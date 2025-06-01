В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике - 01.06.2025 Украина.ру
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В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике - 01.06.2025 Украина.ру
В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
ВМС НАТО и России могут оказаться втянутыми в провокации на Балтийском море. Об этом 30 мая сообщил немецкий таблоид Bild
2025-06-01T10:44
2025-06-01T10:44
новости
балтийское море
россия
украина
владимир путин
ростислав ищенко
нато
bild
военные учения
флот
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На следующей неделе страны НАТО начнут крупные военно-морские учения Baltops на Балтийском море. Там же находятся и российские военные корабли, что выглядит "взрывоопасно", сказано в публикации немецкого таблоида."Со вторника 20 российских военных кораблей отправились на ежегодные крупные учения — на месяц раньше обычного, - отметило издание. - На этот раз войска Путина и наши войска вполне могут оказаться в опасной близости. Уже в понедельник российский эсминец поджидал немецкий фрегат "Байерн"."Русские очень агрессивны. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет в себе риск более серьезной эскалации", - заявил Мориц Брейк из консалтинговой фирмы Nexmaris, представленный в публикации экспертом по безопасности.В свою очередь руководитель кафедры морской стратегии и безопасности Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Петерс отметил, что российские военные корабли находятся на Балтийском море законно. По его словам, в течение многих лет Россия указывала на расширение НАТО и сейчас российский флот использует маневры для разведки и наблюдения за противоборствующей стороной.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Морская экспансия Европейского союза Тем временем друге немецкое издание указало на перспективу краха правительства Украины и ВСУ. подробности в публикации Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
балтийское море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, балтийское море, россия, украина, владимир путин, ростислав ищенко, нато, bild, военные учения, флот
Новости, Балтийское море, Россия, Украина, Владимир Путин, Ростислав Ищенко, НАТО, Bild, военные учения, флот

В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике

10:44 01.06.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения Балтийского флота
Учения Балтийского флота
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВМС НАТО и России могут оказаться втянутыми в провокации на Балтийском море. Об этом 30 мая сообщил немецкий таблоид Bild
На следующей неделе страны НАТО начнут крупные военно-морские учения Baltops на Балтийском море. Там же находятся и российские военные корабли, что выглядит "взрывоопасно", сказано в публикации немецкого таблоида.
"Со вторника 20 российских военных кораблей отправились на ежегодные крупные учения — на месяц раньше обычного, - отметило издание. - На этот раз войска Путина и наши войска вполне могут оказаться в опасной близости. Уже в понедельник российский эсминец поджидал немецкий фрегат "Байерн".
"Русские очень агрессивны. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет в себе риск более серьезной эскалации", - заявил Мориц Брейк из консалтинговой фирмы Nexmaris, представленный в публикации экспертом по безопасности.
В свою очередь руководитель кафедры морской стратегии и безопасности Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Петерс отметил, что российские военные корабли находятся на Балтийском море законно. По его словам, в течение многих лет Россия указывала на расширение НАТО и сейчас российский флот использует маневры для разведки и наблюдения за противоборствующей стороной.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Морская экспансия Европейского союза
Тем временем друге немецкое издание указало на перспективу краха правительства Украины и ВСУ. подробности в публикации Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
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