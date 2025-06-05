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"Гитлеровская логика": Олейник о том, как Зеленский оправдывает уничтожение Украины
"Гитлеровская логика": Олейник о том, как Зеленский оправдывает уничтожение Украины - 05.06.2025 Украина.ру
"Гитлеровская логика": Олейник о том, как Зеленский оправдывает уничтожение Украины
Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как только война позволяет ему удерживать власть. Если гарантий безопасности для него и его окружения не будет, он может допустить поражение Украины, чтобы избежать суда
2025-06-05T04:00
2025-06-05T04:00
2025-06-05T04:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политик, народный депутат Украины V, VI, VII созывов Верховной Рады Владимир Олейник.Экс-депутат заявил, что для Зеленского главная цель — сохранение личной власти."Первое — удержать власть любыми путями. Для него продолжение конфликта — это власть. Только наступает мир, у него нет шансов на переизбрание, он никому не нужен", — пояснил Олейник.По его словам, если Зеленский и его окружение не получат гарантий безопасности, они могут сознательно пойти на поражение Украины.Олейник провел параллель между действиями Зеленского и политикой Адольфа Гитлера, который считал немецкий народ "недостойным" после того, как тот перестал его поддерживать.Тем временем эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Украина.ру заявил, что смена Зеленского не вернет Украине политическую субъектность, так как сама страна уже давно превратилась в аналог Южного Вьетнама времен холодной войны.Подробнее об этом — в публикации Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит.Полный текст интервью Депутата Верховной Рады Владимира Олейника о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, сво, прогнозы сво
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, СВО, прогнозы СВО
"Гитлеровская логика": Олейник о том, как Зеленский оправдывает уничтожение Украины
Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как только война позволяет ему удерживать власть. Если гарантий безопасности для него и его окружения не будет, он может допустить поражение Украины, чтобы избежать суда
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политик, народный депутат Украины V, VI, VII созывов Верховной Рады Владимир Олейник.
Экс-депутат заявил, что для Зеленского
главная цель — сохранение личной власти.
"Первое — удержать власть любыми путями. Для него продолжение конфликта — это власть. Только наступает мир, у него нет шансов на переизбрание, он никому не нужен", — пояснил Олейник.
По его словам, если Зеленский и его окружение не получат гарантий безопасности, они могут сознательно пойти на поражение Украины
.
"Они готовы к тому, чтобы Россия зашла туда. Потому что тогда кто будет судить Зеленского? Саакашвили судили где? В Грузии. А если Грузии не было бы, то кому тогда судить Саакашвили?" — отметил собеседник издания.
Олейник провел параллель между действиями Зеленского и политикой Адольфа Гитлера, который считал немецкий народ "недостойным" после того, как тот перестал его поддерживать.
"Зеленский готов уничтожить Украину. Он действует как Гитлер, который сказал: "Этот народ недостоин и он должен умереть" — так как народ не поддержал его", — резюмировал эксперт.
Тем временем эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Украина.ру заявил, что смена Зеленского не вернет Украине политическую субъектность, так как сама страна уже давно превратилась в аналог Южного Вьетнама времен холодной войны.