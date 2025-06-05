Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа - 05.06.2025 Украина.ру
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Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа
Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа - 05.06.2025 Украина.ру
Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июня, после серии террористических актов, которые киевский режим устроил на территории России, привлек внимание ведущих мировых изданий
2025-06-05T18:01
2025-06-05T18:01
эксклюзив
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сенат
bloomberg
cnn
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Об итогах телефонных переговоров Трамп сообщил в соцсети Truth Social. По его словам, звонок длился примерно 1 час и 15 минут. За это время мировые лидеры обсудили атаку Украины на российские аэродромы и другие важные международные темы, в том числе новую ядерную сделку с Ираном.По словам президента США, "разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру". Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы, отметил Трамп.Однако большинство западных изданий считает, что американский лидер в ходе разговоров со своим российским коллегой проявил недостаточно жесткости и не попытался надавить на Россию угрозами новых санкций для того, чтобы "продвинуться в мирном направлении"."Лаконичное описание разговора, данное Трампом, не дает оснований говорить о каком-либо продвижении в его попытках закончить конфликт. Президент заявил на прошлой неделе, что в течение двух недель сможет определить, серьезен ли Путин в вопросе перемирия, но пока не ясно, каким образом он собирается это оценивать", - пишет американский телеканал CNN.Между тем на Трампа усиливается давление с требованием ввести новые санкции против России — чего он до сих пор избегает, полагают журналисты телеканала.Французское издание The Huffington Post акцентирует внимание на оценке, которую телефонным переговорам Путина и Трампа дал Кремль. "Очередной позитивный и достаточно продуктивный обмен", цитирует издание официальное сообщение российской стороны.Французские журналисты напоминают, что после предыдущих телефонных переговоров с российским коллегой, которые состоялись 19 мая на фоне "масштабных российских атак" украинской территории, Трамп заявил, что "Путин совсем сошел с ума". Но эта критика явно была быстро забыта, сетуют они."Еще одно доказательство того, что отношения Трампа и Путина теплеют или, по крайней мере, больше не рушатся: вопрос о трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не был упомянут ни разу, ни с американской, ни с российской стороны в конце этого разговора. Кремль неоднократно отказывался от этого украинского приглашения. На чем американский президент, похоже, не сильно настаивал в среду", - говорится в публикации издания.The Huffington Post также обращает внимание на то, что в ходе переговоров стороны не ограничились только украинским вопросам. Обсуждалась и иранская ядерная проблема, напомнили его авторы.При этом они заметили, что Трамп настроен допустить участие России в американо-иранских переговорах по этому вопросу под предлогом того, что у Москвы тесные отношения с Тегераном и что российский президент "возможно, мог бы сыграть полезную роль в скорейшем принятии решений".Тем временем французская газета Le Figaro пишет, что на Украине, возможно, грядет военная эскалация, далекая от обещания Дональда Трампа о быстром мире.При этом в послании американского президента от 4 июня не упоминалось о дополнительных санкциях против России, о которых просила Украина и о которых недавно упомянул сам президент Трамп, отмечают авторы газеты.Их немецкие коллеги из издания Welt также сомневаются в перспективе введения новых санкций США против России и считают, что последний телефонный разговор Путина и Трампа только подтверждает эти сомнения.По их данным, пакет новых антироссийских санкций был совместно разработан сенатором-республиканцем и сенатором-демократом. Этот законопроект, между прочем, предусматривает жесткие карательные тарифы в отношении государств, которые продолжают импортировать российскую нефть, газ или другие энергоносители. Иными словами, пакет нацелен не столько на прямые экономические отношения с Россией, сколько на вторичные санкции против стран, сотрудничающих с ней."Подавляющее большинство в Сенате поддерживает проект, но неясно, когда он будет внесен на голосование в Палате представителей. По данным СМИ, республиканцы все еще ждут кивка со стороны Белого дома", - утверждает немецкая газета.Welt напоминает, что совсем недавно Трамп проявлял сдержанность в отношении новых санкций против России, усиливая при этом давление на Москву."После голосования в Сенате новые санкции должны найти большинство в Палате представителей, прежде чем Трамп сможет их подписать", - подчеркивает издание.Bloomberg обращает внимание на то, что разговор Трампа с Путиным состоялся в тот же день, когда российский лидер отклонил предложение Владимира Зеленского провести прямые переговоры на высшем уровне в рамках усилий по окончанию украинского конфликта.Примерно в это же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с критикой в адрес американского проекта ядерного соглашения и назвал представителей США "высокомерными" за их ожидания, что Иран прекратит обогащение урана, указывает агентство.Bloomberg напоминает, что США и Иран ведут переговоры с апреля, пытаясь "завершить многолетнее напряжённое противостояние вокруг ядерной программы Тегерана". Уже состоялось пять раундов переговоров при посредничестве Омана, отмечает агентство, смещая акцент в телефонных переговорах Путина и Трампа с украинской проблематики на иранскую.Больше об этой теме в материале Егора Леева Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сенат, bloomberg, cnn
Эксклюзив, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, сенат, bloomberg, CNN

Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

18:01 05.06.2025
 
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© коллаж Украина.Ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июня, после серии террористических актов, которые киевский режим устроил на территории России, привлек внимание ведущих мировых изданий
Об итогах телефонных переговоров Трамп сообщил в соцсети Truth Social. По его словам, звонок длился примерно 1 час и 15 минут. За это время мировые лидеры обсудили атаку Украины на российские аэродромы и другие важные международные темы, в том числе новую ядерную сделку с Ираном.
По словам президента США, "разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру". Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы, отметил Трамп.
Однако большинство западных изданий считает, что американский лидер в ходе разговоров со своим российским коллегой проявил недостаточно жесткости и не попытался надавить на Россию угрозами новых санкций для того, чтобы "продвинуться в мирном направлении".
"Лаконичное описание разговора, данное Трампом, не дает оснований говорить о каком-либо продвижении в его попытках закончить конфликт. Президент заявил на прошлой неделе, что в течение двух недель сможет определить, серьезен ли Путин в вопросе перемирия, но пока не ясно, каким образом он собирается это оценивать", - пишет американский телеканал CNN.
Между тем на Трампа усиливается давление с требованием ввести новые санкции против России — чего он до сих пор избегает, полагают журналисты телеканала.
Французское издание The Huffington Post акцентирует внимание на оценке, которую телефонным переговорам Путина и Трампа дал Кремль. "Очередной позитивный и достаточно продуктивный обмен", цитирует издание официальное сообщение российской стороны.
Французские журналисты напоминают, что после предыдущих телефонных переговоров с российским коллегой, которые состоялись 19 мая на фоне "масштабных российских атак" украинской территории, Трамп заявил, что "Путин совсем сошел с ума". Но эта критика явно была быстро забыта, сетуют они.
"Еще одно доказательство того, что отношения Трампа и Путина теплеют или, по крайней мере, больше не рушатся: вопрос о трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не был упомянут ни разу, ни с американской, ни с российской стороны в конце этого разговора. Кремль неоднократно отказывался от этого украинского приглашения. На чем американский президент, похоже, не сильно настаивал в среду", - говорится в публикации издания.
The Huffington Post также обращает внимание на то, что в ходе переговоров стороны не ограничились только украинским вопросам. Обсуждалась и иранская ядерная проблема, напомнили его авторы.
При этом они заметили, что Трамп настроен допустить участие России в американо-иранских переговорах по этому вопросу под предлогом того, что у Москвы тесные отношения с Тегераном и что российский президент "возможно, мог бы сыграть полезную роль в скорейшем принятии решений".
Тем временем французская газета Le Figaro пишет, что на Украине, возможно, грядет военная эскалация, далекая от обещания Дональда Трампа о быстром мире.
При этом в послании американского президента от 4 июня не упоминалось о дополнительных санкциях против России, о которых просила Украина и о которых недавно упомянул сам президент Трамп, отмечают авторы газеты.
Их немецкие коллеги из издания Welt также сомневаются в перспективе введения новых санкций США против России и считают, что последний телефонный разговор Путина и Трампа только подтверждает эти сомнения.
По их данным, пакет новых антироссийских санкций был совместно разработан сенатором-республиканцем и сенатором-демократом. Этот законопроект, между прочем, предусматривает жесткие карательные тарифы в отношении государств, которые продолжают импортировать российскую нефть, газ или другие энергоносители. Иными словами, пакет нацелен не столько на прямые экономические отношения с Россией, сколько на вторичные санкции против стран, сотрудничающих с ней.
"Подавляющее большинство в Сенате поддерживает проект, но неясно, когда он будет внесен на голосование в Палате представителей. По данным СМИ, республиканцы все еще ждут кивка со стороны Белого дома", - утверждает немецкая газета.
Welt напоминает, что совсем недавно Трамп проявлял сдержанность в отношении новых санкций против России, усиливая при этом давление на Москву.
"После голосования в Сенате новые санкции должны найти большинство в Палате представителей, прежде чем Трамп сможет их подписать", - подчеркивает издание.
Bloomberg обращает внимание на то, что разговор Трампа с Путиным состоялся в тот же день, когда российский лидер отклонил предложение Владимира Зеленского провести прямые переговоры на высшем уровне в рамках усилий по окончанию украинского конфликта.
Примерно в это же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с критикой в адрес американского проекта ядерного соглашения и назвал представителей США "высокомерными" за их ожидания, что Иран прекратит обогащение урана, указывает агентство.
Bloomberg напоминает, что США и Иран ведут переговоры с апреля, пытаясь "завершить многолетнее напряжённое противостояние вокруг ядерной программы Тегерана". Уже состоялось пять раундов переговоров при посредничестве Омана, отмечает агентство, смещая акцент в телефонных переговорах Путина и Трампа с украинской проблематики на иранскую.
Больше об этой теме в материале Егора Леева Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня
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