Он обратил внимание на важный прецедент — во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин впервые публично предупредил о готовящемся ответе на украинские атаки.Эксперт связал предупреждение Госдепа США своим гражданам в Украине с ожиданием масштабных российских ударов. По его оценке, ответные действия будут системными и продолжительными.В среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250604/putin-zayavil-trampu-chto-rossiya-otvetit-ukraine-za-terroristicheskie-ataki-1063645350.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины