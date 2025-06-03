https://ukraina.ru/20250603/detskiy-vopros-mozhet-unichtozhit-chetu-zelenskikh-1063593475.html

"Детский вопрос" может уничтожить чету Зеленских

"Детский вопрос" может уничтожить чету Зеленских - 03.06.2025 Украина.ру

"Детский вопрос" может уничтожить чету Зеленских

Украина продолжает пиарится на теме детей. На этот раз киевский режим требует передать им 339 детей, которые якобы были "похищены" российской армией. История эта тянется уже не первый год: наша песня хороша, начинай сначала

2025-06-03T12:09

2025-06-03T12:09

2025-06-03T12:09

эксклюзив

украина

россия

донбасс

владимир мединский

елена зеленская

дети

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Украинский списокВ понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошли вторые за последние полмесяца прямые переговоры российской и украинской делегаций. Помимо прочего, представители Украины передали российским переговорщикам список из 339 фамилии детей, которых РФ должна вернуть на родину.По его словам, в реальности речь идет о десятках детей, которых никто не похищал."Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий", - отметил он.Мединский пояснил, что Украине было передан 101 ребенок, а в Россию с Украины было возвращено около 20 детей."И надо еще разобраться из этого полного списка в 339 фамилий - сколько из них на самом деле находятся в России? А сколько, может быть, находится на территории Донбасса и Новороссии? И никуда не пропадали. А кто из них, может быть, в Европу уехал? Потому что недавно из похожего списка 150 детей оказались в Германии. Но претензии предъявлялись к России", - заявил глава российской делегации.Кто, куда, кого и зачем вывозил После начала СВО по мере продвижения российской армии по территории Украины возникла необходимость обеспечить безопасность детей, которые оказались в зоне боевых действий. В основном, это воспитанники детских домов, которых украинские власти либо не успели эвакуировать, либо же попросту бросили на произвол судьбы.Такие дети были вывезены на территорию РФ, где им были предоставлены все условия в специализированных учреждениях. Стоит подчеркнуть, что с тех пор, и об этом упомянул Мединский, были возвращены те дети, у кого на Украине нашлись родственники и на кого поступили соответствующие запросы с украинской стороны.Несмотря на это, киевский режим из раза в раз поднимает эту тему и пытается вывернуть всю ситуацию против России. Надо признать, что не без успеха. Так, именно за "похищение" украинских детей со стороны Международного уголовного суда были выписаны ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.Разумеется, в реальности никаких похищений не было. Более того, Мединский рассказал, что часть будто бы вывезенных в Россию несовершеннолетних украинцев потом нашли в других странах. В прошлом году, например, более 160 детей, которые были включены Украиной в список "похищенных", были найдены в Германии, куда они как беженцы переехали со своими родителями. То есть такие списки формируются украинской стороной абсолютно случайным образом, лишь бы обвинить в очередной раз Россию.Тем не менее, подчеркнул Мединский, Москва будет выяснять местонахождение 339 человек, указанных в этом украинском списке, даже если эти дети находятся и не в России.А оно им надо?История с возвращением детей на Украину имеет и еще один немаловажный аспект: то, кому именно должна вернуть детей Россия.Естественно, ребенок оказывается в детском доме не от хорошей жизни. Статистический факт – на Украине в интернатах воспитывается около 20 тыс. детей (официальные данные на 2023 год), которые имеют живых биологических родителей.Эти дети попадают под опеку государства по разным причинам, как правило, их родители ведут асоциальный образ жизни, лишены родительских прав или же не в состоянии обеспечить нормальную жизнь своему ребенку.Также есть большая доля тех детей, которых отдают в интернат сами родители, часто это дети с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Все они так или иначе оказываются в интернатах, их не берут на воспитание к себе даже ближайшие родственники.И вот такие несовершеннолетние украинцы оказались в России. Что делают украинские власти? Начинается поиск родителей таких детей. Если они лишены родительских прав, то их возвращают. Если родителей нет, то сгодятся какие-нибудь бабушки и дедушки, тети и дяди, которых практически насильно заставляют подать соответствующее заявление.Потом происходит "воссоединение" такой семьи, жизнь в которой у такого ребенка вряд ли будет хорошей. Что будет с этими детьми дальше – правящий на Украине режим не волнует. Налицо циничный пиар, использование детей с и без того поломанной судьбой в сиюминутных политических целях.Черное дело "Белых ангелов"В поиске похищенных детей для Украины главное не выйти на саму себя. В Донбассе у многих на слуху название "Белые ангелы" - то ли волонтерской организации, то ли спецотдела полиции из бывших и действующих правоохранителей, которые забирают у местных жителей детей.Вокруг этой темы – целое нагромождение из фактов и вымысла вперемешку. С точностью можно сказать, что такая организация действительно есть и она действительно изымает детей под предлогом их спасения из зоны конфликта.Сначала предлагают выезжать ребенку и его родителям, а если те отказываются, то ребенка забирают насильно."Белые ангелы" приезжали. Если мама не соглашалась выезжать, отбирали детей. Внаглую отбирали детей. Вывозили. У девочки забрали двух детей. Ее жестоко избили прикладами автоматов, пока муж был на работе. Забрали детей. И женщина сошла с ума. Просто сошла с ума", - рассказала РИА Новости в марте этого года беженка из поселка Шевченко в ДНР.Аналогичных свидетельств – масса. Найти концы в этих историях практически невозможно. Выяснить судьбу детей – тоже, "волонтеры" обрывают все контакты при попытках родителей разыскать своих детей.Что происходит с такими детьми потом можно только догадываться. Вариантов много: от пристраивания в приемные семьи в обход долгих бюрократических процедур (спрос на такую "услугу" есть всегда), в том числе за границу, до самых плохих сценариев – торговля детьми, сексуальное рабство, черная трансплантология и т.д.Все факты похищения детей в Донбассе и других частях Украины нуждаются в расследовании и установлении всех обстоятельств и причастных лиц. При нынешних властях страны, однако, это что-то из области фантастики.Пока такие расследования по мере возможностей ведутся в России. В июне прошлого года парламентская комиссия обнародовала материалы, касающиеся преступлений Украины против детей.По этим данным, с 2014 по 2022 гг. на территории Донбасса бесследно исчезли 1,6 тыс. детей. С начала российской военной спецоперации украинскими властями было вывезено более 65 тыс. детей, местонахождение многих из них не установлено до сих пор.Зеленская и ее фондЖивучесть бизнеса на похищении детей на Украине объясняется в том числе и возможной личной заинтересованностью в этом первых лиц страны. За руку их еще не ловили, однако такая тесная взаимосвязь вызывает вопросы.Как отмечал в своей колонке на сайте Украина.ру работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив, тема возврата детей была выбрана ключевой для супруги Владимира Зеленского Елены Зеленской.Он напомнил, что еще в 2022 году жена главы киевского режима создала фонд имени себя, который одной из своих целей назвал "эвакуацию" украинских детей."Ежегодно этот фонд наполняется миллионами и миллионами долларов и евро. Расходуются они, как вы понимаете, на политическую карьеру Елены Зеленской. Кроме всего прочего, это такой себе еще и "золотой парашют" для просроченной первой леди Украины...", - рассказал Павлив.Церемония презентации фонда Зеленской состоялось в Нью-Йорке, на ней присутствовала Хиллари Клинтон, бизнесмены, политики, дипломаты и голливудские звезды."Мы организовали 20 конвоев жизни, что позволило эвакуировать более 550 детей с онкологическими заболеваниями в больницы Европы, США и Канады. <…> Мы эвакуировали детей из детских домов для временного пребывания за рубежом", - отчиталась супруга главы киевского режима, прямым текстом признавшая, что юных украинцев вывозят за границу.Лицемерие Зеленской не знает границ. Недавно в ее фонде заявили, что каждый четвертый украинский ребенок хочет покинуть родину и обосноваться за границей. Это было названо тревожным симптомом. При этом никто не сделал для этого больше, чем ее муж со своим режимом.Подробнее о том, как вопрос детей используется Украиной в ходе переговоров - в материале Михаила Павлива Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250524/uchitsya-na-ukraine-skoro-budet-nekomu-a-deti-ukrainskoy-elity---uzhe-za-kordonom-1063385017.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, донбасс, владимир мединский, елена зеленская, дети