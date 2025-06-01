https://ukraina.ru/20250601/v-germanii-opasayutsya-stolknoveniya-s-flotom-rossii-na-baltike-1063550771.html

В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике

В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике - 01.06.2025 Украина.ру

В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике

ВМС НАТО и России могут оказаться втянутыми в провокации на Балтийском море. Об этом 30 мая сообщил немецкий таблоид Bild

2025-06-01T10:44

2025-06-01T10:44

2025-06-01T10:44

новости

балтийское море

россия

украина

владимир путин

ростислав ищенко

нато

bild

военные учения

флот

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На следующей неделе страны НАТО начнут крупные военно-морские учения Baltops на Балтийском море. Там же находятся и российские военные корабли, что выглядит "взрывоопасно", сказано в публикации немецкого таблоида."Со вторника 20 российских военных кораблей отправились на ежегодные крупные учения — на месяц раньше обычного, - отметило издание. - На этот раз войска Путина и наши войска вполне могут оказаться в опасной близости. Уже в понедельник российский эсминец поджидал немецкий фрегат "Байерн"."Русские очень агрессивны. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет в себе риск более серьезной эскалации", - заявил Мориц Брейк из консалтинговой фирмы Nexmaris, представленный в публикации экспертом по безопасности.В свою очередь руководитель кафедры морской стратегии и безопасности Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Петерс отметил, что российские военные корабли находятся на Балтийском море законно. По его словам, в течение многих лет Россия указывала на расширение НАТО и сейчас российский флот использует маневры для разведки и наблюдения за противоборствующей стороной.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Морская экспансия Европейского союза Тем временем друге немецкое издание указало на перспективу краха правительства Украины и ВСУ. подробности в публикации Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit

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новости, балтийское море, россия, украина, владимир путин, ростислав ищенко, нато, bild, военные учения, флот