Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Смена Владимира Зеленского на главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* не вернет Украине политическую субъектность, а сама страна уже давно превратилась в аналог Южного Вьетнама времен холодной войны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Эксперт провел историческую параллель: как смена марионеточных правителей в Южном Вьетнаме не повлияла на исход войны, так и возможная замена украинского руководства ничего не изменит.
"Украина давно потеряла субъектность и ее никогда уже не обретет. Поэтому все уроны, которые мы нанесем Украине нечувствительны", — заявил Брутер.
"Она рассчитывает только на то, что Запад продлит жизнь нынешней элите, а Западу-то все равно, сколько украинцев погибнет".
Эксперт отметил, что главный удар по украинской демографии нанесла не война, а массовая миграция, что еще больше подчеркивает потерю страной самостоятельности.
25 мая, 14:39"До осени всё будет кончено". Украинские эксперты и политики о незавидном будущем своей страныНа Украине эксперты, политики и лидеры общественного мнения гадают, можно ли действительно ожидать в обозримом будущем прекращения огня и какого-то мирного соглашения, или же России хватит времени для того, чтобы окончательно добить киевский режим.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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