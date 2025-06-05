Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США - 05.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250605/plakat-o-detyakh-i-opravdat-terroristicheskie-udary-v-rf-chto-govoryat-na-ukraine-o-vizite-ermaka-v-1063645475.html
Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США
Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США - 05.06.2025 Украина.ру
Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США
В Соединенных штатах в эти дни находится украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которого на Украине называют "серым кардиналом".
2025-06-05T04:22
2025-06-05T04:22
эксклюзив
россия
украина
сша
андрей ермак
дональд трамп
кость бондаренко
офис президента
упц
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993681_0:3:1042:589_1920x0_80_0_0_da93ef0ed85e76630b103d69df523137.jpg.webp
Американское издание Politico в недавнем материале называло его "кукловодом" с жёсткими методами и скрытыми амбициями. В Вашингтон делегация вылетела почти сразу же после завершения переговоров в Стамбуле и ударов по российским аэродромам и поездам, что даже американские политики расценили как шаг к эскалации конфликта.Telegram-канал "Резидент" пишет, что Андрея Ермака вызвали в США из-за спецоперации СБУ в России, так как в Администрации Трампа посчитали такой акт срывом мирного трека.Вместе с тем, украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что американцам даже выгодна эта ситуация, когда у них есть "неадекватный прокси", которого они якобы успокаивают, а саму словесную попытку успокоения затем продают России и пытаются взамен получить реальные торговые контракты.Зеленский 4 июня заявил, что атаки на территории РФ должны были помочь Киеву изменить настроения в США. Этими диверсиями он как бы хотел показать Трампу, что у него "есть карты", а Украина не проигрывает войну.Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. Он также анонсировал встречи с представителями Республиканской и Демократической партий, а также с командой президента Дональда Трампа.Отдельные встречи с американскими чиновниками украинская делегация должна провести по поводу соглашения о создании Инвестиционного фонда в рамках договора о минеральных ресурсах. Этот вопрос Киев пытается увязать с поставками оружия, так как пакеты вооружений, одобренные администрацией Джо Байдена, скоро заканчиваются.Как пишет украинское издание "Страна", Киев предлагает схему оформления поставок вооружений в качестве взносов в Инвестиционный фонд (то есть, фактически бесплатно, поскольку сам Фонд непонятно когда начнёт полноценно функционировать). Примечательно, что как раз 2 июня Украина отказалась выплатить $ 665 млн кредиторам, что, по сути, означает технический дефолт. Проще говоря, Киев вновь пытается надуть администрацию США по формуле Остапа Бендера: "Утром стулья, вечером деньги".Украинские СМИ пишут, что основная задача Ермака в ходе визита – убедить команду Трампа (после серии терактов в РФ), что это, дескать, Москва срывает мирные переговоры, а поэтому США должны усилить санкции против РФ.Отдельным вопросом Андрей Ермак вынес обсуждение темы церкви в ходе своего визита. Дело в том, что действия украинской власти против УПЦ давно вызывают критику у поддерживающей Трампа американской консервативной общественности. Telegram-каналы Офиса президента пишут в эти дни, что Россия якобы платит американским чиновникам и журналистам, вроде Такера Карлсона, чтобы те осуждали запрет православной церкви на Украине. Факты задержания и арестов священников канонической УПЦ Ермак хочет представить, как арест "российских агентов".Некоторые украинские СМИ и блогеры называют визит Ермака "смотринами" в Вашингтоне на пост будущего президента. Другие же отмечают, что он фигура достаточно токсичная и с большим антирейтингом, поэтому роль "серого кардинала" ему больше подходит.Вместе со своей советницей Дарьей Заривной Ермак обсуждал в США вопрос о детях, которых якобы депортировала Россия. Данную тему эта парочка упорно продвигает на любых международных площадках. В среду 4 июня на американском телеканале Newsmax Ермак рассказывал, что россияне якобы сознательно преследуют стратегию "уничтожения украинских детей и их будущего". Будущее для украинских детей на Украине давно определили - оно сводится к воспитанию из них будущих террористов, которые должны воевать с русскими.Однако украинский политолог Кость Бондаренко отмечает, что на переговорах в Стамбуле 2 июня оказалось, что 20 000 "похищенных Россией детей" превратились в 320, да еще и с согласием российской стороны на передачу Украине тех детей, у которых найдутся родители. Этих детей Украина фактически бросила в зоне военных действий, отказавшись от эвакуации в феврале 2022 года. Опальный депутат Александр Дубинский в ответ политологу Бондаренко пишет, что деньги Ермак и Заривная брали от международных организаций на 20 000 детей, которых якобы нужно вернуть. Чем больше заявленное число "украденных" детей, тем больше поступлений и взносов.В апреле бельгийская правозащитница Мариам Ламберт обвинила украинские власти в целом и омбудсмена Дмитрия Лубинца в частности в отмывании денег через свои фонды. Ламберт является основательницей Фонда кормления сирот, который занимается поиском и возвращение на Украину депортированных детей и имеет несколько государственных наград от Украины.Всё дело в том, что Мариам Ламберт пожертвовала Секретариату уполномоченного по правам человека 18 тысяч евро - якобы на компенсацию расходов, связанных с деятельностью по возвращению украинских детей, оказавшихся в России. Деньги Ламберт передала некоему Александру Якименко из Секретариата омбудсмена. С тех пор, по словам Ламберт, ни денег, ни результатов работы. По сути, украинские власти бьют на жалость и, как профессиональные мошенники, выманивают у международных фондов и сердобольных европейских старушек деньги на детей, которых якобы "выкрала" Россия.Даже если в США Ермаку не удастся добиться введения санкций против РФ или убедить администрацию США в том, что все священники УПЦ – агенты российских спецслужб, но собрать несколько миллионов для "помощи детям" - вполне реалистичная цель.Подробнее об афере с якобы похищенными Россией украинскими детьми - в статье Павла Котова ""Детский вопрос" может уничтожить чету Зеленских"
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993681_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_b55cb20fb0e97aa134483ef6011946da.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, андрей ермак, дональд трамп, кость бондаренко, офис президента, упц, politico
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Кость Бондаренко, Офис президента, УПЦ, Politico

Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США

04:22 05.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Соединенных штатах в эти дни находится украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которого на Украине называют "серым кардиналом".
Американское издание Politico в недавнем материале называло его "кукловодом" с жёсткими методами и скрытыми амбициями. В Вашингтон делегация вылетела почти сразу же после завершения переговоров в Стамбуле и ударов по российским аэродромам и поездам, что даже американские политики расценили как шаг к эскалации конфликта.
Telegram-канал "Резидент" пишет, что Андрея Ермака вызвали в США из-за спецоперации СБУ в России, так как в Администрации Трампа посчитали такой акт срывом мирного трека.
Вместе с тем, украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что американцам даже выгодна эта ситуация, когда у них есть "неадекватный прокси", которого они якобы успокаивают, а саму словесную попытку успокоения затем продают России и пытаются взамен получить реальные торговые контракты.
Зеленский 4 июня заявил, что атаки на территории РФ должны были помочь Киеву изменить настроения в США. Этими диверсиями он как бы хотел показать Трампу, что у него "есть карты", а Украина не проигрывает войну.
Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. Он также анонсировал встречи с представителями Республиканской и Демократической партий, а также с командой президента Дональда Трампа.
Отдельные встречи с американскими чиновниками украинская делегация должна провести по поводу соглашения о создании Инвестиционного фонда в рамках договора о минеральных ресурсах. Этот вопрос Киев пытается увязать с поставками оружия, так как пакеты вооружений, одобренные администрацией Джо Байдена, скоро заканчиваются.
Как пишет украинское издание "Страна", Киев предлагает схему оформления поставок вооружений в качестве взносов в Инвестиционный фонд (то есть, фактически бесплатно, поскольку сам Фонд непонятно когда начнёт полноценно функционировать). Примечательно, что как раз 2 июня Украина отказалась выплатить $ 665 млн кредиторам, что, по сути, означает технический дефолт. Проще говоря, Киев вновь пытается надуть администрацию США по формуле Остапа Бендера: "Утром стулья, вечером деньги".
Украинские СМИ пишут, что основная задача Ермака в ходе визита – убедить команду Трампа (после серии терактов в РФ), что это, дескать, Москва срывает мирные переговоры, а поэтому США должны усилить санкции против РФ.
Отдельным вопросом Андрей Ермак вынес обсуждение темы церкви в ходе своего визита. Дело в том, что действия украинской власти против УПЦ давно вызывают критику у поддерживающей Трампа американской консервативной общественности. Telegram-каналы Офиса президента пишут в эти дни, что Россия якобы платит американским чиновникам и журналистам, вроде Такера Карлсона, чтобы те осуждали запрет православной церкви на Украине. Факты задержания и арестов священников канонической УПЦ Ермак хочет представить, как арест "российских агентов".
Некоторые украинские СМИ и блогеры называют визит Ермака "смотринами" в Вашингтоне на пост будущего президента. Другие же отмечают, что он фигура достаточно токсичная и с большим антирейтингом, поэтому роль "серого кардинала" ему больше подходит.
Вместе со своей советницей Дарьей Заривной Ермак обсуждал в США вопрос о детях, которых якобы депортировала Россия. Данную тему эта парочка упорно продвигает на любых международных площадках. В среду 4 июня на американском телеканале Newsmax Ермак рассказывал, что россияне якобы сознательно преследуют стратегию "уничтожения украинских детей и их будущего". Будущее для украинских детей на Украине давно определили - оно сводится к воспитанию из них будущих террористов, которые должны воевать с русскими.
Однако украинский политолог Кость Бондаренко отмечает, что на переговорах в Стамбуле 2 июня оказалось, что 20 000 "похищенных Россией детей" превратились в 320, да еще и с согласием российской стороны на передачу Украине тех детей, у которых найдутся родители. Этих детей Украина фактически бросила в зоне военных действий, отказавшись от эвакуации в феврале 2022 года. Опальный депутат Александр Дубинский в ответ политологу Бондаренко пишет, что деньги Ермак и Заривная брали от международных организаций на 20 000 детей, которых якобы нужно вернуть. Чем больше заявленное число "украденных" детей, тем больше поступлений и взносов.
В апреле бельгийская правозащитница Мариам Ламберт обвинила украинские власти в целом и омбудсмена Дмитрия Лубинца в частности в отмывании денег через свои фонды. Ламберт является основательницей Фонда кормления сирот, который занимается поиском и возвращение на Украину депортированных детей и имеет несколько государственных наград от Украины.
Всё дело в том, что Мариам Ламберт пожертвовала Секретариату уполномоченного по правам человека 18 тысяч евро - якобы на компенсацию расходов, связанных с деятельностью по возвращению украинских детей, оказавшихся в России. Деньги Ламберт передала некоему Александру Якименко из Секретариата омбудсмена. С тех пор, по словам Ламберт, ни денег, ни результатов работы. По сути, украинские власти бьют на жалость и, как профессиональные мошенники, выманивают у международных фондов и сердобольных европейских старушек деньги на детей, которых якобы "выкрала" Россия.
Даже если в США Ермаку не удастся добиться введения санкций против РФ или убедить администрацию США в том, что все священники УПЦ – агенты российских спецслужб, но собрать несколько миллионов для "помощи детям" - вполне реалистичная цель.
Подробнее об афере с якобы похищенными Россией украинскими детьми - в статье Павла Котова ""Детский вопрос" может уничтожить чету Зеленских"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаСШААндрей ЕрмакДональд ТрампКость БондаренкоОфис президентаУПЦPolitico
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Киевский людоедский режим: эксперт вскрыл чудовищную суть украинских "законов"
05:25"Большая психбольница, где больным требуется активная терапия войны". "Дядя Ваня" о ситуации на фронте
05:22Музыка на СВО: какие группы любят слушать наши бойцы в машинах и располагах
05:20"Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте
05:10"Клоун одурачил людей". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации
05:00Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной
04:4573% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского
04:30Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн
04:22Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США
04:15Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениев
04:00"Гитлеровская логика": Олейник о том, как Зеленский оправдывает уничтожение Украины
03:30Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог
03:15"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
20:51Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
20:12Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат
20:00Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть
19:49Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
19:45Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ
19:30"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО
19:30От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
Лента новостейМолния