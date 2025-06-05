https://ukraina.ru/20250605/poteplenie-na-fone-novoy-eskalatsii-na-ukraine-zapadnye-smi-o-telefonnom-razgovore-putina-i-trampa-1063663088.html

Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа - 05.06.2025 Украина.ру

Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июня, после серии террористических актов, которые киевский режим устроил на территории России, привлек внимание ведущих мировых изданий

2025-06-05T18:01

2025-06-05T18:01

2025-06-05T18:01

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сенат

bloomberg

cnn

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Об итогах телефонных переговоров Трамп сообщил в соцсети Truth Social. По его словам, звонок длился примерно 1 час и 15 минут. За это время мировые лидеры обсудили атаку Украины на российские аэродромы и другие важные международные темы, в том числе новую ядерную сделку с Ираном.По словам президента США, "разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру". Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы, отметил Трамп.Однако большинство западных изданий считает, что американский лидер в ходе разговоров со своим российским коллегой проявил недостаточно жесткости и не попытался надавить на Россию угрозами новых санкций для того, чтобы "продвинуться в мирном направлении"."Лаконичное описание разговора, данное Трампом, не дает оснований говорить о каком-либо продвижении в его попытках закончить конфликт. Президент заявил на прошлой неделе, что в течение двух недель сможет определить, серьезен ли Путин в вопросе перемирия, но пока не ясно, каким образом он собирается это оценивать", - пишет американский телеканал CNN.Между тем на Трампа усиливается давление с требованием ввести новые санкции против России — чего он до сих пор избегает, полагают журналисты телеканала.Французское издание The Huffington Post акцентирует внимание на оценке, которую телефонным переговорам Путина и Трампа дал Кремль. "Очередной позитивный и достаточно продуктивный обмен", цитирует издание официальное сообщение российской стороны.Французские журналисты напоминают, что после предыдущих телефонных переговоров с российским коллегой, которые состоялись 19 мая на фоне "масштабных российских атак" украинской территории, Трамп заявил, что "Путин совсем сошел с ума". Но эта критика явно была быстро забыта, сетуют они."Еще одно доказательство того, что отношения Трампа и Путина теплеют или, по крайней мере, больше не рушатся: вопрос о трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не был упомянут ни разу, ни с американской, ни с российской стороны в конце этого разговора. Кремль неоднократно отказывался от этого украинского приглашения. На чем американский президент, похоже, не сильно настаивал в среду", - говорится в публикации издания.The Huffington Post также обращает внимание на то, что в ходе переговоров стороны не ограничились только украинским вопросам. Обсуждалась и иранская ядерная проблема, напомнили его авторы.При этом они заметили, что Трамп настроен допустить участие России в американо-иранских переговорах по этому вопросу под предлогом того, что у Москвы тесные отношения с Тегераном и что российский президент "возможно, мог бы сыграть полезную роль в скорейшем принятии решений".Тем временем французская газета Le Figaro пишет, что на Украине, возможно, грядет военная эскалация, далекая от обещания Дональда Трампа о быстром мире.При этом в послании американского президента от 4 июня не упоминалось о дополнительных санкциях против России, о которых просила Украина и о которых недавно упомянул сам президент Трамп, отмечают авторы газеты.Их немецкие коллеги из издания Welt также сомневаются в перспективе введения новых санкций США против России и считают, что последний телефонный разговор Путина и Трампа только подтверждает эти сомнения.По их данным, пакет новых антироссийских санкций был совместно разработан сенатором-республиканцем и сенатором-демократом. Этот законопроект, между прочем, предусматривает жесткие карательные тарифы в отношении государств, которые продолжают импортировать российскую нефть, газ или другие энергоносители. Иными словами, пакет нацелен не столько на прямые экономические отношения с Россией, сколько на вторичные санкции против стран, сотрудничающих с ней."Подавляющее большинство в Сенате поддерживает проект, но неясно, когда он будет внесен на голосование в Палате представителей. По данным СМИ, республиканцы все еще ждут кивка со стороны Белого дома", - утверждает немецкая газета.Welt напоминает, что совсем недавно Трамп проявлял сдержанность в отношении новых санкций против России, усиливая при этом давление на Москву."После голосования в Сенате новые санкции должны найти большинство в Палате представителей, прежде чем Трамп сможет их подписать", - подчеркивает издание.Bloomberg обращает внимание на то, что разговор Трампа с Путиным состоялся в тот же день, когда российский лидер отклонил предложение Владимира Зеленского провести прямые переговоры на высшем уровне в рамках усилий по окончанию украинского конфликта.Примерно в это же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с критикой в адрес американского проекта ядерного соглашения и назвал представителей США "высокомерными" за их ожидания, что Иран прекратит обогащение урана, указывает агентство.Bloomberg напоминает, что США и Иран ведут переговоры с апреля, пытаясь "завершить многолетнее напряжённое противостояние вокруг ядерной программы Тегерана". Уже состоялось пять раундов переговоров при посредничестве Омана, отмечает агентство, смещая акцент в телефонных переговорах Путина и Трампа с украинской проблематики на иранскую.Больше об этой теме в материале Егора Леева Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сенат, bloomberg, cnn