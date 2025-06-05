https://ukraina.ru/20250605/plakat-o-detyakh-i-opravdat-terroristicheskie-udary-v-rf-chto-govoryat-na-ukraine-o-vizite-ermaka-v-1063645475.html

Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США

Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США - 05.06.2025 Украина.ру

Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США

В Соединенных штатах в эти дни находится украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которого на Украине называют "серым кардиналом".

2025-06-05T04:22

2025-06-05T04:22

2025-06-05T04:22

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россия

украина

сша

андрей ермак

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кость бондаренко

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упц

politico

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Американское издание Politico в недавнем материале называло его "кукловодом" с жёсткими методами и скрытыми амбициями. В Вашингтон делегация вылетела почти сразу же после завершения переговоров в Стамбуле и ударов по российским аэродромам и поездам, что даже американские политики расценили как шаг к эскалации конфликта.Telegram-канал "Резидент" пишет, что Андрея Ермака вызвали в США из-за спецоперации СБУ в России, так как в Администрации Трампа посчитали такой акт срывом мирного трека.Вместе с тем, украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что американцам даже выгодна эта ситуация, когда у них есть "неадекватный прокси", которого они якобы успокаивают, а саму словесную попытку успокоения затем продают России и пытаются взамен получить реальные торговые контракты.Зеленский 4 июня заявил, что атаки на территории РФ должны были помочь Киеву изменить настроения в США. Этими диверсиями он как бы хотел показать Трампу, что у него "есть карты", а Украина не проигрывает войну.Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. Он также анонсировал встречи с представителями Республиканской и Демократической партий, а также с командой президента Дональда Трампа.Отдельные встречи с американскими чиновниками украинская делегация должна провести по поводу соглашения о создании Инвестиционного фонда в рамках договора о минеральных ресурсах. Этот вопрос Киев пытается увязать с поставками оружия, так как пакеты вооружений, одобренные администрацией Джо Байдена, скоро заканчиваются.Как пишет украинское издание "Страна", Киев предлагает схему оформления поставок вооружений в качестве взносов в Инвестиционный фонд (то есть, фактически бесплатно, поскольку сам Фонд непонятно когда начнёт полноценно функционировать). Примечательно, что как раз 2 июня Украина отказалась выплатить $ 665 млн кредиторам, что, по сути, означает технический дефолт. Проще говоря, Киев вновь пытается надуть администрацию США по формуле Остапа Бендера: "Утром стулья, вечером деньги".Украинские СМИ пишут, что основная задача Ермака в ходе визита – убедить команду Трампа (после серии терактов в РФ), что это, дескать, Москва срывает мирные переговоры, а поэтому США должны усилить санкции против РФ.Отдельным вопросом Андрей Ермак вынес обсуждение темы церкви в ходе своего визита. Дело в том, что действия украинской власти против УПЦ давно вызывают критику у поддерживающей Трампа американской консервативной общественности. Telegram-каналы Офиса президента пишут в эти дни, что Россия якобы платит американским чиновникам и журналистам, вроде Такера Карлсона, чтобы те осуждали запрет православной церкви на Украине. Факты задержания и арестов священников канонической УПЦ Ермак хочет представить, как арест "российских агентов".Некоторые украинские СМИ и блогеры называют визит Ермака "смотринами" в Вашингтоне на пост будущего президента. Другие же отмечают, что он фигура достаточно токсичная и с большим антирейтингом, поэтому роль "серого кардинала" ему больше подходит.Вместе со своей советницей Дарьей Заривной Ермак обсуждал в США вопрос о детях, которых якобы депортировала Россия. Данную тему эта парочка упорно продвигает на любых международных площадках. В среду 4 июня на американском телеканале Newsmax Ермак рассказывал, что россияне якобы сознательно преследуют стратегию "уничтожения украинских детей и их будущего". Будущее для украинских детей на Украине давно определили - оно сводится к воспитанию из них будущих террористов, которые должны воевать с русскими.Однако украинский политолог Кость Бондаренко отмечает, что на переговорах в Стамбуле 2 июня оказалось, что 20 000 "похищенных Россией детей" превратились в 320, да еще и с согласием российской стороны на передачу Украине тех детей, у которых найдутся родители. Этих детей Украина фактически бросила в зоне военных действий, отказавшись от эвакуации в феврале 2022 года. Опальный депутат Александр Дубинский в ответ политологу Бондаренко пишет, что деньги Ермак и Заривная брали от международных организаций на 20 000 детей, которых якобы нужно вернуть. Чем больше заявленное число "украденных" детей, тем больше поступлений и взносов.В апреле бельгийская правозащитница Мариам Ламберт обвинила украинские власти в целом и омбудсмена Дмитрия Лубинца в частности в отмывании денег через свои фонды. Ламберт является основательницей Фонда кормления сирот, который занимается поиском и возвращение на Украину депортированных детей и имеет несколько государственных наград от Украины.Всё дело в том, что Мариам Ламберт пожертвовала Секретариату уполномоченного по правам человека 18 тысяч евро - якобы на компенсацию расходов, связанных с деятельностью по возвращению украинских детей, оказавшихся в России. Деньги Ламберт передала некоему Александру Якименко из Секретариата омбудсмена. С тех пор, по словам Ламберт, ни денег, ни результатов работы. По сути, украинские власти бьют на жалость и, как профессиональные мошенники, выманивают у международных фондов и сердобольных европейских старушек деньги на детей, которых якобы "выкрала" Россия.Даже если в США Ермаку не удастся добиться введения санкций против РФ или убедить администрацию США в том, что все священники УПЦ – агенты российских спецслужб, но собрать несколько миллионов для "помощи детям" - вполне реалистичная цель.Подробнее об афере с якобы похищенными Россией украинскими детьми - в статье Павла Котова ""Детский вопрос" может уничтожить чету Зеленских"

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эксклюзив, россия, украина, сша, андрей ермак, дональд трамп, кость бондаренко, офис президента, упц, politico