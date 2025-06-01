В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
© Пресс-служба Минобороны РФ
ВМС НАТО и России могут оказаться втянутыми в провокации на Балтийском море. Об этом 30 мая сообщил немецкий таблоид Bild
На следующей неделе страны НАТО начнут крупные военно-морские учения Baltops на Балтийском море. Там же находятся и российские военные корабли, что выглядит "взрывоопасно", сказано в публикации немецкого таблоида.
"Со вторника 20 российских военных кораблей отправились на ежегодные крупные учения — на месяц раньше обычного, - отметило издание. - На этот раз войска Путина и наши войска вполне могут оказаться в опасной близости. Уже в понедельник российский эсминец поджидал немецкий фрегат "Байерн".
"Русские очень агрессивны. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет в себе риск более серьезной эскалации", - заявил Мориц Брейк из консалтинговой фирмы Nexmaris, представленный в публикации экспертом по безопасности.
В свою очередь руководитель кафедры морской стратегии и безопасности Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Петерс отметил, что российские военные корабли находятся на Балтийском море законно. По его словам, в течение многих лет Россия указывала на расширение НАТО и сейчас российский флот использует маневры для разведки и наблюдения за противоборствующей стороной.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Морская экспансия Европейского союза
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