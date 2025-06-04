Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит - 04.06.2025 Украина.ру
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Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит
Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит - 04.06.2025 Украина.ру
Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит
Смена Владимира Зеленского на главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* не вернет Украине политическую субъектность, а сама страна уже давно превратилась в аналог Южного Вьетнама времен холодной войны
2025-06-04T05:19
2025-06-04T05:19
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Эксперт провел историческую параллель: как смена марионеточных правителей в Южном Вьетнаме не повлияла на исход войны, так и возможная замена украинского руководства ничего не изменит.По его словам, Киев полностью зависит от западной поддержки, причем Запад не считает человеческие потери Украины значимым фактором:"Она рассчитывает только на то, что Запад продлит жизнь нынешней элите, а Западу-то все равно, сколько украинцев погибнет".Эксперт отметил, что главный удар по украинской демографии нанесла не война, а массовая миграция, что еще больше подчеркивает потерю страной самостоятельности.Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250525/do-oseni-vs-budet-koncheno-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-1063400506.html
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, кирилл буданов, президент украины
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, президент Украины

Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит

05:19 04.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Смена Владимира Зеленского на главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* не вернет Украине политическую субъектность, а сама страна уже давно превратилась в аналог Южного Вьетнама времен холодной войны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Эксперт провел историческую параллель: как смена марионеточных правителей в Южном Вьетнаме не повлияла на исход войны, так и возможная замена украинского руководства ничего не изменит.
"Украина давно потеряла субъектность и ее никогда уже не обретет. Поэтому все уроны, которые мы нанесем Украине нечувствительны", — заявил Брутер.
По его словам, Киев полностью зависит от западной поддержки, причем Запад не считает человеческие потери Украины значимым фактором:
"Она рассчитывает только на то, что Запад продлит жизнь нынешней элите, а Западу-то все равно, сколько украинцев погибнет".
Эксперт отметил, что главный удар по украинской демографии нанесла не война, а массовая миграция, что еще больше подчеркивает потерю страной самостоятельности.
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Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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